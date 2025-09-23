  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
23/09/2025 12:00 GMT+7

Với thiết kế cơ bản nhưng không bao giờ lỗi mốt, áo sơ mi có thể dễ dàng biến hóa trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: lịch sự nơi công sở, trẻ trung khi dạo phố hay thậm chí sang trọng trong các buổi tiệc.

Chỉ cần thay đổi chất liệu, kiểu dáng hoặc cách phối cùng quần âu, chân váy hay quần jeans, áo sơ mi ngay lập tức mang đến những sắc thái khác biệt cho phong cách của bạn. Đây chính là lý do kiểu áo này luôn được coi là món đồ "must have" trong tủ đồ.

Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn- Ảnh 1.

Áo sơ mi không chỉ gợi nhớ đến sự chuẩn mực, thanh lịch, mà còn thể hiện tính ứng dụng cao. Trong set đồ này, sơ mi được phối cùng cà vạt tối màu và chân váy dài kẻ sọc dọc, tạo cảm giác vừa nghiêm túc, vừa hiện đại

ẢNH: EVA DE EVA

Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn- Ảnh 2.

Sự kết hợp tinh tế giữa sơ mi trắng và chân váy bút chì họa tiết ren thêu hoa ánh kim. Điểm nhấn nằm ở sơ mi - chiếc áo đa năng trong tủ đồ phái đẹp, có thể biến hóa linh hoạt từ phong cách công sở đến những set đồ thời thượng

ẢNH: EVA DE EVA

Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn- Ảnh 3.

Mùa hè thu năm nay, chân váy bí chính là "spotlight" trong tủ đồ phái đẹp. Bạn có thể phối chân váy bí trắng với sơ mi kẻ sọc hoa văn đen, tạo nên một tổng thể vừa thanh lịch vừa thời thượng dành cho mọi cô nàng

ẢNH: EVA DE EVA

Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn- Ảnh 4.

Áo sơ mi vốn được xem là chiếc áo cơ bản trong tủ đồ - ở đây không chỉ đóng vai trò làm nền mà còn tạo điểm nhấn cá tính nhờ chi tiết cà vạt. Khi phối cùng chân váy midi dáng xòe, tổng thể mang đến cảm giác cân bằng giữa sự cứng cáp và mềm mại

ẢNH: EVA DE EVA

Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn- Ảnh 5.

Áo sơ mi tông nâu nhạt với họa tiết kẻ ô nhỏ mang lại vẻ cổ điển nhưng không kém phần thanh lịch. Thiết kế túi ngực và hàng khuy tinh gọn giúp chiếc áo vừa đủ điểm nhấn, lại vẫn giữ được sự tối giản dễ phối

ẢNH: EVA DE EVA

Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn- Ảnh 6.

Điểm mạnh của chiếc áo sơ mi này là khả năng biến hóa linh hoạt: có thể phối với quần âu để đi làm, kết hợp với chân váy hoặc quần jeans cho những buổi gặp gỡ, dạo phố. Chất liệu nhẹ, thoáng càng khiến người mặc cảm thấy thoải mái trong cả ngày dài

ẢNH: EVA DE EVA

Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn- Ảnh 7.

Áo sơ mi tơ phối ren được tô điểm bằng lớp ren nổi bản to trước ngực, tạo điểm nhấn tinh xảo và duyên dáng. Kết hợp chân váy bút chì ôm gọn dáng người, vừa tôn lên nét thanh thoát, vừa giữ sự kín đáo, lịch thiệp

ẢNH: ORCHID

Sơ mi - kiểu áo 'vạn năng' giúp nàng biến hóa trong mọi cuộc hẹn- Ảnh 8.

Tông màu đen chủ đạo kết hợp cùng họa tiết màu vàng cách điệu giúp chiếc áo trở thành điểm nhấn đầy ấn tượng, vừa cá tính vừa sang trọng. Về tính ứng dụng, chiếc áo này có thể linh hoạt phối cùng nhiều kiểu đồ khác nhau

ẢNH: ORCHID

Áo sơ mi không chỉ là biểu tượng của sự thanh lịch mà còn là trang phục bền vững, dễ dàng đồng hành trong nhiều hoàn cảnh. Với khả năng biến hóa đa dạng, áo sơ mi luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tủ đồ của bất kỳ ai.

Sơ mi Áo sơ mi Thanh lịch Phong cách công sở Quần jeans

Bài viết khác

Váy áo họa tiết là nốt nhạc rực rỡ trong tủ đồ

Váy áo họa tiết là nốt nhạc rực rỡ trong tủ đồ

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân

Ăn gian chiều cao, đánh lừa thị giác với bản phối từ tất ống chân

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu

Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo vào mùa thu

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch

Phong cách preppy là bản giao hưởng của sự ngọt ngào và thanh lịch

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh

Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính

Giúp nàng sang trọng, sành điệu với các gam màu trung tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top