Thời trang 24/7

Sáng tạo diện mạo mới mỗi ngày cùng chân váy trơn không lỗi mốt

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
22/04/2026 16:00 GMT+7

Chân váy trơn dáng ôm từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự thanh lịch tối giản trong tủ đồ phái đẹp. Chính phom dáng gọn gàng ôm sát đường cong cơ thể đã đủ tạo nên vẻ ngoài tinh tế.

Trong thế giới thời trang biến đổi không ngừng, chân váy trơn basic vẫn luôn giữ vững vị thế là món đồ "bất hủ" nhờ tính ứng dụng cực cao. Thiết kế không họa tiết, tập trung vào phom dáng chuẩn mực giúp phái đẹp dễ dàng biến hóa. Chỉ với một chiếc chân váy đơn giản, bạn có thể tự do sáng tạo hàng loạt bản phối khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian phối đồ mà vẫn luôn giữ được diện mạo chỉn chu.

Chân váy trơn màu trắng với thiết kế ôm dáng độc đáo mang lại nét trẻ trung và phá cách cho những cô nàng hiện đại

ẢNH: @_YUANAII_0727

Chân váy dáng ngắn ôm vừa vặn giúp tôn đôi chân thon dài, chất liệu vải mỏng mát mẻ cho những ngày hè. Thiết kế đứng phom giúp chiếc váy luôn giữ được vẻ cao cấp dù ở bất cứ góc nhìn nào. Kết hợp với áo ống cùng tông váy tạo nên một set đồ trắng sành điệu

ẢNH: @_NANEHIHI

Chân váy ngắn ôm body với chất liệu thun co giãn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày cần sự thoải mái. Thiết kế trơn basic với độ dài ngắn vừa phải giúp nàng tự tin vận động mà vẫn khoe khéo được đường cong hông gợi cảm. Phối cùng áo trễ vai hay cổ yếm sắc đen dễ dàng hòa hợp với chân váy tôn lên vẻ quyến rũ của người mặc

ẢNH: @_XIN.YII_, @_NRZHEO

Chân váy satin với phom dáng ngắn ôm hiện đại giúp nàng khoe trọn lợi thế đôi chân, tạo nên vẻ ngoài vô cùng nóng bỏng, thời thượng. Màu đồng độc đáo là minh chứng cho gu thẩm mỹ sắc sảo, phối cùng một chiếc áo kiểu lấp lánh để sẵn sàng trở thành tâm điểm của mọi buổi tiệc tối sang trọng

ẢNH: @_LYN.DORISS

Chân váy đen ôm dáng luôn là món đồ "quyền năng" giúp định hình vóc dáng thon gọn và tôn lên nét quyến rũ tự nhiên của phái đẹp.

Thiết kế trơn tối giản tuyệt đối nhưng lại mang sức mạnh nâng tầm phong cách một cách hiệu quả nhờ đường cắt cúp chuẩn xác. Chất liệu vải bền phối cùng áo tay bồng trắng đối lập với sắc đen của váy mang đến sự phá cách cho những ngày xuống phố

ẢNH: @_ICHI.521

Chân váy trơn màu vàng là điểm nhấn hoàn hảo cho những chuyến du lịch mùa hè sôi động. Thiết kế basic tập trung vào sự thoải mái, sắc vàng tươi tắn không chỉ làm bừng sáng làn da mà còn giúp bạn trông trẻ trung và rạng rỡ hơn bao giờ hết

ẢNH: @_ICHI.521

Chân váy trơn màu nude mang hơi hướng phong cách sporty, vừa năng động lại vừa mang nét gợi cảm. Váy thiết kế tối giản phù hợp cho các hoạt động vận động nhẹ nhàng, gam màu nude nhã nhặn tạo nên một lớp nền hoàn hảo để bạn có thể thỏa sức phối hợp cùng các món đồ thể thao chuyên dụng khác. Diện cùng áo bra xám và áo khoác gió màu trắng để sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn khi chơi thể thao

ẢNH: @_GIMINSNGG

Chân váy trơn dáng ôm chính là chìa khóa để mở ra thế giới thời trang đa dạng mà không cần quá cầu kỳ. Việc sở hữu những chiếc chân váy đơn giản nhưng chuẩn phom sẽ giúp bạn luôn làm chủ được phong cách và tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.

5 ý tưởng áo váy đi biển quyến rũ, thú vị để nàng 'đổi gió'

