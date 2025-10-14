  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần nhung nổi bật hơn cả quần jeans truyền thống

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/10/2025 16:00 GMT+7

Vừa tiện dụng, thoải mái, vừa sang trọng, quần nhung hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành trang phục chủ đạo dần thay thế những chiếc quần jeans truyền thống trong mùa lạnh.

Chiếc quần nhung ấm áp, thoải mái, đẹp mắt và mang nét quyến rũ cổ điển ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Quần nhung với áo sơ mi và áo len maxi

Quần nhung kẻ nổi bật hơn cả quần jean - Ảnh 1.

Sự kết hợp tinh tế giữa quần nhung tăm nâu ấm áp và áo sơ mi trắng cổ điển mang đến phong cách retro thanh lịch gợi nhớ vẻ đẹp phóng khoáng nhưng vẫn đầy nữ tính của thập niên 1970

ẢNH: MARKSANDSPENCER

Quần nhung kẻ nổi bật hơn cả quần jean - Ảnh 2.

Trên sàn diễn thời trang thu đông 2026 của Tory Burch, sự kết hợp hoàn hảo là chiếc quần nhung với một chiếc áo len rộng rãi và ấm áp

ẢNH: @TORYBURCH

Quần nhung là trang phục lý tưởng khi bạn đang tìm kiếm một bộ trang phục thoải mái, tiện dụng nhưng không quá xuề xòa. Điều này khiến chúng trở nên hoàn hảo cho thời gian thư giãn, dù bạn đang đi mua sắm hay ăn trưa cùng bạn bè. Trong trường hợp này, cách tốt nhất để kết hợp chúng là phối với áo sơ mi và áo len rộng rãi, ấm áp, được chọn màu tương phản cùng bảng màu. Nếu quần sáng màu, áo len sẽ tối màu hơn. Giày lười, giày ba lê và giày thể thao cũng là những lựa chọn hoàn hảo để hoàn thiện bộ trang phục.

Dành cho công sở, hãy kết hợp áo sơ mi và áo khoác blazer hoặc áo vest maxi

Quần nhung kẻ nổi bật hơn cả quần jean - Ảnh 3.

Kiểu dáng rộng rãi, chúng tạo nên sự tương phản màu sắc giữa trang phục tối màu và sáng màu

ẢNH: @AMICA

Quần nhung kẻ nổi bật hơn cả quần jean - Ảnh 4.

Sự cân bằng hoàn hảo giữa phong cách thường ngày và sang trọng khiến quần nhung trở nên hoàn hảo cho môi trường công sở

ANHr: JS.YOKOHAMA

Hãy chọn những tông màu cơ bản, tinh tế như xám, nâu sẫm hoặc xanh lá cây. Sau đó, chỉ cần kết hợp thêm áo sơ mi trắng, hay áo sơ mi kẻ sọc cổ điển và áo khoác blazer dài tay hoặc không tay với hiệu ứng vest, kết hợp với những tông màu tương tự như quần. Bằng cách này, bạn có thể tạo ra một bộ trang phục công sở mới mẻ và hợp thời trang hơn.

Áo sơ mi phối áo khoác ngoài cùng tông màu để tạo nên tổng thể hoàn hảo

Quần nhung kẻ nổi bật hơn cả quần jean - Ảnh 5.

Với kiểu dáng rộng, chiếc quần nhung được mặc cùng với áo vest tone sur tone sành điệu

ẢNH: @ANTIK BATK

Quần nhung kẻ nổi bật hơn cả quần jean - Ảnh 6.

Rộng rãi, bồng bềnh và mang phong cách đỏ tía hoàn toàn, những mẫu thiết kế này được trưng bày tại buổi trình diễn thời trang Max Mara thu đông 2026

ẢNH: @MAXMARA

Với những ai muốn diện chúng vào buổi tối, bí quyết thật đơn giản. Chỉ cần chọn những kiểu dáng rộng rãi, bay bổng để làm nổi bật vẻ thanh lịch, cùng những gam màu sang trọng như xanh lá cây, đỏ burgundy hoặc đỏ anh đào. Sau đó, thêm một chiếc áo sơ mi cùng tông và cuối cùng là khoác lên mình một chiếc áo khoác ngoài cùng tông màu, dù chất liệu vải khác nhau, và hoàn thiện vẻ ngoài với giày cao gót. 



