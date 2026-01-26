Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa

Quần denim màu xanh indigo, quần denim trắng vẫn luôn là thiết kế cổ điển không thể thay thế trong tủ đồ cơ bản. Với mỗi thiết kế denim, nàng đều có thể thỏa sức sáng tạo, trải nghiệm từ phong cách đường phố bụi bặm đến vẻ ngoài chuyên nghiệp, chỉn chu nơi văn phòng.
Quần denim ống đứng, quần denim ống rộng vẫn đang là những thiết kế được ưa chuộng nhiều nhất. Phom dáng và chất liệu bền bỉ chính là những yếu tố làm nên sự khác biệt cho bản phối denim mùa xuân - một trong những lựa chọn mặc đẹp sành điệu nhất mùa.
Phối đồ cùng quần denim mùa xuân
Không thể thiếu vắng các thiết kế áo phông basic, áo dệt kim, áo len, mongtoghi và tank top khi phối đồ mùa xuân cùng quần denim. Trong đa số các bản phối, áo khoác nhẹ được thêm vào để tạo thêm điểm nhấn, tăng thêm độ sâu thị giác khi có nhiều lớp trang phục xếp lớp đồng thời bổ sung khả năng giữ ấm nhẹ nhàng trong cái se lạnh đầu xuân.
Nếu các bản phối đường phố ưu tiên vẻ ngoài trẻ trung, năng động và thoáng mát thì quý cô văn phòng dành sự ưu ái hơn cho các bản phối làm nổi bật vẻ ngoài trang nhã và sang trọng. Quý cô hãy chọn kết hợp cùng quần denim các mẫu sơ mi và blazer cổ điển - họa tiết nhã nhặn lịch sự, tông màu sáng tươi nhưng không lòe loẹt.
Ngoài ra, hãy chú ý đến những đôi giày dưới chân. Xăng đan đế bệt, dép xỏ ngón mang lại sự thoải mái và phóng khoáng còn sneakers, giày cao gót và bốt lại góp phần định hình dáng vẻ chuyên nghiệp cho cô nàng mặc jeans.