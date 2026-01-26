Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa

Quần denim ống đứng, quần denim ống rộng vẫn đang là những thiết kế được ưa chuộng nhiều nhất. Phom dáng và chất liệu bền bỉ chính là những yếu tố làm nên sự khác biệt cho bản phối denim mùa xuân - một trong những lựa chọn mặc đẹp sành điệu nhất mùa.

Quần jeans, áo phông dáng rộng và dây lưng da là bản phối cổ điển, năng động và có thể ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Thiết kế áo oversized và quần ống rộng mang đến lợi thế cho nàng có vóc dáng cao, che nhược điểm tốt mà vẫn thanh thoát và thoáng mát ẢNH: AIMER WOMAN

Phối đồ cùng quần denim mùa xuân

Không thể thiếu vắng các thiết kế áo phông basic, áo dệt kim, áo len, mongtoghi và tank top khi phối đồ mùa xuân cùng quần denim. Trong đa số các bản phối, áo khoác nhẹ được thêm vào để tạo thêm điểm nhấn, tăng thêm độ sâu thị giác khi có nhiều lớp trang phục xếp lớp đồng thời bổ sung khả năng giữ ấm nhẹ nhàng trong cái se lạnh đầu xuân.

Nếu các bản phối đường phố ưu tiên vẻ ngoài trẻ trung, năng động và thoáng mát thì quý cô văn phòng dành sự ưu ái hơn cho các bản phối làm nổi bật vẻ ngoài trang nhã và sang trọng. Quý cô hãy chọn kết hợp cùng quần denim các mẫu sơ mi và blazer cổ điển - họa tiết nhã nhặn lịch sự, tông màu sáng tươi nhưng không lòe loẹt.

Ngoài ra, hãy chú ý đến những đôi giày dưới chân. Xăng đan đế bệt, dép xỏ ngón mang lại sự thoải mái và phóng khoáng còn sneakers, giày cao gót và bốt lại góp phần định hình dáng vẻ chuyên nghiệp cho cô nàng mặc jeans.

Áo dệt kim như áo len cổ tròn, cardigan, áo len cổ chữ V, áo len oversized... là những món đồ "must have" nên mặc với quần denim mùa xuân. Quần denim ống đứng, quần denim ống loe nhẹ nhàng có thể ứng dụng mặc đi làm, dạo phố, cà phê... ẢNH: AIMER WOMAN

Áo phông trắng đơn giản, mát mẻ mà thoải mái kết hợp cùng quần denim và giày sneakers cho diện mạo tinh tế và năng động mỗi ngày ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Bạn sẽ không bao giờ mắc lỗi thời trang khi chọn diện jeans và blazer. Với thiết kế áo phối bên trong thì tank top hay áo phông sẽ có khả năng tôn dáng tốt hơn; trong khi sơ mi cổ bẻ mang đến vẻ ngoài chuyên nghiệp. Hãy chú ý đến sự tương phản của màu sắc trên trang phục để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng hơn ẢNH: THACIANA MESQUITA

Bất cứ mùa nào trong năm, tank top và jeans cũng có thể đồng hành cùng với nhiều món đồ bổ sung thêm bên ngoài như sơ mi, blazer... Dép xỏ ngón, giày bệt thường được phối cùng cặp đôi này khi nàng có một ngày thảnh thơi "cà kê" thỏa thích ẢNH: YOYO CAO

Quần denim và áo khoác da là cặp đôi hoàn hảo cho phong cách đường phố mùa lạnh. Đây là lý do để nàng có thể bắt gặp vô số tín đồ diện cặp đôi thời trang này trong mùa cuối đông đầu xuân. Vẻ ngoài hiện đại, sành điệu mà cá tính của da và denim là không thể phủ nhận ẢNH: POLLY NEWMAN

Chú ý đến phom dáng của thiết kế quần denim mà bạn muốn mặc hôm nay. Kiểu quần ống túm này có nét lạ lẫm thú vị, khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn và áo cổ yếm tạo nên hiệu ứng "kéo dài" vóc dáng - chính là một cách để nàng có chiều cao khiêm tốn cảm thấy tự tin hơn ẢNH: THACIANA MESQUITA