  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quần jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
05/02/2026 16:00 GMT+7

Chỉ với quần jeans lửng và một cặp kính mắt, phong cách đời thường được định hình theo cách gọn gàng mà vẫn đầy sức hút.

Quần jeans lửng và mắt kính, hai món đồ tưởng như chỉ đóng vai trò phụ trợ, lại âm thầm trở thành trụ cột tạo nên diện mạo cá tính mà không cần phô trương.

Quần jeans và mắt kính: 'ngôn ngữ' thẩm mỹ gọn gàng, dễ ứng dụng 

Jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn - Ảnh 1.

Áo nỉ dáng rộng gam xanh nhạt, chi tiết cổ bẻ trắng mang lại sự gọn gàng cho phần thân trên. Quần jeans lửng dáng suông, chất liệu denim sẫm màu giữ vai trò cân bằng với phom đứng và độ dài ngang bắp chân. Mắt kính gọng tròn gợi nét cổ điển, kết hợp cùng mũ len sáng màu, túi đeo vai đen và giày thể thao tối giản, hoàn thiện diện mạo trẻ trung nhưng vẫn rất chỉn chu

ẢNH: @CALEM.CLUB

Jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn - Ảnh 2.

Áo hai dây dáng peplum với phom ôm gọn, chiết eo nhẹ và gấu xòe mềm tạo đường cong vừa phải. Khi kết hợp cùng quần jeans lửng ống suông tối màu, chất denim dày và độ dài ngang bắp chân giữ cho tổng thể sự vững vàng cần thiết. Kính gọng oval tạo hiệu ứng gương mặt nhỏ gọn hơn, tăng sự phá cách cho tổng thể

ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn - Ảnh 3.

Gợi cảm khi diện áo hai dây ôm sát tông đen, chiếc quần jeans lửng ống suông với lớp wash loang nhẹ và độ dài ngang gối mang lại cảm giác thoải mái khi xuống phố. Kính mắt tròn gọng mảnh tăng thêm phần trí thức cho người mặc, kết hợp cùng túi da mềm và giày thể thao, tạo nên hình ảnh đời thường hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu

ẢNH: @GOM_HOUSEHCM

Jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn - Ảnh 4.

Những chiếc áo trắng là lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái yêu thích sự tinh khôi. Áo corset trắng ôm gọn phần thân trên được xử lý bằng những đường cúp mềm mại, quần jeans lửng ống rộng và kính mắt gọng đen dáng mắt mèo trở thành điểm nhấn sắc sảo

.ẢNH: @NARL__22

Jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn - Ảnh 5.

Nhẹ nhàng hơn với bộ đôi áo yếm và quần jeans lửng, áo cổ yếm trắng với bề mặt thêu hoa nổi mang đến nét nữ tính, trong khi chiếc quần jeans lửng ống rộng, denim bạc màu và gấu xắn nhẹ giúp bản phối trở nên phóng khoáng nhưng vẫn kín đáo

ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn - Ảnh 6.

Trở lại với nhịp điệu thời trang đường phố, những kiểu áo thoải mái như áo thun tay dài hay áo thun crop top dễ dàng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể. Quần jeans lửng ống suông màu denim bạc với độ dài trên gối mang lại cảm giác linh hoạt

ẢNH: @GOM_HOUSEHCM

Jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn - Ảnh 7.

Chiếc kính mát đen vừa giúp che nắng, vừa là phụ kiện tô điểm cá tính cho phong cách đường phố phá cách

ẢNH: @JAM.UU

Jeans lửng phối kính mắt, đơn giản nhưng vẫn chiếm trọn ánh nhìn - Ảnh 8.

Áo sơ mi trắng thanh lịch được sơ vin gọn gàng, trở thành nền trung tính giúp tôn tỷ lệ cơ thể. Quần jeans lửng ống suông màu xanh đậm, nếp gấp nhẹ ở hông đi cùng kính mắt đen bản gọn kết hợp cùng giày mũi nhọn gót thấp hoàn thiện diện mạo sắc sảo, phù hợp với môi trường công việc sáng tạo hoặc những buổi gặp gỡ mang tính trang trọng vừa phải

ẢNH: THEFRANKIESHOP

 

jeans Quần jeans quần jeans lửng Kính mắt Phụ kiện

Bài viết khác

Màu cam, điểm nhấn cho diện mạo cuốn hút và thời thượng

Màu cam, điểm nhấn cho diện mạo cuốn hút và thời thượng

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Áo choàng và váy tạo nét quyền lực quý phái

Áo choàng và váy tạo nét quyền lực quý phái

Trang phục hồng trắng: Công thức mặc đẹp để khởi đầu ngày mới

Trang phục hồng trắng: Công thức mặc đẹp để khởi đầu ngày mới

Vẻ đẹp tiểu thư từ phong cách thời trang lãng mạn

Vẻ đẹp tiểu thư từ phong cách thời trang lãng mạn

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm

Áo họa tiết ca rô với những bản phối không nhàm chán

Áo họa tiết ca rô với những bản phối không nhàm chán

Đẹp kiêu kỳ, tinh giản với sắc trắng đen kinh điển

Đẹp kiêu kỳ, tinh giản với sắc trắng đen kinh điển

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top