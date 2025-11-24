  • An Giang
Thời trang 24/7

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/11/2025 16:10 GMT+7

Những chiếc quần dài gợi cảm và thanh lịch lấy cảm hứng từ thập niên 2000 luôn quyến rũ với nét hoài cổ đã trở thành nhân vật chính của mùa thu đông.

Là nhân vật chính trên sàn diễn thời trang và phong cách đường phố, những chiếc quần dài của những năm 2000 luôn quyến rũ với nét hoài cổ.

Quần cạp trễ

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này - Ảnh 1.

Trong mùa thu đông 2025 - 2026, kiểu quần dài ngang hông, cạp trễ đã trở lại thời thượng, xuất hiện trong các thiết kế may đo và denim

ẢNH: CARMA

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này - Ảnh 2.

Một người mẫu mặc quần jeans xanh, đi giày da đen, mang túi da nâu, mặc áo khoác lông màu be và áo len cardigan màu đen bên ngoài buổi trình diễn Dior trong bộ sưu tập Haute Couture xuân hè 2025

ẢNH: @DIOR

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này - Ảnh 4.

Trong những năm 1990 và 2000, quần cạp trễ là lựa chọn hàng đầu của những người nổi tiếng và tín đồ thời trang như Mary-Kate và Ashley Olsen

ẢNH: @USWEEKLY

Trong mùa thu đông 2025 - 2026, kiểu quần dài cạp trễ phù hợp với cả trang phục trang trọng với áo sơ mi và áo khoác thanh lịch lẫn trang phục thường ngày, thoải mái. Các thương hiệu như Chanel, Dolce & Gabbana và Miu Miu đã đưa kiểu quần này trở lại sàn diễn trong những mùa gần đây, thường được kết hợp với đồ lót hở hang.

Quần jeans ống loe 

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này - Ảnh 5.

Quần jeans ống loe mùa thu năm 2025

ẢNH: @FRANCESCA BABBI

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này - Ảnh 6.

Được thiết kế để mặc với bốt (do đó có tên gọi là bootcut), chúng có thể kết hợp với nhiều loại giày dép, từ bốt cao bồi đến giày mules, từ giày moccasin đến giày thể thao, kết hợp với những món đồ cơ bản và đa năng

ẢNH: ZENA

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này - Ảnh 7.

Quần jeans bootcut là kiểu quần được ưa chuộng bởi những người nổi tiếng vào những năm 2000

ẢNH: @MESSINAHEMBRY

Gần 30 năm sau, kiểu quần này vẫn được ưa chuộng như xưa, được tái hiện với phom dáng nhỏ hơn, tạo nên kiểu dáng xòe rộng nhưng vẫn kín đáo, với sự cân bằng mới mẻ về hình dáng, ôm nhẹ phần hông mà không gây bó sát và phần ống loe hơi xòe xuống dưới đầu gối. 

Quần camo - quần rằn ri quân đội

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này - Ảnh 8.

Yoyo Cao với áo khoác da, quần cargo rằn ri và giày lười da lộn tại Tuần lễ thời trang Paris thu đông 2025

ẢNH: @KARYASTREETSTYLE

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này - Ảnh 9.

Quần camo, còn được gọi là quần ngụy trang cargo với họa tiết và cách phối màu bất quy tắc (xanh lá cây, be và đen với họa tiết rằn ri) mượn từ quân đội, đã trường tồn qua nhiều thế kỷ để trở thành một món đồ thời trang đường phố kinh điển

ẢNH: @YOLO-OFFICIAL.COM

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này - Ảnh 10.

Vào những năm 2000, chiếc quần này được diện dưới dạng quần cargo với túi ngoài và cạp trễ, kết hợp với áo crop top, giày thể thao chunky hoặc xăng đan pha lê như nghệ sĩ nổi tiếng Avril Lavigne trong chiếc quần cargo quân đội năm 2002

ẢNH: DAVE HOGAN

Ngày nay, quần cargo rằn ri đang trở lại với phiên bản giản dị hơn, kết hợp với áo khoác da tạo điểm nhấn táo bạo, áo thun trơn màu cơ bản, áo len tối giản với họa tiết nổi bật và giày lười da lộn mang đến vẻ ngoài thanh lịch, thoải mái nhưng vẫn mạnh mẽ, sang trọng.

Thời trang những năm 2000 một lần nữa truyền cảm hứng cho các phong cách đương đại, được đưa lên sàn diễn bởi các nhà mốt như Balmain, Versace, Dior, Chanel và Dolce & Gabbana, những người đã tái hiện lại thẩm mỹ nguyên bản, chịu ảnh hưởng của văn hóa đại chúng và các biểu tượng của nó, chẳng hạn như Paris Hilton, Christina Aguilera và Britney Spears, hip-hop và pop-punk (với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Avril Lavigne), và với cách tiếp cận mang tính tương lai, bổ sung cho các phong cách mới.

