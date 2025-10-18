  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
18/10/2025 10:00 GMT+7

Đầm suông là lựa chọn hoàn hảo cho nàng yêu vẻ đẹp tự nhiên. Từng đường cắt mềm mại tôn lên nét thanh thoát giúp nàng nổi bật trong mọi khoảnh khắc thường ngày.

Nếu có một món đồ có thể “đánh thức” vẻ đẹp tự nhiên, khiến nàng trở nên nhẹ nhàng mà vẫn thật cuốn hút trong từng chuyển động, thì đó chắc chắn là đầm suông

Đầm suông cổ sơ mi thanh lịch

- Ảnh 1.

Đầm suông cổ sơ mi tông xanh pastel với phom dáng ngắn vừa phải khéo tôn đôi chân thon gọn, trong khi những đường chỉ kẻ nổi lại tạo điểm nhấn tinh tế, khiến tổng thể có chiều sâu hơn. Chỉ cần phối cùng túi xách da cầm tay, nàng đã có bản phối ngọt ngào cho buổi sáng công sở

ẢNH: ELISE

- Ảnh 2.

Nếu yêu sự trầm lắng, hãy thử chuyển sang đầm suông đen chấm bi cổ sơ mi, một lựa chọn mang nét cổ điển xen lẫn hiện đại

ẢNH: FIONA

Phom dáng suông giúp che khéo khuyết điểm, trong khi chất liệu mềm rủ khiến từng chuyển động thêm phần uyển chuyển. Phối cùng túi cầm tay trắng và giày cao gót trơn màu trung tính, nàng đã có ngay diện mạo chỉn chu nhưng không kém phần thời trang.

Đầm suông màu đen quý phái

Gam màu đen luôn mang trong mình sức hút bí ẩn và chưa bao giờ lỗi mốt. Khi được kết hợp cùng dáng suông hiện đại, màu đen trở nên mềm mại hơn, giúp nàng tỏa sáng theo cách tinh tế nhất. 

- Ảnh 3.

Kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn cùng tông váy, nàng sẽ có một tổng thể chuẩn chỉnh cho buổi hẹn tối đầy thu hút

ẢNH: FIONA

- Ảnh 4.

Tiếp nối nét đẹp quý phái là đầm suông đen dáng ngắn đính nơ, chiếc nơ nhỏ trước ngực tạo cảm giác yêu kiều mà vẫn giữ được vẻ sang trọng đặc trưng của sắc đen. Phối cùng túi cầm tay dáng hộp để tỏa sáng rực rỡ giữa không gian dạ tiệc mà vẫn giữ trọn nét duyên thanh nhã

ẢNH: ĐAN CHÂU

Đầm suông màu trắng

Khác với màu đen huyền bí, đầm suông tông trắng mang tới cho nàng vẻ đẹp thuần khuyết. 

- Ảnh 5.

Đầm suông dáng ngắn với điểm nhấn là họa tiết hình con bướm được đính thủ công tỉ mỉ. Đi cùng set đồ này, nàng có thể phối cùng giày cao gót mũi nhọn, khuyên tai bản lớn để sở hữu diện mạo yêu kiều

ẢNH: LAMER FASHION

- Ảnh 6.

Còn với những ai thích một chút nhẹ nhàng, đầm suông tông be sữa tay bồng chính là “vũ khí” khiến trái tim phái đẹp tan chảy

ẢNH: THE CIU

Chi tiết nơ thắt trước ngực được xử lý tinh tế giúp tôn vòng 1 tự nhiên, đồng thời phần tay bồng khéo léo che đi khuyết điểm bắp tay to. Điểm xuyết túi ngọc trai nhỏ xinh giúp hoàn thiện vẻ ngoài dịu dàng, chuẩn hình ảnh quý cô hiện đại.

Đầm suông dáng dài

Với những cô nàng yêu sự tối giản, đầm suông dáng dài chính là lựa chọn mang lại vẻ đẹp thanh thoát không gắng gượng. 

- Ảnh 7.

Chiếc đầm trắng tay hến với hàng cúc trải dài từ cổ đến thân váy vừa mang nét cổ điển, vừa toát lên vẻ hiện đại. Khi kết hợp cùng túi xách cầm tay tone sur tone với váy, sở hữu ngay bản phối hoàn hảo cho buổi dạo phố cuối tuần hay những buổi cà phê chiều cùng bạn bè

ẢNH: FIONA

- Ảnh 8.

Đầm suông trắng sát nách với những họa tiết in chìm khiến người mặc thêm phần ngọt ngào. Để tăng thêm phần thơ mộng, phối cùng xăng đan tone sur tone với váy, sẵn sàng để tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc thường ngày

ẢNH: K&K FASHION

Khi khoác lên mình chiếc đầm dáng suông, mọi chuyển động đều trở nên nhẹ tênh và cuốn hút. Không cầu kỳ mà vẫn tinh tế, đó chính là bí quyết thời trang giúp nàng tỏa sáng với nét đẹp thanh thoát.

đầm suông đầm dáng suông váy sơ mi Màu đen thời trang

Bài viết khác

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Váy đuôi cá giúp nàng khoe trọn đường cong, tôn nét thanh xuân

Váy đuôi cá giúp nàng khoe trọn đường cong, tôn nét thanh xuân

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung

Phong cách ấn tượng với áo thun oversized

Phong cách ấn tượng với áo thun oversized

Áo tank top luôn được xem là món đồ 'dễ ghi điểm'

Áo tank top luôn được xem là món đồ 'dễ ghi điểm'

Thời trang đơn sắc, vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Thời trang đơn sắc, vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top