Thời trang 24/7

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
14/11/2025 12:00 GMT+7

Mùa đông đến, không có gì tuyệt vời hơn cảm giác được bao bọc trong sự ấm áp và mềm mại từ chiếc áo khoác lông cừu, chiếc áo đã trở thành 'người bạn đồng hành' lý tưởng của mọi cô gái.

Chiếc áo khoác lông cừu không chỉ là lớp bảo vệ tuyệt vời khỏi giá lạnh mà còn là một khoản đầu tư thông minh, giúp nàng luôn ấm áp và thời trang suốt những ngày đông dài.

Áo khoác lông cừu màu trắng thanh lịch 

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu - Ảnh 1.

Áo khoác lông cừu ngắn màu trắng kem, nổi bật với chi tiết viền chỉ vàng đồng chạy dọc theo vạt áo, túi áo và hàng cúc tròn lớn tất cả hòa quyện tạo nên cảm giác ấm áp mà vẫn thanh lịch

ẢNH: @WCONCEPT

Bên trong là áo cổ lọ phối cùng chân váy chữ A tông nâu đất, vừa cổ điển vừa trẻ trung. Chiếc băng đô cùng tông màu với váy là điểm nhấn hoàn hảo, giúp tổng thể trở nên tinh tế và thời thượng.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu - Ảnh 2.

Áo khoác lông cừu xù ngắn màu trắng kem với cổ tròn không ve và hàng cúc lớn ánh vàng

ẢNH: MEGAFASHION

Phối cùng áo cổ lọ trắng kem và quần ống rộng nhung nâu sẫm mang lại vẻ đẹp cổ điển pha hiện đại. Chỉ cần thêm vài món trang sức tối giản như nhẫn, vòng cổ và hoa tai, nàng đã đủ tỏa sáng giữa mùa đông lạnh giá.

Áo khoác lông cừu rộng rãi cho nàng xuống phố khi đông đến

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu - Ảnh 3.

Với phong cách trẻ trung, nàng có thể chọn áo khoác lông cừu màu trắng tinh khôi, phối váy màu đen bên trong, tạo nên sự tương phản sắc nét đầy cuốn hút. Thêm túi hộp bạc và kẹp tóc ngọc trai, nàng đã có ngay phong cách mùa đông trẻ trung, hiện đại mà vẫn giữ được nét thanh tao

ẢNH: @SULLTAN_QUICK

Áo khoác lông cừu dáng dài đầy thần thái 

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu - Ảnh 4.

Không chỉ giữ ấm tuyệt vời, áo khoác lông cừu dáng dài còn là biểu tượng của vẻ đẹp sang trọng và quyền lực

ẢNH: @TOSON.VN

Nàng chọn chiếc áo khoác dáng dài lông cừu màu đen, eo phối nắp túi, thiết kế dáng suông, ve áo to bản mang hơi hướng cổ điển. Bên trong, phối váy midi xếp ly, nhấn nhá bằng túi xách mini ngọc trai để tôn lên vẻ đẹp tinh tế.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu - Ảnh 5.

Chiếc áo khoác lông cừu màu nâu be ấm áp có thiết kế ve áo lớn và hai hàng cúc kép màu nâu trầm

ẢNH: SAKURA FASHION

Thiết kế tuy đơn giản, phổ biến nhưng vẫn ấn tượng khi phối với áo len sát cổ cùng tông màu be nhạt, kết hợp cùng quần tây màu nâu đất tạo nên bộ trang phục đơn sắc hài hòa.

Áo khoác lông cừu kéo khóa

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu - Ảnh 6.

Với những ngày gió lạnh đầu tiên, áo khoác lông cừu dáng cơ bản chính là lựa chọn hoàn hảo để vừa giữ ấm vừa dễ phối đồ

ẢNH: YODY

Diện áo khoác lông cừu ngắn màu xanh đậm kéo khóa, có cổ đứng và bo chun tay áo, chi tiết nhỏ nhưng giúp giữ nhiệt tuyệt đối. Phối cùng váy midi chữ A màu nâu xám và mũ len trắng kem, nàng mang đến hình ảnh một cô gái mùa đông nhẹ nhàng, ấm áp mà vẫn phảng phất nét thanh lịch tự nhiên.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu - Ảnh 7.

Áo khoác lông cừu ngắn màu nâu đất với chất vải đánh xù mang lại cảm giác ấm cúng hơn

ẢNH: TOKYO LIFE

Khi được phối theo phong cách layering với áo sơ mi trắng, áo len gile đen và chân váy mini ca rô, nàng dễ dàng tái hiện vẻ đẹp trẻ trung, năng động của phong cách học đường.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thời trang với áo khoác lông cừu - Ảnh 8.

Với những cô nàng yêu thích sự năng động, áo khoác lông cừu màu xanh bạc hà là điểm nhấn thú vị

ẢNH: DONAGAMEX

Kết hợp cùng quần jeans ống suông túi hộp và giày thể thao màu kem, nàng tự tin sải bước trên phố đông với phong thái khỏe khoắn, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

 

