Thời trang 24/7

Quần tây cạp cao tôn sắc vóc, chinh phục mọi phong cách thời trang

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/11/2025 12:00 GMT+7

Quần tây cạp cao, quần denim hay quần kaki lưng cao đều là những món đồ được yêu thích nhờ khả năng tôn dáng 'eo ong' một cách thần kỳ. Với những mẫu quần có phần thân trên ôm trọn hông eo, mọi vóc dáng, mọi phong cách thời trang đều dễ dàng bị chinh phục.

Không phải ngẫu nhiên mà quần tây cạp cao được mọi cô gái yêu thích. Món đồ thời thượng này "cân" đẹp mọi vóc dáng, biến những bản phối casual trở nên đắt giá, sang trọng nhờ khả năng tôn sắc vóc một cách hoàn hảo.

Quần tây cạp cao tôn dáng hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang 24 / 7 - Ảnh 1.

Các thiết kế quần tây cạp cao tông màu sáng mang đến ưu điểm là tạo nên sự cân bằng và thon gọn cho toàn bộ vóc dáng. Chất vải đứng phom nhưng mềm mại của quần tây mang lại sự thoải mái và dễ dàng cho mọi quý cô văn phòng

ẢNH: GUMAC

Quần tây cạp cao tông màu sáng

Quần dài màu trắng, kem, be... là những thiết kế cổ điển vốn đã khẳng định giá trị qua thời gian. Các mẫu quần cạp cao tông màu sáng có thể diện cùng mọi chiếc áo có trong tủ đồ, từ sơ mi đến blouse, từ áo cách điệu đến áo len, áo dệt kim, áo polo, áo phông basic...

Khả năng tôn sắc vóc của quần cạp cao nằm ở khả năng "thu gọn" vòng 2 mà không tạo nên các nếp gấp hay ngấn bụng vốn thường khiến chị em mất điểm. Quần cạp cao thường kết hợp với phần ống suông, ống đứng, ống loe hoặc ống rộng có độ dài chạm mắt cá chân.

Quần tây cạp cao tôn dáng hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang 24 / 7 - Ảnh 2.

Áo ren mềm mại dáng cổ tròn dài tay phối quần suông lưng cao tạo nên vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch, gọn gàng và giàu khí chất. Đây chính là phong thái mặc đẹp của các quý cô yêu thích sự tinh giản, hiện đại nhưng vẫn đậm chất cổ điển

ẢNH: ALLIE

Thiết kế quần đen trứ danh - cơ bản nhưng đầy linh hoạt

Không ai không từng yêu thích những chiếc quần công sở màu đen tuyền - tối giản, linh hoạt và dễ mặc dễ phối. Thiết kế trứ danh này nếu được chăm chút kỹ lưỡng ở chất liệu, độ suông rộng hợp lý của ống quần và phần lưng cao ôm trọn vòng bụng thì sẽ trở thành chiếc quần linh hoạt và giàu tính ứng dụng bậc nhất tủ đồ cơ bản.

Quần tây cạp cao tôn dáng hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang 24 / 7 - Ảnh 3.

Áo blazer dạ tweed màu vàng rực rỡ và giày cao gót trắng ngà kết hợp cùng quần đen dáng suông tạo nên bản phối hoàn hảo cho mọi dịp

ẢNH: ALLIE

Quần tây cạp cao tôn dáng hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang 24 / 7 - Ảnh 4.

Quần denim trắng lưng cao kết hợp cùng áo polo dệt kim phối cổ trắng đồng điệu. Mặc đẹp không còn là một bài toán cần phải giải mà là thú vui và trải nghiệm đáng giá trong nhịp sống hằng ngày

ẢNH: FLEUR DELYS

Quần denim, quần kaki cạp cao năng động

Bên cạnh các thiết kế vải mềm nhưng đứng dáng từ quần tây cạp cao, các kiểu quần denim, kaki, vải dạ hay vải dù với phần lưng cao cũng là ý tưởng đáng để nàng cân nhắc. Dù đi làm hay dạo phố, dù ngồi văn phòng hay khi cần vận động linh hoạt nhiều thì các chất liệu này cũng trở thành lựa chọn hợp lý - chất vải có sự đàn hồi nhẹ, giữ phom tốt và thuận tiện trong cách bảo quản và sử dụng.

Quần tây cạp cao tôn dáng hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang 24 / 7 - Ảnh 5.

Áo khoác bóng chày, quần vải thô ống rộng và giày thể thao là những yếu tố làm nên diện mạo trẻ trung, năng động để nàng dạo phố, hẹn hò cùng hội bạn thân

ẢNH: FLEUR DELYS

Quần tây cạp cao tôn dáng hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang 24 / 7 - Ảnh 6.

Đừng quên dây lưng cổ điển khi nàng chuộng diện quần tây cạp cao sơ vin, một phong cách "chic" được các tín đồ thành thị ưa chuộng vì mang lại sự thoải mái, sang trọng mà vẫn cá tính

ẢNH: MORGAN FLETCHER

Quần tây cạp cao tôn dáng hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang 24 / 7 - Ảnh 7.
Quần tây cạp cao tôn dáng hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang 24 / 7 - Ảnh 8.

Quần tây cạp cao ống suông, quần tây ống loe với những bản phối linh hoạt và dễ áp dụng - mặc cùng áo kiểu, áo vest, áo peplum... giúp nàng ghi điểm ở mọi phong cách thời trang

ẢNH: RUZA

quần tây cạp cao quần cạp cao quần denim quần tây quần suông quần đen

