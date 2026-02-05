Quần jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn

Gợi cảm khi diện áo hai dây ôm sát tông đen, chiếc quần jeans lửng ống suông với lớp wash loang nhẹ và độ dài ngang gối mang lại cảm giác thoải mái khi xuống phố. Kính mắt tròn gọng mảnh tăng thêm phần trí thức cho người mặc, kết hợp cùng túi da mềm và giày thể thao, tạo nên hình ảnh đời thường hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu