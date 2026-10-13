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Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/10/2026 18:00 GMT+7

Từ sắc tím lavender dịu dàng đến gam tím pastel mộng mơ, màu tím đang trở thành lựa chọn thú vị cho những cô nàng yêu phong cách nữ tính nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng.

Sắc tím lavender và tím pastel với độ sáng nhẹ nhàng đang được yêu thích nhờ khả năng mang đến vẻ ngoài mềm mại, ngọt ngào mà không làm mất đi nét hiện đại.

Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp - Ảnh 1.

Áo thun tối giản với tính ứng dụng cao và sự thoải mái tuyệt đối, kết hợp cùng sắc tím mộng mơ, thiết kế này không chỉ dừng lại ở sự năng động, casual thường thấy mà còn được thổi vào luồng gió gợi cảm mới

ẢNH: CANIFA

Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp - Ảnh 2.

Nhiều cô nàng ưu ái phong cách monochrome hiện đại khi diện chiếc áo hai dây dáng ôm sắc tím khói đi cùng quần ống suông rộng đồng điệu

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Không đóng khung trong những đường cắt cơ bản, áo sát nách còn mở rộng ra nhiều biến thể cao cấp hơn như áo cổ yếm hay corset quây ngực. Đây là những "vũ khí" giúp phái đẹp khoe trọn bờ vai trần và chiếc cổ kiêu kỳ.

Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp - Ảnh 3.

Ngoài cách phối hai món đồ riêng biệt, thì cách kết hợp tím đậm và nhạt ngay trên cùng một thiết kế cũng đáng thử. Phần cổ yếm nhạt màu phối cùng thân áo quây tím tạo sự tương phản vừa đủ

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp - Ảnh 4.

Từ váy quây cúp ngực, váy babydoll đến những thiết kế tay phồng, màu tím pastel đặc biệt phù hợp với trang phục có phom dáng bồng bềnh, vừa tôn dáng vừa tôn làn da người mặc

ẢNH: @_LINHOWII

Nếu chưa quen diện trang phục màu tím, phối cùng trắng là công thức dễ áp dụng. Sắc trắng giúp làm dịu tổng thể, đồng thời tôn lên vẻ nhẹ nhàng của tím pastel.

Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp - Ảnh 5.

Áo hai dây tím nhạt kết hợp chân váy đồng điệu là gợi ý dành cho những cô nàng yêu thích phong cách lãng mạn. Áo sơ mi trắng mỏng khoác ngoài không chỉ tạo hiệu ứng layer, mà còn giúp bộ trang phục linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh

ẢNH: @_ZISSE.IB

Bên cạnh những chiếc áo sát nách năng động, váy liền tông tím chính là món đồ sinh ra để tôn vinh nét đẹp lãng mạn của phái đẹp. Khi sắc tím dịu ngọt được kết hợp cùng các chất liệu như lụa, voan hay tơ, từng tà váy như biến người mặc thành nàng thơ. 

Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp - Ảnh 6.

Chiếc váy hạ eo xếp ly viền ren trắng điệu đà bỗng trở nên sắc sảo và thời thượng hơn khi được phối cùng đôi bốt da đen cao cổ và túi xách dáng hộp cá tính

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp - Ảnh 7.

Kiểu váy tầng với nhiều lớp bèo dễ dàng giấu dáng cho những cô nàng có khuyết điểm vòng eo

ẢNH: @_H.PHUOWNG

Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp - Ảnh 8.

Đối với phụ kiện, nơ cài tóc trắng bản to phù hợp để kết hợp cùng một bộ váy tím điệu đà. Ngược lại, đôi bốt cao cổ giúp cân bằng nét mềm mại của sắc màu này, tạo diện mạo cá tính hơn

ẢNH: @DAHLISTUDIOS_

 

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