Quần shorts, chân váy ngắn, áo crop top mát mẻ phủ sóng tủ đồ công sở

Nàng vừa có thể giữ nguyên phong cách thời trang thường ngày qua những bản phối chỉn chu chuyên nghiệp vừa có thể tạo ra những điểm nhấn phóng khoáng, mát mẻ từ các bản phối với chân váy ngắn, quần shorts và áo sơ mi crop top.
Bản phối áo và chân váy ngắn điệu đà
Cảm hứng lãng mạn là tinh thần chủ đạo qua các bản phối áo và chân váy. Áo vải ren, lụa, satin... đa dạng các gam màu, kết hợp cùng các chi tiết nhún bèo, xếp nếp mang đến vẻ ngoài điệu đà, nữ tính và đầy mới mẻ; chân váy vân vải dập nổi, xếp tầng bồng bềnh cộng hưởng cùng phom dáng peplum mềm mại tạo nên bản phối tôn dáng phù hợp cho ngày làm việc nơi công sở và cả những buổi dạo chơi.
Quần shorts tôn chân, tôn dáng thanh lịch
Không chỉ là chiếc quần đại diện cho phong cách đường phố mùa nắng, quần shorts còn có thể bước vào các bản phối công sở một cách đường hoàng, đĩnh đạc qua các gợi ý phối đồ thông minh. Áo sơ mi, áo phông in họa tiết, blazer... là những món đồ nên được kết hợp cùng dáng quần ngắn. Hãy ưu tiên quần shorts bermunda có độ dài vừa đủ lịch sự mà vẫn thoáng mát và trẻ trung.
Áo sơ mi crop top hay kiểu áo "2 trong 1" với phần vạt được nhân đôi tạo hiệu ứng khác biệt cho bản phối đi làm hằng ngày. Hai gam màu xanh dương và trắng kẻ sọc đỏ mang đến hai gợi ý phối đồ cá tính: phối cùng chân váy công sở màu xám hoặc chân váy/quần denim xanh
ẢNH: EVA DE EVA
Sự xuất hiện của blazer có tác dụng làm mới hiệu quả cho bản phối quần shorts và áo phông basic, phù hợp khi quý cô cần vẻ ngoài đĩnh đạc, chỉn chu để bước vào các buổi họp, hội nghị, sự kiện...
ẢNH: NEM FASHION