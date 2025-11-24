Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này

Là nhân vật chính trên sàn diễn thời trang và phong cách đường phố, những chiếc quần dài của những năm 2000 luôn quyến rũ với nét hoài cổ.
Quần cạp trễ
Trong mùa thu đông 2025 - 2026, kiểu quần dài cạp trễ phù hợp với cả trang phục trang trọng với áo sơ mi và áo khoác thanh lịch lẫn trang phục thường ngày, thoải mái. Các thương hiệu như Chanel, Dolce & Gabbana và Miu Miu đã đưa kiểu quần này trở lại sàn diễn trong những mùa gần đây, thường được kết hợp với đồ lót hở hang.
Quần jeans ống loe
Gần 30 năm sau, kiểu quần này vẫn được ưa chuộng như xưa, được tái hiện với phom dáng nhỏ hơn, tạo nên kiểu dáng xòe rộng nhưng vẫn kín đáo, với sự cân bằng mới mẻ về hình dáng, ôm nhẹ phần hông mà không gây bó sát và phần ống loe hơi xòe xuống dưới đầu gối.
Quần camo - quần rằn ri quân đội
Ngày nay, quần cargo rằn ri đang trở lại với phiên bản giản dị hơn, kết hợp với áo khoác da tạo điểm nhấn táo bạo, áo thun trơn màu cơ bản, áo len tối giản với họa tiết nổi bật và giày lười da lộn mang đến vẻ ngoài thanh lịch, thoải mái nhưng vẫn mạnh mẽ, sang trọng.
Thời trang những năm 2000 một lần nữa truyền cảm hứng cho các phong cách đương đại, được đưa lên sàn diễn bởi các nhà mốt như Balmain, Versace, Dior, Chanel và Dolce & Gabbana, những người đã tái hiện lại thẩm mỹ nguyên bản, chịu ảnh hưởng của văn hóa đại chúng và các biểu tượng của nó, chẳng hạn như Paris Hilton, Christina Aguilera và Britney Spears, hip-hop và pop-punk (với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Avril Lavigne), và với cách tiếp cận mang tính tương lai, bổ sung cho các phong cách mới.