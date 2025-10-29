Sức hút của trang phục vải nỉ trong những ngày thu sang

Trang phục vải nỉ không chỉ là một lựa chọn thời trang dạo phố mà còn thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa tính ứng dụng và phong cách cao cấp.

Nếu là tín đồ của phong cách năng động thì set trang phục vải nỉ chính là “người bạn đồng hành” lý tưởng trong những ngày thu se lạnh ẢNH: @GOM_HOUSEHCM

Toàn bộ trang phục được làm từ chất liệu nỉ dày dặn, tạo cảm giác ấm áp vừa phải, áo nỉ có phom oversized thoải mái, cổ tròn trơn không họa tiết giúp tổng thể thêm gọn gàng. Phối cùng là quần đùi nỉ trắng đồng bộ góp phần hoàn thiện tổng thể cá tính của set đồ.

Trời bắt đầu se lạnh, chẳng gì thu hút mọi ánh nhìn hơn một set nỉ mang sắc be sữa vừa ấm áp lại pha nét đáng yêu để xuống phố ẢNH: @UNLEASHEDVN

Chất nỉ dày dặn, mịn mướt ôm vừa vặn, áo thiết kế oversized thoải mái cho người mặc. Khi phối cùng quần đùi cùng tông tạo nên tổng thể năng động cho những ngày xuống phố.

Set váy nỉ điệu đà khi mùa thu sang

Xuất hiện trong diện mạo trẻ trung, năng động với set nỉ xốp màu xám ghi nhạt, áo nỉ dáng oversized là điểm nhấn chính, họa tiết Mickey nhỏ xinh được in tinh tế, đóng vai trò như một điểm nhấn trẻ trung ẢNH: @_CHOOSE.ME

Phối cùng chân váy nỉ ngắn dáng xòe nhẹ khéo léo gợi nên tinh thần vui tươi của phong cách đường phố mùa thu.

Xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung trong set đồ nỉ gam xanh navy trầm ẢNH: @STEEZY_VN

Chiếc áo sweater nỉ dáng oversized là tâm điểm với thiết kế cổ tròn, nổi bật trên nền vải nỉ xanh đậm là dòng chữ đỏ đô in nổi bật ở phần ngực. Phối cùng chân váy ngắn vải nỉ cùng tông giúp tổng thể giữ được tinh thần sporty-chic đặc trưng của phong cách streetwear.

Ngập tràn sắc hồng ngọt ngào với bộ đồ nỉ pastel vừa ấm áp, vừa tôn lên nét nữ tính tự nhiên ẢNH: @_CHOOSE.ME

Áo nỉ dáng rộng có thiết kế cổ tròn và tay phồng nhẹ, mang đến cảm giác phóng khoáng. Chi tiết bo gấu và bo tay được xử lý tinh tế, giúp giữ phom và tạo sự cân đối cho tổng thể trang phục. Phối cùng chân váy nỉ dáng dài qua gối, có dây rút ở phần eo mang lại cảm giác vừa thoải mái vừa duyên dáng.

Mang đậm tinh thần tối giản khi diện set đồ vải nỉ màu ghi lạnh ẢNH: @_CHOOSE.ME

Thiết kế lệch nhẹ tạo vẻ đẹp tự nhiên mà tinh tế. Kết hợp cùng áo là chân váy nỉ dài dáng suông với độ dài chạm mắt cá giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, trong khi chi tiết dây rút nhẹ ở phần eo làm nổi bật đường cong mà vẫn giữ được sự tự nhiên.

Diện áo khoác vải nỉ chuẩn phong cách đường phố

Mang đậm tinh thần streetwear hiện đại, vừa năng động vừa phóng khoáng khi diện áo khoác nỉ có độ dày vừa phải ẢNH: @JAY.STOREE

Phom áo dáng oversized là điểm nổi bật, chi tiết khóa kéo kim loại màu bạc chạy dọc thân áo giúp người mặc dễ dàng thay đổi phong cách - có thể kéo kín để giữ ấm hoặc mở nhẹ khoe lớp áo bên trong, tạo nên hiệu ứng layering cá tính. Khi kết hợp cùng quần nỉ ống suông đồng bộ tôn lên sự thoải mái nhưng vẫn luôn hướng đến vẻ ngoài cá tính.

Sự giao thoa tinh tế giữa tính ứng dụng và phong cách thời trang hiện đại khi diện áo hoodie có thiết kế khóa kéo mang dáng vẻ năng động nhưng vẫn giữ được nét mềm mại ẢNH: @JEWIS_CLOTHING

Điểm nhấn nằm ở chi tiết nón rộng và phần tay áo raglan phù hợp với nhiều dáng người. Khi phối cùng quần nỉ ống suông đồng chất và giày sneakers lựa chọn hoàn hảo cho những tín đồ yêu thích phong cách streetwear tối giản.