Quần tất ren, điểm nhấn nổi bật giữa mùa đông giá lạnh

Từ phong cách đời thường tối giản đến tiệc tùng sang trọng, từ chân váy ngắn gợi cảm đến đầm xòe thanh lịch, quần tất ren quyết định chủ đề của cả bộ trang phục.
Quần tất ren không còn là một phụ kiện trang trí nữa: mùa này, chúng chiếm vị trí trung tâm, định hình lại sự cân bằng của toàn bộ trang phục.
Mùa đông 2025 - 2026 chứng kiến sự trở lại của quần tất ren như một phụ kiện chủ chốt: những phong cách mới, với kỹ thuật macramé, chantilly hay voan, không còn là một ý tưởng hoài cổ nữa, mà là một tuyên ngôn phong cách có khả năng biến đổi ngay cả những phong cách tối giản nhất.
Quần tất ren: từ đen cổ điển đến trắng thanh lịch và những sắc màu mới
Màu trắng, gam màu mát mẻ nhất mùa này: mang chút trẻ con, chút cá tính, được phối cùng áo khoác lông mềm mại và những chiếc váy xinh xắn để nổi bật với phong cách retro.
Sự trở lại của quần tất ren xuất phát từ mong muốn biến đổi phong cách mùa đông một cách nhẹ nhàng. Và còn cách nào tuyệt vời hơn là điểm xuyết một chút sắc màu? Màu đen, một sắc màu kinh điển vượt thời gian, được làm mới: họa tiết hoa to hơn, đường đan nổi bật hơn, hiệu ứng tổng thể gần gũi với một quý cô hiện đại hơn là một chút cổ điển. Và sau đó là bảng màu đậm: đỏ, đỏ tía, xanh lá cây và nâu sô cô la, những sắc thái không thể bỏ qua để biến ren thành một tuyên ngôn về cá tính thuần khiết.