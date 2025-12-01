Rạng ngời mùa lễ hội với 3 mẫu dây cổ đính đá PNJ

Dây cổ dáng thả dài - Hiện đại, quyến rũ và thanh thoát

Nếu bạn muốn khởi đầu mùa lễ hội bằng một phong cách thời thượng và cuốn hút, dây cổ dáng thả dài của PNJ chính là lựa chọn thích hợp. Chiều dài dây nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, tạo đường thẳng thị giác giúp cổ trông cao hơn và vóc dáng thanh thoát hơn. Đặc biệt, điểm nhấn là 4 viên đá ECZ Round Cut sắp xếp dọc theo trục, tạo hiệu ứng bắt sáng đầy cuốn hút.

Mẫu dây cổ này đặc biệt hợp với trang phục dạ hội, đầm lụa cổ chữ V hay những thiết kế hở vai, mang đến vẻ hiện đại, quyến rũ và thanh thoát.

Phái đẹp có thể diện dây cổ dáng thả dài trong dạ tiệc cuối năm, tiệc công ty, rooftop party ẢNH: PNJ

Dây cổ hoa tuyết - Nét thanh lịch, sang trọng

Với những cô gái ưa chuộng phong cách thanh lịch, dây cổ họa tiết hoa tuyết là sự lựa chọn khó có thể bỏ qua. Lấy cảm hứng từ bông hoa tuyết - biểu tượng của sự thanh khiết và vẻ đẹp tỏa sáng giữa mùa đông, thiết kế được tạo nên từ những viên đá cắt dáng marquise và round sắp xếp đối xứng đầy tinh xảo. Dưới ánh sáng, hiệu ứng lấp lánh đa hướng khiến chiếc dây cổ như một ngôi sao nhỏ nổi bật trên nền trang phục.

Kết hợp cùng màu trắng/be, áo khoác lông, hoặc đầm satin dễ dàng tôn lên vẻ nhẹ nhàng nhưng sang trọng, đây chính là điểm nhấn lý tưởng cho các buổi tiệc cuối năm.

Dây cổ hoa tuyết là lựa chọn hoàn hảo cho sự kiện lễ hội mùa đông hoặc những khoảnh khắc sum vầy bên bàn tiệc ấm cúng ẢNH: PNJ

Dây cổ họa tiết lá - Vẻ dịu dàng, nữ tính

Dành cho những ai yêu thích sự mềm mại, dây cổ họa tiết lá mang đến nét duyên dáng tự nhiên. Thiết kế sở hữu những đường cong uyển chuyển như cành lá, từng phiến lá được đính đá ECZ nhỏ tinh xảo, tạo cảm giác chuyển động nhẹ nhàng và đầy sức sống.

Kết hợp cùng váy voan, đầm maxi hoặc áo blouse nhẹ nhàng, dây cổ đính đá họa tiết lá trở thành chi tiết tinh tế dành cho những ai muốn mùa lễ hội không chỉ rực rỡ ánh sáng, mà còn mang sắc thái tự nhiên, nữ tính và duyên dáng.

Dây cổ họa tiết lá giúp phái đẹp thêm nổi bật khi dạo phố dưới những con đường ngập ánh đèn hoặc buổi hẹn hò cà phê ẢNH: PNJ

Song hành cùng các thiết kế tinh tế, từ ngày 14.11 – 7.12, PNJ còn mang đến cho khách hàng chương trình "Đại tiệc ưu đãi - Rạng ngời cùng thần tượng". Đây là chương trình ưu đãi đa tầng, được thiết kế riêng để đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng phong cách và rạng rỡ bên thần tượng trong mùa lễ hội.

Tận hưởng ưu đãi đã tầng từ PNJ ẢNH: PNJ

"Cơ hội sở hữu bộ quà tặng đẳng cấp La Prairie và nước hoa cao cấp", dành cho khách hàng dẫn đầu doanh thu: 06 khách hàng có hóa đơn tích lũy cao nhất tại 06 chi nhánh của PNJ sẽ nhận ngay bộ mỹ phẩm La Prairie; trong khi khách hàng có hóa đơn tích lũy cao nhất tại các cửa hàng, quầy hàng sẽ nhận được nước hoa cao cấp.

"Tận hưởng quyền năng ưu đãi đa bậc", với mức giảm linh hoạt theo hóa đơn, đi kèm quà tặng mỹ phẩm và vali cao cấp.

"Ưu đãi trang sức lên đến 40% trong danh sách chọn lọc" và "Ưu đãi nhãn hàng và bộ sưu tập" sẽ mang đến cơ hội để bạn dễ dàng lựa chọn được món quà ưng ý trong dịp lễ hội năm nay.

"Ưu đãi VIP Day" với đặc quyền ưu đãi cộng thêm 1.5% trên chính sách hiện hành.

Với các khách hàng khi thanh toán qua các hình thức thanh toán của đối tác liên kết của PNJ sẽ có cơ hội nhận "Ưu đãi thanh toán đến 800.000 đồng ".

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi trực tiếp, PNJ còn mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng giá trị cho khách hàng với "Ưu đãi bí mật thêm đến 10%" khi tham gia minigame trên landing page của PNJ.

Đặc biệt, từ ngày 22.11 - 7.12, PNJ còn mang đến chuỗi sự kiện đặc biệt tại 6 tọa độ cửa hàng: Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), Gigamall (TP.HCM), Aeon Mall Huế (Huế), Aeon Mall Bình Dương (TP.HCM), Go Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Aeon Mall Tân An (Long An cũ). Mỗi điểm dừng là một không gian rực rỡ được chăm chút tinh tế theo chủ đề lễ hội, kết hợp loạt hoạt động tương tác và những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc với hai thần tượng Bùi Công Nam và Anh Tú.

Mùa lễ hội cuối năm không chỉ là dịp hội ngộ, vui chơi mà còn là thời điểm mỗi người tự trao cho mình món quà yêu thương: chăm chút diện mạo, làm đẹp và tự tin tỏa sáng. Với các thiết kế trang sức và loạt ưu đãi đa tầng từ PNJ, phái đẹp sẽ có thêm nhiều lựa chọn tinh tế để hoàn thiện phong cách và rạng ngời trong mọi khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem thêm thông tin chương trình khuyến mãi tại đây.