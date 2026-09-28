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Sắc hồng trở lại đầy kiêu hãnh trong tủ đồ phái đẹp

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/09/2026 12:00 GMT+7

Từng bị xem là gam màu kén dáng và dễ gây cảm giác sến súa, sắc hồng mùa mốt mới đã có màn lột xác ngoạn mục qua muôn kiểu biến tấu thời thượng.

Bất cứ khi nào cảm thấy nhàm chán hay muốn tìm kiếm nguồn năng lượng tươi mới, trang phục mang sắc hồng đem lại hiệu ứng thị giác tuyệt vời. Không còn gắn mác "sến sẩm" hay quá đỗi "bánh bèo", gam màu này ngày nay biến hóa linh hoạt với muôn vàn sắc độ, phản ánh trọn vẹn nét đài các, ngọt ngào và cá tính của quý cô hiện đại.

Sắc hồng luôn sở hữu một dải phổ màu phong phú, từ gam hồng dâu rực rỡ, hồng phấn thanh khiết cho đến những đường kẻ sọc hồng kẹo ngọt. Khi kết hợp cùng chất liệu voan tơ bay bổng, cotton kẻ sọc trẻ trung hay phom áo choàng dạ dáng cape sang trọng, màu hồng chứng minh khả năng thích ứng linh hoạt trong mọi không gian.

Sắc hồng trở lại đầy kiêu hãnh trong tủ đồ phái đẹp - Ảnh 1.

Trào lưu coquette cùng phong cách balletcore đang đưa những thiết kế bèo nhún bồng bềnh và nơ ruy băng trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Sắc hồng trở lại đầy kiêu hãnh trong tủ đồ phái đẹp - Ảnh 2.

Bằng việc kết hợp sắc hồng dâu tươi tắn với họa tiết kẻ sọc tăm cổ điển, mang lại nguồn năng lượng rạng rỡ

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Nếu sắc hồng dâu tượng trưng cho nét tươi vui thì tone màu hồng phấn hoa nhí trên nền vải voan tơ lại đưa người mặc bước vào thế giới lãng mạn

Sắc hồng trở lại đầy kiêu hãnh trong tủ đồ phái đẹp - Ảnh 3.

Điểm nhấn đắt giá của set đồ nằm ở chiếc thắt lưng da to bản màu nâu sẫm ôm chặt vòng eo và chuỗi vòng cổ kim loại nhiều tầng, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét mong manh nữ tính và phong thái tự do

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Sắc hồng trở lại đầy kiêu hãnh trong tủ đồ phái đẹp - Ảnh 4.

Không bó buộc trong những chiếc đầm yểu điệu, sắc hồng còn là mảnh ghép đắc lực của phong cách thường nhật. Khi kết hợp cùng áo thun trắng năng động và họa tiết kẻ sọc dọc, chiếc quần ống suông màu hồng pastel lập tức trở nên cá tính

ẢNH: @CALEM.CLUB

Lấy cảm hứng từ những trang phục vintage châu Âu thế kỷ trước, gam màu hồng pastel khi phủ lên các thiết kế cổ điển như đầm babydoll ren thêu hay áo khoác capelet hoàng gia lại toát lên khí chất thanh tao. 

Sắc hồng trở lại đầy kiêu hãnh trong tủ đồ phái đẹp - Ảnh 5.

Chiếc đầm ngắn dáng suông chữ A màu hồng pastel nhạt với phần cổ vuông viền ren trắng tinh khôi, giày da Mary Jane đen bóng tạo sự đối lập thu hút cho nền trang phục ngọt ngào

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Sắc hồng trở lại đầy kiêu hãnh trong tủ đồ phái đẹp - Ảnh 6.

Áo khoác dáng choàng lửng mang hơi thở quý tộc châu Âu là "chìa khóa" nâng tầm mọi bộ trang phục thu đông lên chuẩn sang xịn

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Sắc hồng trở lại đầy kiêu hãnh trong tủ đồ phái đẹp - Ảnh 7.

Phần vạt choàng phủ ngang bắp tay không chỉ giữ ấm nhẹ nhàng cho những ngày se lạnh mà còn khéo léo che giấu khuyết điểm phần thân trên, tạo nên bờ vai thanh thoát cho người mặc

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Sắc hồng trở lại đầy kiêu hãnh trong tủ đồ phái đẹp - Ảnh 8.

Bên trong áo choàng nàng có thể lựa chọn set chân váy chữ A màu hồng phấn phối cùng áo sơ mi trắng tay dài, mang đậm tinh thần hoài niệm cổ điển

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

 

sắc hồng Hồng phấn coquette

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