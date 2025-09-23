Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn

Chỉ cần thay đổi chất liệu, kiểu dáng hoặc cách phối cùng quần âu, chân váy hay quần jeans, áo sơ mi ngay lập tức mang đến những sắc thái khác biệt cho phong cách của bạn. Đây chính là lý do kiểu áo này luôn được coi là món đồ "must have" trong tủ đồ.

Áo sơ mi không chỉ gợi nhớ đến sự chuẩn mực, thanh lịch, mà còn thể hiện tính ứng dụng cao. Trong set đồ này, sơ mi được phối cùng cà vạt tối màu và chân váy dài kẻ sọc dọc, tạo cảm giác vừa nghiêm túc, vừa hiện đại ẢNH: EVA DE EVA

Sự kết hợp tinh tế giữa sơ mi trắng và chân váy bút chì họa tiết ren thêu hoa ánh kim. Điểm nhấn nằm ở sơ mi - chiếc áo đa năng trong tủ đồ phái đẹp, có thể biến hóa linh hoạt từ phong cách công sở đến những set đồ thời thượng ẢNH: EVA DE EVA

Mùa hè thu năm nay, chân váy bí chính là "spotlight" trong tủ đồ phái đẹp. Bạn có thể phối chân váy bí trắng với sơ mi kẻ sọc hoa văn đen, tạo nên một tổng thể vừa thanh lịch vừa thời thượng dành cho mọi cô nàng ẢNH: EVA DE EVA

Áo sơ mi vốn được xem là chiếc áo cơ bản trong tủ đồ - ở đây không chỉ đóng vai trò làm nền mà còn tạo điểm nhấn cá tính nhờ chi tiết cà vạt. Khi phối cùng chân váy midi dáng xòe, tổng thể mang đến cảm giác cân bằng giữa sự cứng cáp và mềm mại ẢNH: EVA DE EVA

Áo sơ mi tông nâu nhạt với họa tiết kẻ ô nhỏ mang lại vẻ cổ điển nhưng không kém phần thanh lịch. Thiết kế túi ngực và hàng khuy tinh gọn giúp chiếc áo vừa đủ điểm nhấn, lại vẫn giữ được sự tối giản dễ phối ẢNH: EVA DE EVA

Điểm mạnh của chiếc áo sơ mi này là khả năng biến hóa linh hoạt: có thể phối với quần âu để đi làm, kết hợp với chân váy hoặc quần jeans cho những buổi gặp gỡ, dạo phố. Chất liệu nhẹ, thoáng càng khiến người mặc cảm thấy thoải mái trong cả ngày dài ẢNH: EVA DE EVA

Áo sơ mi tơ phối ren được tô điểm bằng lớp ren nổi bản to trước ngực, tạo điểm nhấn tinh xảo và duyên dáng. Kết hợp chân váy bút chì ôm gọn dáng người, vừa tôn lên nét thanh thoát, vừa giữ sự kín đáo, lịch thiệp ẢNH: ORCHID

Tông màu đen chủ đạo kết hợp cùng họa tiết màu vàng cách điệu giúp chiếc áo trở thành điểm nhấn đầy ấn tượng, vừa cá tính vừa sang trọng. Về tính ứng dụng, chiếc áo này có thể linh hoạt phối cùng nhiều kiểu đồ khác nhau ẢNH: ORCHID

Áo sơ mi không chỉ là biểu tượng của sự thanh lịch mà còn là trang phục bền vững, dễ dàng đồng hành trong nhiều hoàn cảnh. Với khả năng biến hóa đa dạng, áo sơ mi luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tủ đồ của bất kỳ ai.