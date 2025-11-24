Quần giả váy, tôn vẻ đẹp yêu kiều của nàng

Quần giả váy vạt chéo

Diện lên mình chiếc quần giả váy tông đen với vạt lệch duyên dáng phối cùng áo sơ mi trắng là công thức chuẩn cho phong cách thanh lịch. Điểm xuyết thêm kính thời trang và túi tote da, nàng đã hoàn thiện bản phối chỉn chu, tinh tế, sẵn sàng tỏa sáng tại chốn công sở ẢNH: @ELLADORA.OFFICIAL

Mang nét dịu dàng nhưng vẫn đủ nổi bật, quần giả váy vạt chéo là “vũ khí” giúp nàng khoe vẻ đẹp thanh lịch mà không cần quá cầu kỳ. Đây là kiểu thiết kế sinh ra dành cho những cô nàng yêu sự mềm mại nhưng vẫn muốn giữ cho mình nét trang nhã hiện đại.

Bạn có thể thay đổi phong cách với quần giả váy tông nâu trầm vạt chéo ẢNH: @ELLADORA.OFFICIAL

Phần tà xẻ lệch sang trái cùng hiệu ứng layer mang đến vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn mềm mại. Chỉ cần phối cùng áo thun đen trơn, sơ vin gọn gàng và kết hợp túi đeo vai là đã tạo ra một trang phục đậm chất thời thượng, nổi bật ngay cả khi đứng giữa đám đông.

Quần giả váy có túi

Nếu nàng đang tìm kiếm một thiết kế mang lại sự sang trọng và phù hợp nhiều bối cảnh, quần giả váy có túi sẽ là “người bạn đồng hành” ẢNH: PANTIO

Những chi tiết túi, cúc hay đường may tinh tế giúp món đồ này trông như một phiên bản cao cấp hơn của quần giả váy truyền thống. Một trong những lựa chọn đáng thử chính là quần giả váy có túi sắc vàng nâu ấn tượng, nổi bật với hàng cúc giả may đều hai bên - tạo nên điểm nhấn đắt giá và tôn lên khí chất của nàng. Khi kết hợp cùng blazer đồng điệu, tổng thể trở nên hài hòa và đậm chất thời trang.

Các cô gái yêu sự năng động có thể lựa chọn phiên bản quần giả váy chất liệu denim ẢNH: MELYA

Khi phối cùng áo thun trắng thêu họa tiết hoa hồng nổi, tổng thể trở nên cuốn hút mà vẫn giữ nét tinh tế. Điểm xuyết bằng giày mũi nhọn đế bệt và túi da cầm tay, bạn sẽ sở hữu set đồ vừa lịch sự vừa thời trang, phù hợp cho cả buổi cà phê cuối tuần hay buổi hẹn nhẹ nhàng.

Quần giả váy xẻ tà

Khi muốn xuất hiện với hình ảnh thời thượng và cá tính hơn, quần giả váy xẻ tà chính là lựa chọn nàng không nên bỏ lỡ ẢNH: @LAMIA.COM.VN

Thiết kế xẻ tà tạo nên khoảng hở tinh tế, giúp đôi chân trông dài và bộ trang phục trở nên cuốn hút hơn mà vẫn giữ sự thanh lịch. Bản phối áo bra trơn với quần giả váy xẻ tà có chi tiết túi giả may liền phía trước, tạo cảm giác hiện đại và gọn gàng. Khi khoác thêm blazer tone sur tone, tổng thể sẽ có chiều sâu và trở nên sang trọng hơn.

Ở phiên bản thanh lịch hơn, bạn có thể chọn quần xẻ tà phối cùng áo sơ mi cổ đức đứng phom ẢNH: GUMAC

Tông đen luôn là lựa chọn an toàn nhưng không bao giờ nhàm chán, đặc biệt khi kết hợp cùng các phụ kiện sắc nét như giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay. Bộ trang phục này đem lại vẻ chuyên nghiệp, phù hợp cho ngày làm việc quan trọng nhưng vẫn giữ được nét mềm mại của nàng.

Quần giả váy có khuy cài

Với những cô nàng yêu sự trẻ trung xen chút cá tính, quần giả váy khuy cài chắc chắn sẽ là món đồ “must have" ẢNH: @THECIUSAIGON

Những chiếc khuy trắng chạy dọc hai bên mang lại điểm nhấn nổi bật, giúp trang phục trở nên ấn tượng mà không cần phụ kiện cầu kỳ. Đối với phong cách hiện đại, bạn có thể chọn quần giả váy đính khuy trắng phối cùng áo crop top trắng bo chun - vừa thanh mảnh, vừa đầy sức sống. Khi kết hợp cùng giày thể thao rất phù hợp để xuống phố hay tham gia các hoạt động ngoài trời.

Nếu muốn diện chiếc quần này trong môi trường công sở, bạn chỉ cần thay áo crop top bằng áo phông trắng họa tiết đơn giản ẢNH: @HERADG.FASHION

Vẫn là chiếc quần giả váy đen có khuy kim loại tạo điểm nhấn, nhưng khi kết hợp với túi xách cầm tay đồng điệu, tổng thể ngay lập tức trở nên thanh lịch, tạo cảm giác chuyên nghiệp và phù hợp cho các cuộc họp quan trọng.