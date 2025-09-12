  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/09/2025 16:00 GMT+7

Là một nhân tố chủ chốt trên sàn diễn thời trang và phong cách đường phố, quần tây màu nâu là món đồ thời thượng nhất của mùa này.

Quần tây màu nâu - mạnh mẽ, thanh lịch và hiện đại chính là xu hướng tuyệt đối cho mùa thu năm 2025. 

Quần tây màu nâu trong phong cách đường phố

Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 1.
Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 2.

Quần tây màu nâu ống rộng trở thành điểm nhấn cho phong cách đường phố mùa thu 2025: đơn giản, hiện đại và đầy khí chất, vừa thoải mái vừa tôn dáng cho những bước đi tự tin trên phố

ẢNH: @NINASENICAR

Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 3.

Quần tây nâu đặc biệt xuất hiện khắp đường phố tại các tuần lễ thời trang vừa diễn ra gần đây

ẢNH: @SVETA.YASHCHENKO

Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 4.

Màu nâu là sắc màu đậm đà, phong phú và sâu lắng, cùng là tông màu chủ đạo của những mùa gần đây, một sự thay thế linh hoạt và dễ phối đồ với màu đen

ẢNH: @ALITTLESTEFI

Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 5.

Xu hướng này cũng đã trở lại vào năm 2025 nhờ việc Pantone chọn "Mocha Mousse" là màu của năm

ẢNH: @MARIECLAIREMAG

Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 6.

Mirja Klein, áo sơ mi chữ A màu trắng cổ dài và quần dài màu nâu cùng đôi dép bệt xỏ ngón, túi da dệt tại Tuần lễ thời trang Paris

ẢNH: @MIRJAKLEIN

Phong cách đường phố đã đón nhận xu hướng này, thể hiện sự linh hoạt, dễ phối đồ và thanh lịch của quần nâu trong cuộc sống thường ngày. Với kiểu dáng rộng rãi, bồng bềnh như trên sàn diễn, chúng có thể được phối cùng áo sơ mi cùng tông để tạo nên vẻ ngoài trang trọng, lịch lãm, hoặc kết hợp với áo sơ mi trắng may đo để tạo nên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng.

Nhưng sắc màu ấm áp này không chỉ giới hạn ở len, crepe, jersey và cotton. Nâu cũng là sự kết hợp hoàn hảo với denim, dù đậm hay nhạt, tạo nên xu hướng thu tinh tế và sang trọng. Nó cũng rất hợp với da lộn, với kết cấu mềm mại, dễ chịu với sắc caramel và quế rực rỡ. Dù bạn chọn quần jeans màu gỉ sắt hay những kiểu dáng thanh lịch màu cà phê, quần nâu đều trở thành nền tảng đa năng cho những phong cách thu đa dạng và hiện đại.

Quần nâu trên sàn diễn thu đông 2025

Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 7.

Chiếc quần tây màu nâu của nhà mốt Stella McCartney trên sàn diễn thu đông 2025

ẢNH: @STELLAMCCARTNEY

Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 8.
Quần tây màu nâu là xu hướng mới cho mùa thu 2025- Ảnh 9.

Fendi và Max Mara với những set trang phục màu nâu cho mùa thu đông 2025 đầy bí ẩn và sang trọng 

ẢNH: @FENDI, @MAXMARA

Xu hướng thu đông 2025 - 2026 đã nâng tầm quần nâu thành một món đồ kinh điển đương đại mới. Một món đồ thiết yếu trong tủ đồ. Với đa dạng sắc thái tinh tế từ sô cô la đến gỉ sét, caramel, cà phê... cùng chất liệu len, cotton, nappa và da lộn, quần nâu đã làm rạng rỡ sàn diễn của Miu Miu, Fendi, Max Mara, Issey Miyake cùng nhiều thương hiệu khác.








