Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp

Quần ống rộng, chân váy dài có mặt trong hầu hết các bộ sưu tập mới được nhà mốt giới thiệu mỗi mùa. Tuy có thể nhận thấy được sự cải tiến và tính sáng tạo trong từng lần ra mắt nhưng tựu trung lại thì các phom dáng cổ điển của trang phục vẫn được giữ vững.
Phối đồ sang, xịn dễ dàng từ quần ống rộng và chân váy dài
Không khó để nhận ra các thiết kế ống rộng và váy dài có mặt ở hầu hết mọi phong cách. Ở hình ảnh thanh lịch hiện đại, hai món đồ này được luân phiên kết hợp cùng áo vest cách điệu, sơ mi hay các thiết kế blouse nữ tính. Trong khi các bản phối dạo phố hướng đến sự thoáng mát, tôn dáng thì những bộ trang phục công sở đề cao sự chỉn chu và chuyên nghiệp.
Giải pháp cho mặc đẹp sang xịn dễ dàng là diện các bộ trang phục được phối sẵn theo set đồng bộ. Những lựa chọn ngẫu hứng có tính linh hoạt cao hơn bao gồm sự kết hợp của các món đồ đơn lẻ cần có sự chú ý về tông màu và phom dáng để tránh cảm giác rườm rà thiếu đồng bộ.
Thu hút mọi sự chú ý khi nàng bước vào cùng diện mạo tươi sáng bừng sức sống. Điểm nhấn hở vai không hề làm mất đi nét kiêu sa từ cặp đôi quần ống rộng và giày cao gót mà còn tạo nên nét quyến rũ riêng cho bản phối có điểm nhấn là họa tiết chấm bi
ẢNH: ESMÉE
Hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu và trang nhã từ các bản phối này chính là hình mẫu của phong cách công sở hiện đại
ẢNH: ADELE
Vừa dịu dàng quyến rũ vừa trang nhã cổ điển, hai bản phối đen trắng gợi mở hai phong cách thời trang đa năng, linh hoạt mà quý cô nào cũng có thể áp dụng ngay
ẢNH: RUZA