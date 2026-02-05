Quần jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn

Quần jeans lửng và mắt kính, hai món đồ tưởng như chỉ đóng vai trò phụ trợ, lại âm thầm trở thành trụ cột tạo nên diện mạo cá tính mà không cần phô trương.
Áo nỉ dáng rộng gam xanh nhạt, chi tiết cổ bẻ trắng mang lại sự gọn gàng cho phần thân trên. Quần jeans lửng dáng suông, chất liệu denim sẫm màu giữ vai trò cân bằng với phom đứng và độ dài ngang bắp chân. Mắt kính gọng tròn gợi nét cổ điển, kết hợp cùng mũ len sáng màu, túi đeo vai đen và giày thể thao tối giản, hoàn thiện diện mạo trẻ trung nhưng vẫn rất chỉn chu
ẢNH: @CALEM.CLUB
Áo hai dây dáng peplum với phom ôm gọn, chiết eo nhẹ và gấu xòe mềm tạo đường cong vừa phải. Khi kết hợp cùng quần jeans lửng ống suông tối màu, chất denim dày và độ dài ngang bắp chân giữ cho tổng thể sự vững vàng cần thiết. Kính gọng oval tạo hiệu ứng gương mặt nhỏ gọn hơn, tăng sự phá cách cho tổng thể
ẢNH: @CLOSETBYYOU_
Gợi cảm khi diện áo hai dây ôm sát tông đen, chiếc quần jeans lửng ống suông với lớp wash loang nhẹ và độ dài ngang gối mang lại cảm giác thoải mái khi xuống phố. Kính mắt tròn gọng mảnh tăng thêm phần trí thức cho người mặc, kết hợp cùng túi da mềm và giày thể thao, tạo nên hình ảnh đời thường hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu
ẢNH: @GOM_HOUSEHCM
Những chiếc áo trắng là lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái yêu thích sự tinh khôi. Áo corset trắng ôm gọn phần thân trên được xử lý bằng những đường cúp mềm mại, quần jeans lửng ống rộng và kính mắt gọng đen dáng mắt mèo trở thành điểm nhấn sắc sảo
.ẢNH: @NARL__22
Nhẹ nhàng hơn với bộ đôi áo yếm và quần jeans lửng, áo cổ yếm trắng với bề mặt thêu hoa nổi mang đến nét nữ tính, trong khi chiếc quần jeans lửng ống rộng, denim bạc màu và gấu xắn nhẹ giúp bản phối trở nên phóng khoáng nhưng vẫn kín đáo
Trở lại với nhịp điệu thời trang đường phố, những kiểu áo thoải mái như áo thun tay dài hay áo thun crop top dễ dàng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể. Quần jeans lửng ống suông màu denim bạc với độ dài trên gối mang lại cảm giác linh hoạt
Chiếc kính mát đen vừa giúp che nắng, vừa là phụ kiện tô điểm cá tính cho phong cách đường phố phá cách
ẢNH: @JAM.UU
Áo sơ mi trắng thanh lịch được sơ vin gọn gàng, trở thành nền trung tính giúp tôn tỷ lệ cơ thể. Quần jeans lửng ống suông màu xanh đậm, nếp gấp nhẹ ở hông đi cùng kính mắt đen bản gọn kết hợp cùng giày mũi nhọn gót thấp hoàn thiện diện mạo sắc sảo, phù hợp với môi trường công việc sáng tạo hoặc những buổi gặp gỡ mang tính trang trọng vừa phải
ẢNH: THEFRANKIESHOP
