Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp

17/11/2025 18:00 GMT+7

Dễ mặc, dễ phối, hợp nhiều phong cách và mang lại vẻ sang trọng tự nhiên, quần da lộn nhanh chóng chiếm sóng trong tủ đồ của những tín đồ thời trang.

Từ màu nâu sô cô la đến caramel, qua những lựa chọn đầy màu sắc, quần da lộn là món đồ mềm mại và sang trọng của mùa này.

Quần da lộn: xu hướng thu đông ấm áp và mềm mại

Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 1.

Có một chất liệu đặc biệt phù hợp với những tháng lạnh giá này: da lộn. Kết cấu mềm mại, bao trùm của nó mang đến nét boho-chic cho cả những bộ trang phục cơ bản nhất

ẢNH: @VERSTAPPEN.PIQUET

Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 2.

Sau áo khoác, giày ba lê và túi xách, quần da lộn là xu hướng thời trang nhẹ nhàng cho mùa thu đông 2025 - 2026

ẢNH: @STRADIVARIUS

Là biểu tượng của phong cách boho-chic đặc trưng thập niên 90, giờ đây quần da lộn đã trở thành món đồ chủ đạo theo phong cách đường phố, đơn giản nhưng tạo nên sự khác biệt. Có thể được phối với giày cao gót và giày ba lê cho trang phục dạ hội, nhưng cũng có thể kết hợp với giày thể thao và bốt cho phong cách thường ngày đậm chất thể thao hơn. Điểm mạnh của món đồ này nằm ở khả năng nâng tầm trang phục với vẻ thanh lịch tinh tế. Và trong mùa lạnh này, quần da lộn được "đẩy" thành món đồ mùa đông không thể thiếu cho sự sang trọng, kín đáo - quiet luxury.

Quần da lộn màu nâu sô cô la và be

Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 3.

Nâu sô cô la, sắc thái tinh tế trở thành chủ đạo của tủ đồ mùa đông và của cả quần da lộn

ẢNH: @MICHELLEMONAGHAN

Quần palazzo mang đến vẻ ngoài cổ điển, nhưng cũng có thể là kiểu quần ống loe hoặc rộng thùng thình để tạo hiệu ứng sang trọng tự nhiên. Bạn có thể mặc chúng từ sáng đến tối, kết hợp với áo màu tương phản hoặc áo khoác cùng tông.

Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 4.

Mềm mại hơn cả màu caramel và sô cô la đen, màu be chính là "ngôi sao" không thể tranh cãi của tủ đồ mùa đông

ẢNH: @MERCARI

Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 5.

Tại Tuần lễ thời trang xuân hè Milan 2026, tín đồ thời trang đã phối chiếc quần da lộn với áo cổ chữ V có khăn thắt ngang eo sành điệu

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Ấm áp, mềm mại và bao trùm, màu be giờ đây đã phủ lên quần da lộn, trở thành tông màu mềm mại và tinh tế nhất của mùa lạnh.

Quần da lộn caramel

Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 6.

Một lựa chọn kinh điển không kém là quần da lộn caramel, một gam màu trung gian giữa nâu sẫm và be

ẢNH: @ALEXANDRALAPP

Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 7.

Tuy có vẻ nặng nề nhưng việc kết hợp hai món đồ da lộn lại tạo nên một bộ trang phục vừa sang trọng vừa đơn giản mà vẫn nổi bật

ẢNH: @PASSAGER_OFFICIAL

Bạn có thể kết hợp chúng với áo sơ mi cùng chất liệu và tông màu để có vẻ ngoài hoàn hảo, hoặc kết hợp với áo sơ mi trắng cổ điển và áo khoác tương phản, có thể bằng da lộn, tại sao không nhỉ?

