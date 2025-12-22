Quần jeans dáng ngắn 'thống trị' đường phố

Quần jeans dáng ngắn, điểm nhấn phóng khoáng cho cô nàng yêu tự do. Mở đầu cho làn sóng quần jeans chính là bản phối denim on denim mang đậm tinh thần đường phố hiện đại. Bạn có thể lựa chọn quần jeans xám cổ điển, có độ dài gần chạm gối và phom dáng đứng, tạo nên cảm giác khỏe khoắn, năng động.

Điểm nhấn nằm ở chiếc áo gile jean dáng ngắn cùng với tông màu xanh đậm, giúp tổng thể trang phục trở nên liền mạch và thời thượng ẢNH: LEVI’S

Chiếc quần xanh denim sáng, thiết kế cạp cao và ống suông rộng, giúp tôn dáng và tạo cảm giác nhẹ nhàng khi di chuyển ẢNH: AAA JEANS

Nàng phối cùng áo tank top màu đen ôm sát, tạo sự tương phản rõ nét giữa phom dáng rộng rãi của quần và nét gọn gàng, nữ tính của áo. Kính mát tối màu cùng phụ kiện tối giản được lựa chọn vừa đủ, mang đến một tổng thể năng động, rất phù hợp cho những buổi dạo phố hay hoạt động ngoài trời.

Quần jeans dáng ngắn với sắc xanh nhạt đi cùng với áo thun và chi tiết gập gấu mang lại vẻ ngoài gọn gàng ẢNH: GUMAC

Kết hợp cùng áo thun trắng cổ chữ V, tay áo cánh dơi mềm mại, tạo sự cân bằng hài hòa giữa chất liệu denim thô ráp và nét nhẹ nhàng của áo. Thắt lưng da màu nâu cam với khóa cách điệu không chỉ giúp định hình vòng eo mà còn trở thành điểm nhấn tinh tế.

Chiếc quần jeans màu sáng với thiết kế cạp cao ngang rốn và ống rộng tiếp tục khẳng định sức hút trong phong cách dạo phố hiện đại ẢNH: AAA JEANS

Khi được phối cùng áo thun trắng cổ trụ ôm nhẹ với hàng khuy nhỏ tinh tế, tổng thể trang phục trở nên gọn gàng và thanh lịch hơn.

Mang tinh thần nghỉ dưỡng phóng khoáng, quần jeans dáng ngắn cổ điển với thiết kế ống rộng được kết hợp cùng áo sơ mi trắng tay dài ẢNH: ROUTINE

Chi tiết xếp ly tinh tế ở thân trước giúp cân bằng giữa vẻ lịch sự của sơ mi và sự thoải mái của jeans. Đôi xăng đan quai mảnh màu đen, kính mát thời trang và chiếc túi lưới đựng trái cây tạo nên hình ảnh một cô nàng yêu tự do, sẵn sàng hòa mình vào những buổi dạo chơi bên bờ biển đầy nắng gió.

Ở bản phối mang tính ứng dụng cao hơn, bạn có thể chọn quần jeans xanh đậm, dáng quần shorts cạp cao kết hợp cùng áo phông kẻ ngang trắng - nâu tạo sự năng động, tràn đầy sức sống ẢNH: CARDINA

Phần viền cổ và tay áo đồng màu tạo sự hài hòa cho tổng thể, túi xách đeo vai nhỏ màu xanh denim cùng kính mát cài trên tóc mang đến vẻ ngoài tươi tắn, phù hợp với những buổi dạo phố nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được phong cách đường phố hiện đại.

Cũng là áo kẻ ngang nhưng với thiết kế sát nách năng động, phối cùng quần jeans dáng ngắn phom ống rộng và đường viền trắng chạy dọc bên hông mang đến cảm giác thể thao đầy mới mẻ ẢNH: KAYLIN

Chiếc áo sát nách kẻ ngang trắng - đen với phần vai độn nhẹ giúp tạo cấu trúc cho vóc dáng. Giày loafer đế dày màu đen kết hợp cùng tất trắng cổ cao tạo điểm nhấn cá tính, trong khi túi xách mini dây xích mang đến nét sang trọng, cân bằng hoàn hảo giữa chất đường phố và tinh thần thời trang cao cấp.

Hình ảnh quần jeans ngắn màu xanh nhạt với chi tiết gấu tua rua bụi bặm, đậm chất đường phố ẢNH: SNAKE VIỆT

Khi kết hợp cùng áo phông đen cơ bản được nhấn nhá bằng chi tiết xoắn vải ở eo, set đồ trở nên phóng khoáng nhưng vẫn có điểm nhấn tinh tế. Kính mát đen bản lớn và túi xách đeo chéo màu xanh đậm hoàn thiện tạo hình dạo phố đầy cá tính, lý tưởng cho những ngày hè năng động.