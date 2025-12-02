  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần tất ren, điểm nhấn nổi bật giữa mùa đông giá lạnh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
02/12/2025 16:00 GMT+7

Từ phong cách đời thường tối giản đến tiệc tùng sang trọng, từ chân váy ngắn gợi cảm đến đầm xòe thanh lịch, quần tất ren quyết định chủ đề của cả bộ trang phục.

Quần tất ren không còn là một phụ kiện trang trí nữa: mùa này, chúng chiếm vị trí trung tâm, định hình lại sự cân bằng của toàn bộ trang phục.

Quần tất ren, cách phối giúp bạn tỏa sáng mọi nơi - Ảnh 1.

Trên sàn diễn thời trang và đường phố, họa tiết hoa, họa tiết hình học và kết cấu đục lỗ tôn lên đôi chân và trang phục, trong khi màu đen cổ điển hòa quyện cùng những mảng màu nổi bật, hiệu ứng xuyên thấu và cách phối đồ tinh tế

ẢNH: @CALZEDONIA

Quần tất ren, cách phối giúp bạn tỏa sáng mọi nơi - Ảnh 2.

Ren đã trở lại, cùng với họa tiết hoa. Hãy biến chúng thành điểm nhấn cho phong cách của bạn, bên dưới những chiếc váy phồng mini và giày cao gót

ẢNH: @CALZEDONIA

Mùa đông 2025 - 2026 chứng kiến sự trở lại của quần tất ren như một phụ kiện chủ chốt: những phong cách mới, với kỹ thuật macramé, chantilly hay voan, không còn là một ý tưởng hoài cổ nữa, mà là một tuyên ngôn phong cách có khả năng biến đổi ngay cả những phong cách tối giản nhất. 

Quần tất ren, cách phối giúp bạn tỏa sáng mọi nơi - Ảnh 3.

Dù là váy ngắn, váy ôm, váy midi hay váy xòe, ren đều mang đến vẻ gợi cảm và tinh tế. Một tuyên ngôn phong cách đích thực cho những ai muốn nổi bật ngay cả giữa mùa đông giá lạnh

ẢNH: @CALZEDONIA

Quần tất ren: từ đen cổ điển đến trắng thanh lịch và những sắc màu mới

Quần tất ren, cách phối giúp bạn tỏa sáng mọi nơi - Ảnh 4.

Quần tất ren màu đỏ nổi bật là điểm nhấn màu sắc ngay cả khi diện trang phục có tông màu trung tính

ẢNH: @VALENTINA VALDINOCI

Quần tất ren, cách phối giúp bạn tỏa sáng mọi nơi - Ảnh 5.

Phối đồ trắng, phong cách thời thượng nhất mùa này, với giày búp bê đế thấp, váy xếp tầng và áo khoác lông thú

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Quần tất ren, cách phối giúp bạn tỏa sáng mọi nơi - Ảnh 6.

Tất ren 2025 đáp ứng chính xác nhu cầu tinh tế, nhẹ nhàng, với những đường vân trang trí tô điểm cho đôi chân như một món trang sức

ẢNH: @CALZEDONIA

Quần tất ren, cách phối giúp bạn tỏa sáng mọi nơi - Ảnh 7.

Một phong cách dễ thương, dễ mặc như Alexa Chung, chiếc quần tất trắng đưa chúng ta trở về quá khứ với những bộ trang phục trẻ con

ẢNH: ALEXACHUNG

Màu trắng, gam màu mát mẻ nhất mùa này: mang chút trẻ con, chút cá tính, được phối cùng áo khoác lông mềm mại và những chiếc váy xinh xắn để nổi bật với phong cách retro.

Quần tất ren, cách phối giúp bạn tỏa sáng mọi nơi - Ảnh 8.

Hãy dành chỗ cho những màu sắc, ngay cả những màu đậm nhất như màu xanh lá cây axit này, được chọn cho một chiếc váy ngắn màu đen có viền lông và xăng đan cao gót

ẢNH: @DMANAGEMENTGROUP

Sự trở lại của quần tất ren xuất phát từ mong muốn biến đổi phong cách mùa đông một cách nhẹ nhàng. Và còn cách nào tuyệt vời hơn là điểm xuyết một chút sắc màu? Màu đen, một sắc màu kinh điển vượt thời gian, được làm mới: họa tiết hoa to hơn, đường đan nổi bật hơn, hiệu ứng tổng thể gần gũi với một quý cô hiện đại hơn là một chút cổ điển. Và sau đó là bảng màu đậm: đỏ, đỏ tía, xanh lá cây và nâu sô cô la, những sắc thái không thể bỏ qua để biến ren thành một tuyên ngôn về cá tính thuần khiết.

