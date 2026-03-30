Quần shorts, chân váy ngắn, áo crop top mát mẻ phủ sóng tủ đồ công sở

Kim Ngọc
30/03/2026 14:00 GMT+7

Không có gì lạ khi tủ đồ công sở mùa hè có sự chuyển đổi rõ nét với sự xuất hiện của những bản phối cùng quần shorts, chân váy ngắn và áo crop top thoáng mát.

Nàng vừa có thể giữ nguyên phong cách thời trang thường ngày qua những bản phối chỉn chu chuyên nghiệp vừa có thể tạo ra những điểm nhấn phóng khoáng, mát mẻ từ các bản phối với chân váy ngắn, quần shorts và áo sơ mi crop top.

Nàng làm mới diện mạo văn phòng cùng bản phối dịu mát với sự cảm nhận đa chiều từ chất vải, gam màu đến cấu trúc peplum xếp tầng hài hòa của áo và chân váy ngắn trên gối

Bản phối áo và chân váy ngắn điệu đà

Cảm hứng lãng mạn là tinh thần chủ đạo qua các bản phối áo và chân váy. Áo vải ren, lụa, satin... đa dạng các gam màu, kết hợp cùng các chi tiết nhún bèo, xếp nếp mang đến vẻ ngoài điệu đà, nữ tính và đầy mới mẻ; chân váy vân vải dập nổi, xếp tầng bồng bềnh cộng hưởng cùng phom dáng peplum mềm mại tạo nên bản phối tôn dáng phù hợp cho ngày làm việc nơi công sở và cả những buổi dạo chơi.

Không những giữ trọn vẻ ngoài sang trọng và thanh lịch, những bản phối công sở này còn làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ của quý cô có gu thời trang riêng

Sự kết hợp trang phục từ công thức đơn giản vẫn có thể mang đến nhiều điều thú vị khi các chất liệu đa dạng được đặt cạnh nhau, khi phom dáng được cân chỉnh tỉ mỉ và mỗi màu sắc hay họa tiết đều trở thành một điểm nhấn riêng

Quần shorts màu be và sơ mi xanh kết hợp mang lại cảm giác thông thoáng, nhẹ nhàng mà vẫn chỉn chu trong ngày nắng. Hãy dành sự ưu ái cho các bản phối có thêm dây lưng vì chúng giúp "đánh dấu" vòng eo và tạo tỷ lệ đẹp hơn cho vóc dáng

Quần shorts tôn chân, tôn dáng thanh lịch

Không chỉ là chiếc quần đại diện cho phong cách đường phố mùa nắng, quần shorts còn có thể bước vào các bản phối công sở một cách đường hoàng, đĩnh đạc qua các gợi ý phối đồ thông minh. Áo sơ mi, áo phông in họa tiết, blazer... là những món đồ nên được kết hợp cùng dáng quần ngắn. Hãy ưu tiên quần shorts bermunda có độ dài vừa đủ lịch sự mà vẫn thoáng mát và trẻ trung.

Áo phông in họa tiết, quần shorts và giày bốt tôn trọn nét cá tính mạnh mẽ nơi quý cô. Bản phối này có thể phối thêm blazer, jacket hoặc một chiếc sơ mi dáng rộng để mang đến vẻ ngoài thanh lịch

Chân váy chữ A, sơ mi trắng và giày cao gót là bộ ba hoàn hảo làm nên diện mạo thời thượng cho nàng công sở. Cặp đôi màu sắc trắng và nâu đất hài hòa, nền nã mà không bị nhàm chán

Áo sơ mi crop top hay kiểu áo "2 trong 1" với phần vạt được nhân đôi tạo hiệu ứng khác biệt cho bản phối đi làm hằng ngày. Hai gam màu xanh dương và trắng kẻ sọc đỏ mang đến hai gợi ý phối đồ cá tính: phối cùng chân váy công sở màu xám hoặc chân váy/quần denim xanh

Sự xuất hiện của blazer có tác dụng làm mới hiệu quả cho bản phối quần shorts và áo phông basic, phù hợp khi quý cô cần vẻ ngoài đĩnh đạc, chỉn chu để bước vào các buổi họp, hội nghị, sự kiện...

Điểm nhấn nhẹ nhàng từ họa tiết chấm bi duyên dáng

Tạm biệt nóng bức ngày hè với áo sát nách

Mặc đơn sắc chuẩn 'gu' để đẹp bất chấp thời gian

Kiểu váy giúp tôn nét thanh lịch, mặc lên là gọn dáng

Túi trái tim, phụ kiện nhỏ mang sức hút lớn

Túi xách mini nâng tầm phong cách ngày hè

'Giải nhiệt' mùa hè cùng trang phục xanh nước biển

Muốn mặc đẹp hơn, hãy đầu tư vào những kiểu áo này

