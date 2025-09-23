Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn

Với thiết kế cơ bản nhưng không bao giờ lỗi mốt, áo sơ mi có thể dễ dàng biến hóa trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: lịch sự nơi công sở, trẻ trung khi dạo phố hay thậm chí sang trọng trong các buổi tiệc.
Chỉ cần thay đổi chất liệu, kiểu dáng hoặc cách phối cùng quần âu, chân váy hay quần jeans, áo sơ mi ngay lập tức mang đến những sắc thái khác biệt cho phong cách của bạn. Đây chính là lý do kiểu áo này luôn được coi là món đồ "must have" trong tủ đồ.
Áo sơ mi không chỉ là biểu tượng của sự thanh lịch mà còn là trang phục bền vững, dễ dàng đồng hành trong nhiều hoàn cảnh. Với khả năng biến hóa đa dạng, áo sơ mi luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tủ đồ của bất kỳ ai.