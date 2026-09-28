Sắc hồng trở lại đầy kiêu hãnh trong tủ đồ phái đẹp

Từng bị xem là gam màu kén dáng và dễ gây cảm giác sến súa, sắc hồng mùa mốt mới đã có màn lột xác ngoạn mục qua muôn kiểu biến tấu thời thượng.
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Bất cứ khi nào cảm thấy nhàm chán hay muốn tìm kiếm nguồn năng lượng tươi mới, trang phục mang sắc hồng đem lại hiệu ứng thị giác tuyệt vời. Không còn gắn mác "sến sẩm" hay quá đỗi "bánh bèo", gam màu này ngày nay biến hóa linh hoạt với muôn vàn sắc độ, phản ánh trọn vẹn nét đài các, ngọt ngào và cá tính của quý cô hiện đại.
Sắc hồng luôn sở hữu một dải phổ màu phong phú, từ gam hồng dâu rực rỡ, hồng phấn thanh khiết cho đến những đường kẻ sọc hồng kẹo ngọt. Khi kết hợp cùng chất liệu voan tơ bay bổng, cotton kẻ sọc trẻ trung hay phom áo choàng dạ dáng cape sang trọng, màu hồng chứng minh khả năng thích ứng linh hoạt trong mọi không gian.
Nếu sắc hồng dâu tượng trưng cho nét tươi vui thì tone màu hồng phấn hoa nhí trên nền vải voan tơ lại đưa người mặc bước vào thế giới lãng mạn
Lấy cảm hứng từ những trang phục vintage châu Âu thế kỷ trước, gam màu hồng pastel khi phủ lên các thiết kế cổ điển như đầm babydoll ren thêu hay áo khoác capelet hoàng gia lại toát lên khí chất thanh tao.