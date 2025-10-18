Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông

Nếu có một món đồ có thể “đánh thức” vẻ đẹp tự nhiên, khiến nàng trở nên nhẹ nhàng mà vẫn thật cuốn hút trong từng chuyển động, thì đó chắc chắn là đầm suông.

Đầm suông cổ sơ mi thanh lịch

Đầm suông cổ sơ mi tông xanh pastel với phom dáng ngắn vừa phải khéo tôn đôi chân thon gọn, trong khi những đường chỉ kẻ nổi lại tạo điểm nhấn tinh tế, khiến tổng thể có chiều sâu hơn. Chỉ cần phối cùng túi xách da cầm tay, nàng đã có bản phối ngọt ngào cho buổi sáng công sở ẢNH: ELISE

Nếu yêu sự trầm lắng, hãy thử chuyển sang đầm suông đen chấm bi cổ sơ mi, một lựa chọn mang nét cổ điển xen lẫn hiện đại ẢNH: FIONA

Phom dáng suông giúp che khéo khuyết điểm, trong khi chất liệu mềm rủ khiến từng chuyển động thêm phần uyển chuyển. Phối cùng túi cầm tay trắng và giày cao gót trơn màu trung tính, nàng đã có ngay diện mạo chỉn chu nhưng không kém phần thời trang.

Đầm suông màu đen quý phái

Gam màu đen luôn mang trong mình sức hút bí ẩn và chưa bao giờ lỗi mốt. Khi được kết hợp cùng dáng suông hiện đại, màu đen trở nên mềm mại hơn, giúp nàng tỏa sáng theo cách tinh tế nhất.

Kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn cùng tông váy, nàng sẽ có một tổng thể chuẩn chỉnh cho buổi hẹn tối đầy thu hút ẢNH: FIONA

Tiếp nối nét đẹp quý phái là đầm suông đen dáng ngắn đính nơ, chiếc nơ nhỏ trước ngực tạo cảm giác yêu kiều mà vẫn giữ được vẻ sang trọng đặc trưng của sắc đen. Phối cùng túi cầm tay dáng hộp để tỏa sáng rực rỡ giữa không gian dạ tiệc mà vẫn giữ trọn nét duyên thanh nhã ẢNH: ĐAN CHÂU

Đầm suông màu trắng

Khác với màu đen huyền bí, đầm suông tông trắng mang tới cho nàng vẻ đẹp thuần khuyết.

Đầm suông dáng ngắn với điểm nhấn là họa tiết hình con bướm được đính thủ công tỉ mỉ. Đi cùng set đồ này, nàng có thể phối cùng giày cao gót mũi nhọn, khuyên tai bản lớn để sở hữu diện mạo yêu kiều ẢNH: LAMER FASHION

Còn với những ai thích một chút nhẹ nhàng, đầm suông tông be sữa tay bồng chính là “vũ khí” khiến trái tim phái đẹp tan chảy ẢNH: THE CIU

Chi tiết nơ thắt trước ngực được xử lý tinh tế giúp tôn vòng 1 tự nhiên, đồng thời phần tay bồng khéo léo che đi khuyết điểm bắp tay to. Điểm xuyết túi ngọc trai nhỏ xinh giúp hoàn thiện vẻ ngoài dịu dàng, chuẩn hình ảnh quý cô hiện đại.

Đầm suông dáng dài

Với những cô nàng yêu sự tối giản, đầm suông dáng dài chính là lựa chọn mang lại vẻ đẹp thanh thoát không gắng gượng.

Chiếc đầm trắng tay hến với hàng cúc trải dài từ cổ đến thân váy vừa mang nét cổ điển, vừa toát lên vẻ hiện đại. Khi kết hợp cùng túi xách cầm tay tone sur tone với váy, sở hữu ngay bản phối hoàn hảo cho buổi dạo phố cuối tuần hay những buổi cà phê chiều cùng bạn bè ẢNH: FIONA

Đầm suông trắng sát nách với những họa tiết in chìm khiến người mặc thêm phần ngọt ngào. Để tăng thêm phần thơ mộng, phối cùng xăng đan tone sur tone với váy, sẵn sàng để tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc thường ngày ẢNH: K&K FASHION

Khi khoác lên mình chiếc đầm dáng suông, mọi chuyển động đều trở nên nhẹ tênh và cuốn hút. Không cầu kỳ mà vẫn tinh tế, đó chính là bí quyết thời trang giúp nàng tỏa sáng với nét đẹp thanh thoát.