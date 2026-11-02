Sắc xanh dương trẻ trung tôn lên làn da trắng sáng

Từ những thiết kế dạo phố trẻ trung, trang phục công sở thanh lịch cho đến đầm dạ hội quyến rũ, các sắc độ xanh dương giúp nàng tự tin tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.
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Ưu điểm lớn nhất khiến gam màu xanh dương chinh phục phái nữ chính là khả năng bắt sáng và tương thích cao với làn da châu Á. Khác với những gam màu neon chói lọi hay tông màu trầm dễ cộng thêm tuổi, sắc xanh biển đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, giúp khuôn mặt và làn da người mặc trông rạng rỡ, hồng hào hơn.
Phối màu tương phản táo bạo giữa tông xanh lạnh và các gam màu trầm ấm như đỏ rượu vang. Đây là bí quyết dành cho những quý cô muốn tạo dấu ấn thời trang đột phá và sành điệu khi xuống phố hay dự tiệc.
Nhắc đến bảng màu xanh đại dương, không thể không nhắc đến những bản phối mang tính biểu tượng dành riêng cho các kỳ nghỉ dưỡng bên bờ biển. Sự kết hợp giữa các chất liệu mỏng nhẹ, xuyên thấu và khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt sẽ mang lại cho nàng những khoảnh khắc thời trang đầy tự do.