  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Sành điệu xuống phố cùng áo hai dây và quần shorts ngày nắng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
24/02/2026 10:00 GMT+7

Không cần những sự kết hợp cầu kỳ, áo hai dây và quần shorts chính là bộ đôi ‘vàng’ đem lại sự thoải mái trong những ngày nắng.

Áo hai dây kết hợp cùng quần shorts không chỉ mang lại sự thoải mái tuyệt đối trong ngày nắng mà còn khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Khi được lựa chọn khéo léo về phom dáng, chất liệu và bảng màu, công thức tưởng chừng quen thuộc này có thể biến hóa linh hoạt từ dạo phố đến những buổi cà phê cuối tuần đầy cảm hứng.

Bắt đầu từ những gam màu nhẹ nhàng dễ mặc, set đồ gồm áo hai dây trắng phối cùng quần shorts linen sắc pastel là lựa chọn lý tưởng cho những ngày nắng nhẹ. Áo hai dây với phom ôm gọn, bề mặt vải mịn và độ co giãn nhẹ. Khi kết hợp cùng quần shorts cạp cao dễ dàng tôn lên vóc dáng cân đối, lại giúp di chuyển thoải mái cho cả ngày dài.

Sành điệu xuống phố cùng áo hai dây và quần shorts ngày nắng- Ảnh 1.

Phụ kiện da nâu như túi đeo vai hay xăng đan đế bệt quai mảnh giúp nâng tầm set trang phục áo hai dây trắng và quần shorts đơn giản

ẢNH: @__CLAUDIE

Sành điệu xuống phố cùng áo hai dây và quần shorts ngày nắng- Ảnh 2.

Hai màu trắng xanh đem đến cảm giác nhẹ nhàng, phối thêm xăng đan đế bệt có chi tiết đính ngọc trai tạo điểm nhấn sang trọng

ẢNH: @THEWILLOWLABEL

Trong những ngày cần sự thoải mái nhưng vẫn giữ nét chỉn chu, áo hai dây cổ vuông là gợi ý phù hợp. Chất cotton dày của áo giúp giữ phom tốt, kết hợp cùng quần shorts linen be nhạt mang lại sự nhẹ nhàng. Chỉ cần thêm một đôi xăng đan da trơn đế bệt đi cùng khuyên tai dáng dài giúp set đồ bớt phần đơn điệu.

Sành điệu xuống phố cùng áo hai dây và quần shorts ngày nắng- Ảnh 3.

Áo hai dây cotton trắng khi được mặc cùng quần shorts tạo nên vẻ ngoài gọn gàng nhưng vẫn có sức hút cá tính

ẢNH: 6STYLE

Sành điệu xuống phố cùng áo hai dây và quần shorts ngày nắng- Ảnh 4.

Phá cách với áo hai dây phom xòe như áo babydoll đi cùng quần shorts vải linen thoáng mát cho những ngày nắng

ẢNH: @KLARRA

Không chỉ có gam trắng quen thuộc, sắc đen cũng là “vũ khí” giúp bản phối mùa hè trở nên sắc sảo hơn. Với những người yêu thích điểm nhấn vừa phải, áo hai dây màu đen ôm dáng là lựa chọn đáng thử. Sắc đen giúp phần thân trên thêm gợi cảm, đồng thời tạo độ tương phản khi phối cùng quần shorts linen màu vàng mù tạt dáng suông. Đôi xăng đan đế bệt hai quai mảnh và túi xách nhỏ góp phần giữ nét thanh lịch, không quá phô trương.

Sành điệu xuống phố cùng áo hai dây và quần shorts ngày nắng- Ảnh 5.

Sự tương phản giữa áo hai dây đen và quần shorts vàng tạo sự tương phản thu hút thị giác

ẢNH: @CULLOT3_OFFICIAL

Sành điệu xuống phố cùng áo hai dây và quần shorts ngày nắng- Ảnh 6.

Những tín đồ theo đuổi phong cách thanh lịch tối giản chắc chắn khó bỏ qua công thức đơn sắc. Khi toàn bộ trang phục được đặt trong cùng một bảng màu, yếu tố phom dáng và chất liệu sẽ trở thành điểm then chốt tạo nên đẳng cấp. Áo hai dây ôm dáng đơn giản kết hợp quần shorts cạp cao giúp tạo hiệu ứng vóc dáng thanh thoát mà vẫn dễ chịu khi mặc

ẢNH: @BABYMILKK

Sành điệu xuống phố cùng áo hai dây và quần shorts ngày nắng- Ảnh 7.

Thêm một đôi dép xỏ ngón màu đen cùng túi xách đeo vai là điểm nhấn vừa đủ cho phong thái mùa hè thanh lịch

ẢNH: @THUYTHNG__

Khi muốn làm mới tủ đồ mùa hè mà vẫn giữ sự nhã nhặn, những gam màu trầm ấm như xanh rêu là lựa chọn đáng cân nhắc. Tông màu này vừa đủ nổi bật nhưng vẫn giữ được chiều sâu sang trọng. Áo hai dây sắc xanh rêu tạo nên điểm nhấn tinh tế cho bản phối cùng quần shorts be dáng suông giúp tôn vóc dáng, thêm mũ lưỡi trai nổi bật hoàn thiện diện mạo trẻ trung.

Sành điệu xuống phố cùng áo hai dây và quần shorts ngày nắng- Ảnh 8.

Xanh rêu là màu sắc giúp trang phục trở nên nổi bật, khi tiết chế cùng các phụ kiện đơn giản dễ dàng tôn lên tổng thể

ẢNH: @QIUWEN1014

Áo hai dây ghi điểm bằng sự linh hoạt trong cách phối đồ, khi sánh đôi cùng quần shorts mang đến vẻ ngoài thoải mái, giúp phái đẹp tự tin tận hưởng những ngày nắng theo cách tự nhiên nhất.

Áo hai dây quần shorts sắc xanh mùa hè phong cách thanh lịch

Bài viết khác

Phá vỡ giới hạn với trang phục loang màu, tạo sắc thái đầy ngẫu hứng

Phá vỡ giới hạn với trang phục loang màu, tạo sắc thái đầy ngẫu hứng

Biến hóa đa phong cách cùng xu hướng trang phục thắt nơ

Biến hóa đa phong cách cùng xu hướng trang phục thắt nơ

Những đôi giày tối giản phối được với mọi kiểu trang phục

Những đôi giày tối giản phối được với mọi kiểu trang phục

Trắng và be, cách phối màu giúp làm sáng bừng mọi trang phục

Trắng và be, cách phối màu giúp làm sáng bừng mọi trang phục

Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Thu hút nơi công sở đầu năm cùng váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Quần tây kẻ sọc, từ đồng phục công sở đến xu hướng hằng ngày

Quần tây kẻ sọc, từ đồng phục công sở đến xu hướng hằng ngày

Diện tất ống chân sao cho khéo để chuẩn gu sành điệu?

Diện tất ống chân sao cho khéo để chuẩn gu sành điệu?

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân

Diện áo sơ mi, đầm sơ mi để tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch mùa xuân

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top