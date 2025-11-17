Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp

Từ màu nâu sô cô la đến caramel, qua những lựa chọn đầy màu sắc, quần da lộn là món đồ mềm mại và sang trọng của mùa này.
Quần da lộn: xu hướng thu đông ấm áp và mềm mại
Là biểu tượng của phong cách boho-chic đặc trưng thập niên 90, giờ đây quần da lộn đã trở thành món đồ chủ đạo theo phong cách đường phố, đơn giản nhưng tạo nên sự khác biệt. Có thể được phối với giày cao gót và giày ba lê cho trang phục dạ hội, nhưng cũng có thể kết hợp với giày thể thao và bốt cho phong cách thường ngày đậm chất thể thao hơn. Điểm mạnh của món đồ này nằm ở khả năng nâng tầm trang phục với vẻ thanh lịch tinh tế. Và trong mùa lạnh này, quần da lộn được "đẩy" thành món đồ mùa đông không thể thiếu cho sự sang trọng, kín đáo - quiet luxury.
Quần da lộn màu nâu sô cô la và be
Quần palazzo mang đến vẻ ngoài cổ điển, nhưng cũng có thể là kiểu quần ống loe hoặc rộng thùng thình để tạo hiệu ứng sang trọng tự nhiên. Bạn có thể mặc chúng từ sáng đến tối, kết hợp với áo màu tương phản hoặc áo khoác cùng tông.
Ấm áp, mềm mại và bao trùm, màu be giờ đây đã phủ lên quần da lộn, trở thành tông màu mềm mại và tinh tế nhất của mùa lạnh.
Quần da lộn caramel
Bạn có thể kết hợp chúng với áo sơ mi cùng chất liệu và tông màu để có vẻ ngoài hoàn hảo, hoặc kết hợp với áo sơ mi trắng cổ điển và áo khoác tương phản, có thể bằng da lộn, tại sao không nhỉ?