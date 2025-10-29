  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Rũ bỏ vẻ ngoài khô cứng với gam màu xám, chì, bạc thiếc

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
29/10/2025 22:00 GMT+7

Gam màu xám, chì, bạc thiếc mang đậm tinh thần quiet luxury - sang trọng, trầm tĩnh và tinh tế mang đến sự tự tin của các tín đồ trong mọi không gian hiện đại.

Nếu sắc đen đại diện cho quyền lực và trắng gợi cảm hứng tinh khôi, thì màu chì cùng các tông xám pha ánh bạc lại được xem là biểu tượng của sự cân bằng, sang trọng và trí tuệ hiện đại. Mùa thu đông 2025, các gam màu này trở thành "điểm sáng" được nhiều nhà thiết kế và tín đồ thời trang lựa chọn, mang đến diện mạo thanh lịch mà vẫn phóng khoáng, tinh tế mà không đơn điệu.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Trong những thiết kế và chất liệu phá cách, các tông xám, chì làm nên vẻ đẹp hoàn hảo cho mọi phong cách, mang lại vẻ cân bằng, sang trọng và không bao giờ lỗi thời

ẢNH: GRACE LING

Gam màu xám, chì, bạc thiếc tôn vẻ sành điệu

Trên các sàn diễn quốc tế từ Paris, Milan đến Seoul, sắc xám, ghi sẫm, bạc thiếc xuất hiện dày đặc trong các bộ sưu tập mới. Những chiếc áo blazer dáng rộng, áo măng tô dạ cổ điển, đầm midi xếp ly hay chân váy bút chì phối sơ mi ánh bạc đều thể hiện rõ tinh thần của thời trang công sở hiện đại: chỉn chu, mềm mại nhưng vẫn giữ được nét cá tính riêng. Sự chuyển mình của gam màu trung tính này không còn bó buộc trong khuôn khổ văn phòng mà mở rộng sang nhiều bối cảnh khác từ sự kiện, dạ tiệc đến dạo phố. Điều đó làm nên dáng vẻ sành điệu vượt bậc trong một sự chỉn chu đầy cơ bản mà cuốn hút.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Ánh bạc thiếc - hiện đại và sắc sảo thể hiện hơi thở công nghệ và tương lai, lý tưởng cho những tín đồ yêu thích vẻ đẹp sành điệu, thời thượng

ẢNH: VALENTINO

Một chiếc áo khoác dáng ngắn màu chì khi kết hợp cùng đầm satin ánh bạc tạo nên vẻ thanh lịch sang trọng; trong khi bộ suit xám oversized đi cùng áo crop top trắng lại mang tinh thần trẻ trung, tự do. Với những ai yêu sự phóng khoáng, một chiếc áo trench coat ghi sẫm phối cùng quần da và bốt cao cổ chính là lựa chọn lý tưởng để bước vào những ngày gió lạnh đầu mùa.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Các thiết kế xuân hè 2026 tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải tỏa sáng với sắc chì - biểu tượng của quiet luxury, mang vẻ chín chắn, tinh tế và đẳng cấp. Khi kết hợp cùng trắng hoặc đỏ, gam màu này trở nên trẻ trung, hiện đại và đầy phong thái thời thượng

ẢNH: AO YES

Sự tinh giản của màu sắc truyền tải thông điệp thời trang cá nhân

Không chỉ thời thượng, màu chì còn phản ánh xu hướng quiet luxury - sang trọng giản dị đang lan tỏa mạnh mẽ trong giới mộ điệu. Ở đó, người mặc không cần phô trương mà vẫn nổi bật bằng phom dáng tinh tế, chất liệu cao cấp và cách phối sắc độ khéo léo. Những thương hiệu như Max Mara, The Row hay Eudon Choi tiếp tục khẳng định vị thế của gam xám, chì, ghi sẫm, bạc thiếc…, trong bảng màu thời trang cao cấp, biến sự tối giản trở thành tuyên ngôn đẳng cấp.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi thời trang hướng tới tính ứng dụng và sự tinh gọn, màu chì xuất hiện như lựa chọn lý tưởng của người phụ nữ hiện đại - thanh lịch, tự tin và luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Đó không chỉ là một gam màu, mà là phong thái sống: nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng đủ sức lan tỏa vẻ đẹp của sự tự chủ và tinh tế.

- Ảnh 7.

Những thương hiệu Việt bắt nhịp và thể hiện tông sắc lý tưởng của giới văn phòng qua những thiết kế pha phối, đầy thanh lịch, giúp rũ bỏ vẻ ngoài khô cứng và đơn điệu, bước vào phong cách thời thượng, thu hút

ẢNH: DECODE HOUSE

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Là sức mạnh của sự tinh gọn, tông xám, chì ở các lớp, sắc độ xám khác nhau giúp tạo chiều sâu thị giác, vừa tinh tế vừa đậm chất fashionista

ẢNH: MICHAEL KORS

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

 Khi phối xám, chì, bạc thiếc với các tông màu phá cách như hồng, vàng hoặc chì với đen, trắng tổng thể trang phục đều trở nên vừa tối giản vừa cuốn hút, thể hiện gu thẩm mỹ cao của người mặc, mang đến những ấn tượng về vẻ ngoài khác biệt

ẢNH: VALENTINO


xám Màu xám Trung tính màu chì bạc thiếc Thu đông

Bài viết khác

Sức hút của trang phục vải nỉ trong những ngày thu sang

Sức hút của trang phục vải nỉ trong những ngày thu sang

Đừng bước vào mùa lạnh nếu chưa thử áo choàng cape

Đừng bước vào mùa lạnh nếu chưa thử áo choàng cape

Quỳnh Kool gợi cảm, quyến rũ trong thiết kế khoe vai trần

Quỳnh Kool gợi cảm, quyến rũ trong thiết kế khoe vai trần

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày

Thanh lịch như quý cô Paris với trang phục dạ tweed mùa này

Thanh lịch như quý cô Paris với trang phục dạ tweed mùa này

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ

Lụa và tơ bóng - chất liệu thời trang của sự xa xỉ

Đi làm, đi tiệc đều đẹp với trang phục giàu nữ tính, rạng rỡ và kiêu sa

Đi làm, đi tiệc đều đẹp với trang phục giàu nữ tính, rạng rỡ và kiêu sa

Đẹp hút hồn với chân váy bút chì cho quý cô văn phòng

Đẹp hút hồn với chân váy bút chì cho quý cô văn phòng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top