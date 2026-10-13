Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp

Từ sắc tím lavender dịu dàng đến gam tím pastel mộng mơ, màu tím đang trở thành lựa chọn thú vị cho những cô nàng yêu phong cách nữ tính nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng.
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Sắc tím lavender và tím pastel với độ sáng nhẹ nhàng đang được yêu thích nhờ khả năng mang đến vẻ ngoài mềm mại, ngọt ngào mà không làm mất đi nét hiện đại.
Không đóng khung trong những đường cắt cơ bản, áo sát nách còn mở rộng ra nhiều biến thể cao cấp hơn như áo cổ yếm hay corset quây ngực. Đây là những "vũ khí" giúp phái đẹp khoe trọn bờ vai trần và chiếc cổ kiêu kỳ.
Nếu chưa quen diện trang phục màu tím, phối cùng trắng là công thức dễ áp dụng. Sắc trắng giúp làm dịu tổng thể, đồng thời tôn lên vẻ nhẹ nhàng của tím pastel.
Bên cạnh những chiếc áo sát nách năng động, váy liền tông tím chính là món đồ sinh ra để tôn vinh nét đẹp lãng mạn của phái đẹp. Khi sắc tím dịu ngọt được kết hợp cùng các chất liệu như lụa, voan hay tơ, từng tà váy như biến người mặc thành nàng thơ.