  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
26/01/2026 18:00 GMT+7

Quần denim màu xanh indigo, quần denim trắng vẫn luôn là thiết kế cổ điển không thể thay thế trong tủ đồ cơ bản. Với mỗi thiết kế denim, nàng đều có thể thỏa sức sáng tạo, trải nghiệm từ phong cách đường phố bụi bặm đến vẻ ngoài chuyên nghiệp, chỉn chu nơi văn phòng.

Quần denim ống đứng, quần denim ống rộng vẫn đang là những thiết kế được ưa chuộng nhiều nhất. Phom dáng và chất liệu bền bỉ chính là những yếu tố làm nên sự khác biệt cho bản phối denim mùa xuân - một trong những lựa chọn mặc đẹp sành điệu nhất mùa.

Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa- Ảnh 1.

Quần jeans, áo phông dáng rộng và dây lưng da là bản phối cổ điển, năng động và có thể ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Thiết kế áo oversized và quần ống rộng mang đến lợi thế cho nàng có vóc dáng cao, che nhược điểm tốt mà vẫn thanh thoát và thoáng mát

ẢNH: AIMER WOMAN

Phối đồ cùng quần denim mùa xuân

Không thể thiếu vắng các thiết kế áo phông basic, áo dệt kim, áo len, mongtoghi và tank top khi phối đồ mùa xuân cùng quần denim. Trong đa số các bản phối, áo khoác nhẹ được thêm vào để tạo thêm điểm nhấn, tăng thêm độ sâu thị giác khi có nhiều lớp trang phục xếp lớp đồng thời bổ sung khả năng giữ ấm nhẹ nhàng trong cái se lạnh đầu xuân.

Nếu các bản phối đường phố ưu tiên vẻ ngoài trẻ trung, năng động và thoáng mát thì quý cô văn phòng dành sự ưu ái hơn cho các bản phối làm nổi bật vẻ ngoài trang nhã và sang trọng. Quý cô hãy chọn kết hợp cùng quần denim các mẫu sơ mi và blazer cổ điển - họa tiết nhã nhặn lịch sự, tông màu sáng tươi nhưng không lòe loẹt. 

Ngoài ra, hãy chú ý đến những đôi giày dưới chân. Xăng đan đế bệt, dép xỏ ngón mang lại sự thoải mái và phóng khoáng còn sneakers, giày cao gót và bốt lại góp phần định hình dáng vẻ chuyên nghiệp cho cô nàng mặc jeans.

Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa- Ảnh 2.

Áo dệt kim như áo len cổ tròn, cardigan, áo len cổ chữ V, áo len oversized... là những món đồ "must have" nên mặc với quần denim mùa xuân. Quần denim ống đứng, quần denim ống loe nhẹ nhàng có thể ứng dụng mặc đi làm, dạo phố, cà phê...

ẢNH: AIMER WOMAN

Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa- Ảnh 3.

Áo phông trắng đơn giản, mát mẻ mà thoải mái kết hợp cùng quần denim và giày sneakers cho diện mạo tinh tế và năng động mỗi ngày

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa- Ảnh 4.

Bạn sẽ không bao giờ mắc lỗi thời trang khi chọn diện jeans và blazer. Với thiết kế áo phối bên trong thì tank top hay áo phông sẽ có khả năng tôn dáng tốt hơn; trong khi sơ mi cổ bẻ mang đến vẻ ngoài chuyên nghiệp. Hãy chú ý đến sự tương phản của màu sắc trên trang phục để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng hơn

ẢNH: THACIANA MESQUITA

Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa- Ảnh 5.

Bất cứ mùa nào trong năm, tank top và jeans cũng có thể đồng hành cùng với nhiều món đồ bổ sung thêm bên ngoài như sơ mi, blazer... Dép xỏ ngón, giày bệt thường được phối cùng cặp đôi này khi nàng có một ngày thảnh thơi "cà kê" thỏa thích

ẢNH: YOYO CAO

Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa- Ảnh 6.

Quần denim và áo khoác da là cặp đôi hoàn hảo cho phong cách đường phố mùa lạnh. Đây là lý do để nàng có thể bắt gặp vô số tín đồ diện cặp đôi thời trang này trong mùa cuối đông đầu xuân. Vẻ ngoài hiện đại, sành điệu mà cá tính của da và denim là không thể phủ nhận

ẢNH: POLLY NEWMAN

Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa- Ảnh 7.

Chú ý đến phom dáng của thiết kế quần denim mà bạn muốn mặc hôm nay. Kiểu quần ống túm này có nét lạ lẫm thú vị, khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn và áo cổ yếm tạo nên hiệu ứng "kéo dài" vóc dáng - chính là một cách để nàng có chiều cao khiêm tốn cảm thấy tự tin hơn

ẢNH: THACIANA MESQUITA

Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa- Ảnh 8.

Bản phối nhiều lớp với denim, polo dệt kim và áo khoác dáng dài vừa ấm áp, sành điệu vừa tạo nên diện mạo đầy phong cách, sự tự tin và vẻ đẹp vượt thời gian

ẢNH: SUN QUIAN

quần denim Quần jeans quần jeans xanh quần jeans trắng denim trắng denim

Bài viết khác

Quần ống rộng, thanh lịch thoải mái đi làm đi chơi đều đẹp

Quần ống rộng, thanh lịch thoải mái đi làm đi chơi đều đẹp

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên

Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút

Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Áo khoác, quần Jeans UNIQLO có gì đặc biệt mà Duy Khánh và dàn KOL mê tít?

Áo khoác, quần Jeans UNIQLO có gì đặc biệt mà Duy Khánh và dàn KOL mê tít?

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top