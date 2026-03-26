Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

Không chỉ đơn thuần là một màu son, son môi màu đỏ còn là biểu tượng của sự quyến rũ, quyền lực và cá tính. Sự trở lại lần này không chỉ dừng ở nét cổ điển mà còn được biến tấu đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách từ thanh lịch đến táo bạo.

Năm 2026 được xem là thời điểm đánh dấu sự trở lại của những xu hướng trang điểm cổ điển. Điều này đã được thể hiện rõ nét tại các sự kiện lớn gần đây. Tại bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar 2026, nữ diễn viên Zoey Deutch gây ấn tượng với son môi đỏ trầm, tóc bob chấm vai và chiếc váy trễ vai thanh lịch của Thom Browne ẢNH: CELEBMAFIA

Rose Byrne chọn chiếc váy cúp ngực với đuôi váy xòe rộng. Những họa tiết thêu hoa đính cườm tinh xảo phủ kín thân váy. Ngôi sao phim If I Had Legs I'd Kick You phối phụ kiện đơn giản với khuyên tai đinh tán, vòng cổ vàng và màu son đỏ cà chua ẢNH: INSTAGRAM HUNGVANNGO

Son môi đỏ thẫm không phải là xu hướng mới, nhưng nó đang vượt ra khỏi "mùa cao điểm" thường thấy như thu và đông để trở thành lựa chọn nổi bật quanh năm. Dù xuất hiện trên thảm đỏ như Selena Gomez hay chỉ đơn giản muốn tạo điểm nhấn mới, đây chắc chắn là phong cách đáng thử ẢNH: INSTAGRAM HUNGVANNGO

Không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ một sắc son đỏ tươi cũng đủ khiến diện mạo của siêu mẫu Elsa Hosk bừng sáng. Bí quyết nằm ở kỹ thuật kẻ full viền môi, sau đó tô kín bằng son đỏ để tạo hiệu ứng đôi môi đầy đặn và căng mọng ẢNH: INSTAGRAM SUNSOLVEMD

Bên cạnh sắc đỏ cổ điển, nhiều ngôi sao còn linh hoạt biến tấu với những gam màu pha trộn như đỏ cam rực rỡ hay đỏ gạch trầm ấm. Những sắc độ này không chỉ dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh mà còn giúp nữ diễn viên Mikey Madison trẻ trung hơn ẢNH: INSTAGRAM MELISSA.HERNANDEZ

Khi nhắc đến vẻ đẹp Hollywood kinh điển, son lì màu đỏ luôn là lựa chọn hàng đầu. Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist chính là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần ấy. Gam màu này giúp người đẹp 23 tuổi khắc họa diện mạo sắc sảo, cuốn hút và đầy sang trọng ẢNH: FB YOLINA LINDQUIST

Sabrina Carpenter tái hiện vẻ đẹp cổ điển với sắc son đỏ nâu quyến rũ, gợi nhớ hình ảnh những minh tinh Hollywood xưa đầy kiêu sa và bí ẩn. Tông màu trầm ấm này không chỉ tôn làn da mà còn tạo chiều sâu cho tổng thể gương mặt ẢNH: INSTAGRAM SABRINACARPENTER

Dù theo đuổi phong cách cổ điển hay hiện đại, một đường viền môi sắc nét là yếu tố không thể thiếu. Các chuyên gia khuyên nên sử dụng chì kẻ môi tông nâu đậm hoặc burgundy để tạo chiều sâu trước khi tô son hoặc phủ bóng giống như Dove Cameron ẢNH: INSTAGRAM DOVECAMERON

Giữa vô vàn xu hướng mới mẻ, son môi đỏ vẫn giữ vững vị thế như một "tuyên ngôn sắc đẹp" không bao giờ lỗi thời. Dù theo đuổi phong cách nhẹ nhàng hay nổi bật, chỉ cần một chút nhấn nhá với sắc đỏ, bạn đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn.