  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
26/03/2026 18:00 GMT+7

Từ những thỏi son lì đỏ ruby mịn như nhung đến sắc burgundy bóng bẩy hay đỏ cherry quyến rũ, xu hướng son môi đỏ đang trở lại mạnh mẽ, đặc biệt khi được hội fashionista cùng các ngôi sao hết mực lăng xê.

Không chỉ đơn thuần là một màu son, son môi màu đỏ còn là biểu tượng của sự quyến rũ, quyền lực và cá tính. Sự trở lại lần này không chỉ dừng ở nét cổ điển mà còn được biến tấu đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách từ thanh lịch đến táo bạo.

Năm 2026 được xem là thời điểm đánh dấu sự trở lại của những xu hướng trang điểm cổ điển. Điều này đã được thể hiện rõ nét tại các sự kiện lớn gần đây. Tại bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar 2026, nữ diễn viên Zoey Deutch gây ấn tượng với son môi đỏ trầm, tóc bob chấm vai và chiếc váy trễ vai thanh lịch của Thom Browne

ẢNH: CELEBMAFIA

Rose Byrne chọn chiếc váy cúp ngực với đuôi váy xòe rộng. Những họa tiết thêu hoa đính cườm tinh xảo phủ kín thân váy. Ngôi sao phim If I Had Legs I'd Kick You phối phụ kiện đơn giản với khuyên tai đinh tán, vòng cổ vàng và màu son đỏ cà chua

ẢNH: INSTAGRAM HUNGVANNGO

Son môi đỏ thẫm không phải là xu hướng mới, nhưng nó đang vượt ra khỏi "mùa cao điểm" thường thấy như thu và đông để trở thành lựa chọn nổi bật quanh năm. Dù xuất hiện trên thảm đỏ như Selena Gomez hay chỉ đơn giản muốn tạo điểm nhấn mới, đây chắc chắn là phong cách đáng thử

ẢNH: INSTAGRAM HUNGVANNGO

Không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ một sắc son đỏ tươi cũng đủ khiến diện mạo của siêu mẫu Elsa Hosk bừng sáng. Bí quyết nằm ở kỹ thuật kẻ full viền môi, sau đó tô kín bằng son đỏ để tạo hiệu ứng đôi môi đầy đặn và căng mọng

ẢNH: INSTAGRAM SUNSOLVEMD

Bên cạnh sắc đỏ cổ điển, nhiều ngôi sao còn linh hoạt biến tấu với những gam màu pha trộn như đỏ cam rực rỡ hay đỏ gạch trầm ấm. Những sắc độ này không chỉ dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh mà còn giúp nữ diễn viên Mikey Madison trẻ trung hơn

ẢNH: INSTAGRAM MELISSA.HERNANDEZ

Khi nhắc đến vẻ đẹp Hollywood kinh điển, son lì màu đỏ luôn là lựa chọn hàng đầu. Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist chính là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần ấy. Gam màu này giúp người đẹp 23 tuổi khắc họa diện mạo sắc sảo, cuốn hút và đầy sang trọng

ẢNH: FB YOLINA LINDQUIST

Sabrina Carpenter tái hiện vẻ đẹp cổ điển với sắc son đỏ nâu quyến rũ, gợi nhớ hình ảnh những minh tinh Hollywood xưa đầy kiêu sa và bí ẩn. Tông màu trầm ấm này không chỉ tôn làn da mà còn tạo chiều sâu cho tổng thể gương mặt

ẢNH: INSTAGRAM SABRINACARPENTER

Dù theo đuổi phong cách cổ điển hay hiện đại, một đường viền môi sắc nét là yếu tố không thể thiếu. Các chuyên gia khuyên nên sử dụng chì kẻ môi tông nâu đậm hoặc burgundy để tạo chiều sâu trước khi tô son hoặc phủ bóng giống như Dove Cameron

ẢNH: INSTAGRAM DOVECAMERON

Giữa vô vàn xu hướng mới mẻ, son môi đỏ vẫn giữ vững vị thế như một "tuyên ngôn sắc đẹp" không bao giờ lỗi thời. Dù theo đuổi phong cách nhẹ nhàng hay nổi bật, chỉ cần một chút nhấn nhá với sắc đỏ, bạn đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

son môi màu đỏ xu hướng Phụ kiện trang điểm

Bài viết khác

Trang phục dạo phố cá tính không thể thiếu áo baby tee

Áo sơ mi mỏng nhẹ cho ngày hè thanh lịch

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026

Túi baguette mang biểu tượng thời trang Y2K quay trở lại mạnh mẽ

Mùa hè trong trẻo, nhẹ nhàng trên trang phục vải linen

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa

Đầm pastel: Gợi ý diện đẹp giúp nàng tôn da, ghi điểm với vẻ dịu dàng

Chọn trang phục họa tiết kẻ: Ít mà chất, đơn giản nhưng nổi bật

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top