Quần jeans và áo tweed, áo khoác da... những cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh

Áo tweed, áo khoác da, áo khoác thể thao, cardigan... nằm trong số những chiếc áo khoác mùa lạnh tiêu biểu phù hợp diện cùng quần jeans. Hãy khám phá những bản phối mùa đông sang xịn dưới đây - chúng mang đến cho nàng cái nhìn cận cảnh để bám sát và tạo ra xu hướng.

Xuống phố cuối tuần, đón những tia nắng sớm với sự thoải mái, nhẹ nhàng mà cá tính của bản phối quần jeans xanh sáng, cardigan vặn thừng xanh tím, áo phông trắng giản đơn và điểm nhấn chính là chiếc túi da lộn đeo vai ẢNH: UNLEASHED

Quần jeans và cardigan

Cặp đôi đứng đầu về sự thoải mái, phong cách và ấm áp gọi tên quần jeans và cardigan. Áo cardigan vặn thừng, cardigan dệt họa tiết có thể mặc riêng lẻ cùng quần denim ống rộng, denim ống loe hoặc mặc như áo khoác ngoài. Phong cách thoải mái nhưng sang trọng này cần sự góp sức của những món phụ kiện thời thượng như giày cao gót, kính mắt, túi da...

Quần jeans ống loe cạp cao, crop top và áo cardigan khoác ngoài khắc họa hình ảnh đầy khí chất, phóng khoáng của một quý cô thành thị ẢNH: DCHIC

Có quá nhiều cách để sáng tạo với cặp đôi cardigan và quần jeans. Mỗi cách sắp xếp, đặt để đều có thể trở thành một cách nàng làm mới bản phối, làm mới diện mạo hằng ngày ẢNH: NEM FASHION

Nàng hậu Thảo Nhi Lê chọn bản phối mang sắc trầm, kết hợp quần jeans xanh đen và áo tweed. Chi tiết cổ áo viền lông mang đến cảm giác vừa êm mềm dễ chịu vừa cực kỳ sang chảnh, quý phái ẢNH: INSTAGRAM NV

Quần jeans và áo tweed

Quần jeans và áo tweed được xem là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh, là sự kết hợp của casual và vẻ ngoài sang trọng, cổ điển và hiện đại. Bổ sung thêm vào những bản phối mùa đông 2025 chính là các gợi ý làm mới phom dáng của áo tweed, đổi màu của denim hoặc chọn các món đồ có điểm nhấn thú vị, mới lạ.

Họa tiết nanh sói mang đến màu sắc mới mẻ cho áo tweed jacket, kết hợp cùng quần denim màu xám và giày loafer mang đến sự thoải mái, tự nhiên và năng động ẢNH: SISTERLY STYLE

Chi tiết khăn lụa và túi xách vẽ họa tiết mang đến điểm nhấn ấn tượng cho bản phối quần denim, áo phông trắng và blazer ẢNH: LISA AIKEN

Áo blazer, áo khoác da

Áo khoác da, áo khoác thể thao, blazer là những mẫu áo khoác timeless, luôn được kết hợp cùng quần jeans theo cách này hay cách khác. Trong tiết trời lạnh, các bản phối thường có thêm nhiều lớp trang phục mỏng nhẹ, thoáng khí nhưng có khả năng giữ ấm tốt như áo len cổ tròn, áo dệt kim cổ cao, áo phông tay dài, sơ mi cotton...

Áo khoác da không chỉ là "sứ giả" của thời trang đường phố mà còn là chiếc áo khoác ấm áp và cá tính nên có mặt trong tủ đồ mùa lạnh giá ẢNH: ERIKA BOLDRIN

Áo khoác thể thao và quần denim là cặp đôi phóng khoáng, thoải mái và tự nhiên. Hãy bổ sung thêm giày bốt, găng tay da hay những món phụ kiện cá tính mà nàng cho rằng chúng sẽ nói lên dấu ấn cá nhân của riêng mình ẢNH: ROCIO MORALES