Thời trang 24/7

Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
14/10/2025 10:00 GMT+7

Thời trang đa năng mang đến cho người mặc sự linh hoạt khi có thể sử dụng nhiều lần và cho nhiều mục đích khác nhau. Dù đi làm hay đi chơi, dạo phố hay gặp gỡ bạn bè thì các bản phối kết hợp từ quần ống rộng, chân váy dài cũng chính là lựa chọn thiết thực và hiệu quả.

Quần ống rộng, chân váy dài có mặt trong hầu hết các bộ sưu tập mới được nhà mốt giới thiệu mỗi mùa. Tuy có thể nhận thấy được sự cải tiến và tính sáng tạo trong từng lần ra mắt nhưng tựu trung lại thì các phom dáng cổ điển của trang phục vẫn được giữ vững.

Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 1.

Thỏa sức diện các bản phối cùng chân váy dài và áo kiểu để đi làm, đi chơi. Sự chỉn chu và sang trọng của bản phối làm gia tăng thêm tính linh hoạt khi người mặc có thể diện đến nhiều không gian khác nhau

ẢNH: RUZA

Phối đồ sang, xịn dễ dàng từ quần ống rộng và chân váy dài

Không khó để nhận ra các thiết kế ống rộng và váy dài có mặt ở hầu hết mọi phong cách. Ở hình ảnh thanh lịch hiện đại, hai món đồ này được luân phiên kết hợp cùng áo vest cách điệu, sơ mi hay các thiết kế blouse nữ tính. Trong khi các bản phối dạo phố hướng đến sự thoáng mát, tôn dáng thì những bộ trang phục công sở đề cao sự chỉn chu và chuyên nghiệp.

Giải pháp cho mặc đẹp sang xịn dễ dàng là diện các bộ trang phục được phối sẵn theo set đồng bộ. Những lựa chọn ngẫu hứng có tính linh hoạt cao hơn bao gồm sự kết hợp của các món đồ đơn lẻ cần có sự chú ý về tông màu và phom dáng để tránh cảm giác rườm rà thiếu đồng bộ.

Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 2.

Kiểu quần đen công sở quen thuộc được làm mới bằng dáng ống suông rộng, cạp cao ôm eo và chất vải ít nhăn nhàu. Mẫu quần đa năng này nên được mặc cùng áo sơ mi, blouse, áo cách điệu, áo cropped...

ẢNH: RUZA

Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 3.
Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 4.

Thu hút mọi sự chú ý khi nàng bước vào cùng diện mạo tươi sáng bừng sức sống. Điểm nhấn hở vai không hề làm mất đi nét kiêu sa từ cặp đôi quần ống rộng và giày cao gót mà còn tạo nên nét quyến rũ riêng cho bản phối có điểm nhấn là họa tiết chấm bi

ẢNH: ESMÉE

Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 7.
Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 8.

Hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu và trang nhã từ các bản phối này chính là hình mẫu của phong cách công sở hiện đại

ẢNH: ADELE

Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 9.

Ưu ái những gam màu trung tính trong mùa thu đông, quý cô có thể chọn các cặp đôi màu sắc như đen trắng, xám trắng, xám đen, cream và màu đỏ mận. Chúng vừa hỗ trợ nhau để làm nổi bật người mặc, vừa khéo léo gây hiệu ứng thị giác giúp che nhược điểm tốt hơn

ẢNH: RUZA

Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 10.
Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 11.

Vừa dịu dàng quyến rũ vừa trang nhã cổ điển, hai bản phối đen trắng gợi mở hai phong cách thời trang đa năng, linh hoạt mà quý cô nào cũng có thể áp dụng ngay 

ẢNH: RUZA

Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 12.

Khẳng định nét cá tính qua bản phối công sở độc đáo khi phối chân váy màu đỏ mận với đường kẻ họa tiết phá cách phối áo sơ mi màu cream kèm cà vạt

ẢNH: CHARLLOT

Quần ống rộng, chân váy dài đi làm đi chơi đều đẹp - Ảnh 13.

Set đồng bộ màu xanh ô liu vẫn cực kỳ mềm mại, nữ tính nhờ các đường cắt khéo léo tôn đường cong, chi tiết cổ chữ V và hàng cúc mạ gây ấn tượng xuất sắc

ẢNH: CHARLLOT


quần ống rộng chân váy dài Chân váy Công sở Trang nhã

