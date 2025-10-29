Rũ bỏ vẻ ngoài khô cứng với gam màu xám, chì, bạc thiếc

Nếu sắc đen đại diện cho quyền lực và trắng gợi cảm hứng tinh khôi, thì màu chì cùng các tông xám pha ánh bạc lại được xem là biểu tượng của sự cân bằng, sang trọng và trí tuệ hiện đại. Mùa thu đông 2025, các gam màu này trở thành "điểm sáng" được nhiều nhà thiết kế và tín đồ thời trang lựa chọn, mang đến diện mạo thanh lịch mà vẫn phóng khoáng, tinh tế mà không đơn điệu.



Trong những thiết kế và chất liệu phá cách, các tông xám, chì làm nên vẻ đẹp hoàn hảo cho mọi phong cách, mang lại vẻ cân bằng, sang trọng và không bao giờ lỗi thời ẢNH: GRACE LING

Gam màu xám, chì, bạc thiếc tôn vẻ sành điệu

Trên các sàn diễn quốc tế từ Paris, Milan đến Seoul, sắc xám, ghi sẫm, bạc thiếc xuất hiện dày đặc trong các bộ sưu tập mới. Những chiếc áo blazer dáng rộng, áo măng tô dạ cổ điển, đầm midi xếp ly hay chân váy bút chì phối sơ mi ánh bạc đều thể hiện rõ tinh thần của thời trang công sở hiện đại: chỉn chu, mềm mại nhưng vẫn giữ được nét cá tính riêng. Sự chuyển mình của gam màu trung tính này không còn bó buộc trong khuôn khổ văn phòng mà mở rộng sang nhiều bối cảnh khác từ sự kiện, dạ tiệc đến dạo phố. Điều đó làm nên dáng vẻ sành điệu vượt bậc trong một sự chỉn chu đầy cơ bản mà cuốn hút.

Ánh bạc thiếc - hiện đại và sắc sảo thể hiện hơi thở công nghệ và tương lai, lý tưởng cho những tín đồ yêu thích vẻ đẹp sành điệu, thời thượng ẢNH: VALENTINO

Một chiếc áo khoác dáng ngắn màu chì khi kết hợp cùng đầm satin ánh bạc tạo nên vẻ thanh lịch sang trọng; trong khi bộ suit xám oversized đi cùng áo crop top trắng lại mang tinh thần trẻ trung, tự do. Với những ai yêu sự phóng khoáng, một chiếc áo trench coat ghi sẫm phối cùng quần da và bốt cao cổ chính là lựa chọn lý tưởng để bước vào những ngày gió lạnh đầu mùa.

Các thiết kế xuân hè 2026 tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải tỏa sáng với sắc chì - biểu tượng của quiet luxury, mang vẻ chín chắn, tinh tế và đẳng cấp. Khi kết hợp cùng trắng hoặc đỏ, gam màu này trở nên trẻ trung, hiện đại và đầy phong thái thời thượng ẢNH: AO YES

Sự tinh giản của màu sắc truyền tải thông điệp thời trang cá nhân

Không chỉ thời thượng, màu chì còn phản ánh xu hướng quiet luxury - sang trọng giản dị đang lan tỏa mạnh mẽ trong giới mộ điệu. Ở đó, người mặc không cần phô trương mà vẫn nổi bật bằng phom dáng tinh tế, chất liệu cao cấp và cách phối sắc độ khéo léo. Những thương hiệu như Max Mara, The Row hay Eudon Choi tiếp tục khẳng định vị thế của gam xám, chì, ghi sẫm, bạc thiếc…, trong bảng màu thời trang cao cấp, biến sự tối giản trở thành tuyên ngôn đẳng cấp.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi thời trang hướng tới tính ứng dụng và sự tinh gọn, màu chì xuất hiện như lựa chọn lý tưởng của người phụ nữ hiện đại - thanh lịch, tự tin và luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Đó không chỉ là một gam màu, mà là phong thái sống: nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng đủ sức lan tỏa vẻ đẹp của sự tự chủ và tinh tế.

Những thương hiệu Việt bắt nhịp và thể hiện tông sắc lý tưởng của giới văn phòng qua những thiết kế pha phối, đầy thanh lịch, giúp rũ bỏ vẻ ngoài khô cứng và đơn điệu, bước vào phong cách thời thượng, thu hút ẢNH: DECODE HOUSE

Là sức mạnh của sự tinh gọn, tông xám, chì ở các lớp, sắc độ xám khác nhau giúp tạo chiều sâu thị giác, vừa tinh tế vừa đậm chất fashionista ẢNH: MICHAEL KORS

Khi phối xám, chì, bạc thiếc với các tông màu phá cách như hồng, vàng hoặc chì với đen, trắng tổng thể trang phục đều trở nên vừa tối giản vừa cuốn hút, thể hiện gu thẩm mỹ cao của người mặc, mang đến những ấn tượng về vẻ ngoài khác biệt ẢNH: VALENTINO



