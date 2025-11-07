Quần tây cạp cao, thách thức mọi phong thái, thu hút mọi ánh nhìn

Quần tây cạp cao không chỉ là một món đồ kinh điển mà còn là biểu tượng của sự tự tin và tinh tế.

Quần tây cạp cao phối cùng áo blazer

Nếu nói đến phong cách thanh lịch và chuẩn mực, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua combo quần tây cạp cao kết hợp cùng áo blazer ẢNH: @KYDUYEN1311

Đây là công thức “bất bại” giúp nàng thể hiện sự tự tin, chỉn chu nhưng vẫn toát lên nét cuốn hút rất riêng. Kỳ Duyên xuất hiện đầy ấn tượng trong bản phối sắc nâu trà lạnh tinh tế, khi diện quần tây cạp cao kẻ sọc phối cùng áo blazer tone sur tone dáng rộng. Khéo léo điểm xuyết bằng đôi giày cao gót hở mũi và khuyên tai bản lớn, tạo nên tổng thể thanh tao nhưng vẫn đầy khí chất, lựa chọn lý tưởng cho các sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở đó, nàng hoàn toàn có thể biến hóa phong cách với set đồ tông đen huyền bí, kết hợp giữa quần tây cạp cao và áo gile. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn, túi xách da cầm tay để sở hữu diện mạo chuyên nghiệp, phù hợp trong môi trường công sở hiện đại ẢNH: GUMAC

Quần tây cạp cao phối cùng áo sơ mi

Nếu blazer mang lại khí chất quyền lực, thì áo sơ mi lại giúp nàng tỏa sáng với vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh thoát ẢNH: @KYDUYEN1311

Quần tây cạp cao phối cùng áo sơ mi là bản phối kinh điển mà nàng có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh, từ nơi làm việc đến những buổi hẹn nhẹ nhàng. Kỳ Duyên gây ấn tượng khi diện quần tây cạp cao ống suông màu xám xanh, phối cùng áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng.

Để làm mới phong cách, các nàng có thể thử biến tấu nhẹ nhàng với áo sơ mi lụa màu xanh than sơ vin gọn cùng quần tây cạp cao dáng đứng ẢNH: GUMAC

Chất liệu lụa mềm mại kết hợp cùng phom quần chuẩn mực tạo nên sự hài hòa giữa nét nữ tính, một lựa chọn hoàn hảo cho quý cô hiện đại yêu thích sự tinh giản nhưng không kém phần sang trọng.

Quần tây cạp cao phối cùng áo polo

Đối với những cô nàng yêu thích sự thoải mái, quần tây cạp cao khi kết hợp cùng áo polo chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Bản phối này dung hòa giữa vẻ năng động và nét thanh lịch, giúp nàng vừa trẻ trung vừa giữ được thần thái chỉn chu ẢNH: @HONGOCHA

Một chiếc áo polo khi được sơ vin nhẹ vào quần tây cạp cao ống suông, sẽ giúp tổng thể thêm gọn gàng và cân đối ẢNH: GUMAC

Quần tây cạp cao dáng suông ống rộng

Khi xu hướng minimal chic lên ngôi, quần tây cạp cao dáng suông ống rộng trở thành biểu tượng của sự tinh giản hiện đại ẢNH: @HONGOCHA

Phom dáng suông giúp che khuyết điểm đôi chân, tạo cảm giác cao ráo, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển. Chỉ cần phối cùng áo crop top, áo sơ mi oversized hoặc áo hai dây thanh mảnh, nàng đã có thể biến hóa linh hoạt từ công sở đến dạo phố.

Bên cạnh đó, nàng có thể chọn những gam màu trung tính như be, xám, hoặc nâu nhạt để tạo vẻ thanh lịch, hoặc thử nghiệm những tông màu thời thượng như xanh ô liu, đỏ rượu để làm mới phong cách ẢNH: @POXI_FASHION

Dáng quần ống rộng không chỉ giúp tôn dáng mà còn mang đến tinh thần tự do, phóng khoáng, một tuyên ngôn thời trang của người phụ nữ hiện đại.