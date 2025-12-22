Quần jeans dáng ngắn 'thống trị' đường phố

Quần jeans dáng ngắn, điểm nhấn phóng khoáng cho cô nàng yêu tự do. Mở đầu cho làn sóng quần jeans chính là bản phối denim on denim mang đậm tinh thần đường phố hiện đại. Bạn có thể lựa chọn quần jeans xám cổ điển, có độ dài gần chạm gối và phom dáng đứng, tạo nên cảm giác khỏe khoắn, năng động.
Nàng phối cùng áo tank top màu đen ôm sát, tạo sự tương phản rõ nét giữa phom dáng rộng rãi của quần và nét gọn gàng, nữ tính của áo. Kính mát tối màu cùng phụ kiện tối giản được lựa chọn vừa đủ, mang đến một tổng thể năng động, rất phù hợp cho những buổi dạo phố hay hoạt động ngoài trời.
Kết hợp cùng áo thun trắng cổ chữ V, tay áo cánh dơi mềm mại, tạo sự cân bằng hài hòa giữa chất liệu denim thô ráp và nét nhẹ nhàng của áo. Thắt lưng da màu nâu cam với khóa cách điệu không chỉ giúp định hình vòng eo mà còn trở thành điểm nhấn tinh tế.
Khi được phối cùng áo thun trắng cổ trụ ôm nhẹ với hàng khuy nhỏ tinh tế, tổng thể trang phục trở nên gọn gàng và thanh lịch hơn.
Chi tiết xếp ly tinh tế ở thân trước giúp cân bằng giữa vẻ lịch sự của sơ mi và sự thoải mái của jeans. Đôi xăng đan quai mảnh màu đen, kính mát thời trang và chiếc túi lưới đựng trái cây tạo nên hình ảnh một cô nàng yêu tự do, sẵn sàng hòa mình vào những buổi dạo chơi bên bờ biển đầy nắng gió.
Phần viền cổ và tay áo đồng màu tạo sự hài hòa cho tổng thể, túi xách đeo vai nhỏ màu xanh denim cùng kính mát cài trên tóc mang đến vẻ ngoài tươi tắn, phù hợp với những buổi dạo phố nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được phong cách đường phố hiện đại.
Chiếc áo sát nách kẻ ngang trắng - đen với phần vai độn nhẹ giúp tạo cấu trúc cho vóc dáng. Giày loafer đế dày màu đen kết hợp cùng tất trắng cổ cao tạo điểm nhấn cá tính, trong khi túi xách mini dây xích mang đến nét sang trọng, cân bằng hoàn hảo giữa chất đường phố và tinh thần thời trang cao cấp.
Khi kết hợp cùng áo phông đen cơ bản được nhấn nhá bằng chi tiết xoắn vải ở eo, set đồ trở nên phóng khoáng nhưng vẫn có điểm nhấn tinh tế. Kính mát đen bản lớn và túi xách đeo chéo màu xanh đậm hoàn thiện tạo hình dạo phố đầy cá tính, lý tưởng cho những ngày hè năng động.