'Sip & Savor' - Chương trình đặc quyền thưởng thức đồ uống miễn phí cùng Marriott Bonvoy

Hội viên Marriott Bonvoy có thể sử dụng điểm thưởng để đổi lấy các loại cocktail độc đáo như "Echoes of the River" tại Department of Chemistry, bộ sưu tập cocktail và mocktail tại La Plage, hoặc "Chocolate Marou X Ve De Di Chocolate Negroni" tại The Cloud