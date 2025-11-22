Quần tây cạp cao tôn sắc vóc, chinh phục mọi phong cách thời trang

Không phải ngẫu nhiên mà quần tây cạp cao được mọi cô gái yêu thích. Món đồ thời thượng này "cân" đẹp mọi vóc dáng, biến những bản phối casual trở nên đắt giá, sang trọng nhờ khả năng tôn sắc vóc một cách hoàn hảo.
Quần tây cạp cao tông màu sáng
Quần dài màu trắng, kem, be... là những thiết kế cổ điển vốn đã khẳng định giá trị qua thời gian. Các mẫu quần cạp cao tông màu sáng có thể diện cùng mọi chiếc áo có trong tủ đồ, từ sơ mi đến blouse, từ áo cách điệu đến áo len, áo dệt kim, áo polo, áo phông basic...
Khả năng tôn sắc vóc của quần cạp cao nằm ở khả năng "thu gọn" vòng 2 mà không tạo nên các nếp gấp hay ngấn bụng vốn thường khiến chị em mất điểm. Quần cạp cao thường kết hợp với phần ống suông, ống đứng, ống loe hoặc ống rộng có độ dài chạm mắt cá chân.
Thiết kế quần đen trứ danh - cơ bản nhưng đầy linh hoạt
Không ai không từng yêu thích những chiếc quần công sở màu đen tuyền - tối giản, linh hoạt và dễ mặc dễ phối. Thiết kế trứ danh này nếu được chăm chút kỹ lưỡng ở chất liệu, độ suông rộng hợp lý của ống quần và phần lưng cao ôm trọn vòng bụng thì sẽ trở thành chiếc quần linh hoạt và giàu tính ứng dụng bậc nhất tủ đồ cơ bản.
Quần denim, quần kaki cạp cao năng động
Bên cạnh các thiết kế vải mềm nhưng đứng dáng từ quần tây cạp cao, các kiểu quần denim, kaki, vải dạ hay vải dù với phần lưng cao cũng là ý tưởng đáng để nàng cân nhắc. Dù đi làm hay dạo phố, dù ngồi văn phòng hay khi cần vận động linh hoạt nhiều thì các chất liệu này cũng trở thành lựa chọn hợp lý - chất vải có sự đàn hồi nhẹ, giữ phom tốt và thuận tiện trong cách bảo quản và sử dụng.
Quần tây cạp cao ống suông, quần tây ống loe với những bản phối linh hoạt và dễ áp dụng - mặc cùng áo kiểu, áo vest, áo peplum... giúp nàng ghi điểm ở mọi phong cách thời trang
ẢNH: RUZA