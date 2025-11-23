Quần jeans và áo tweed, áo khoác da... những cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh

Từ văn phòng, đường phố đến những buổi tiệc tối, quần jeans kết hợp cùng những chiếc áo khoác thời thượng như áo tweed, cardigan, áo blazer, áo khoác da... tạo nên những bản phối cuốn hút, thoải mái nhưng phong cách.
Chia sẻ bài viết
Áo tweed, áo khoác da, áo khoác thể thao, cardigan... nằm trong số những chiếc áo khoác mùa lạnh tiêu biểu phù hợp diện cùng quần jeans. Hãy khám phá những bản phối mùa đông sang xịn dưới đây - chúng mang đến cho nàng cái nhìn cận cảnh để bám sát và tạo ra xu hướng.
Quần jeans và cardigan
Cặp đôi đứng đầu về sự thoải mái, phong cách và ấm áp gọi tên quần jeans và cardigan. Áo cardigan vặn thừng, cardigan dệt họa tiết có thể mặc riêng lẻ cùng quần denim ống rộng, denim ống loe hoặc mặc như áo khoác ngoài. Phong cách thoải mái nhưng sang trọng này cần sự góp sức của những món phụ kiện thời thượng như giày cao gót, kính mắt, túi da...
Quần jeans và áo tweed
Quần jeans và áo tweed được xem là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh, là sự kết hợp của casual và vẻ ngoài sang trọng, cổ điển và hiện đại. Bổ sung thêm vào những bản phối mùa đông 2025 chính là các gợi ý làm mới phom dáng của áo tweed, đổi màu của denim hoặc chọn các món đồ có điểm nhấn thú vị, mới lạ.
Áo blazer, áo khoác da
Áo khoác da, áo khoác thể thao, blazer là những mẫu áo khoác timeless, luôn được kết hợp cùng quần jeans theo cách này hay cách khác. Trong tiết trời lạnh, các bản phối thường có thêm nhiều lớp trang phục mỏng nhẹ, thoáng khí nhưng có khả năng giữ ấm tốt như áo len cổ tròn, áo dệt kim cổ cao, áo phông tay dài, sơ mi cotton...