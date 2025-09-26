Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?

Không cần đến những đôi giày cao gót kiêu kỳ, loạt sao hàng đầu châu Á như Suzy, Lisa (BlackPink) hay các fashionista đều đang 'phải lòng' những thiết kế giày bệt với phong cách đa dạng và linh hoạt.
Mùa thu này, giày bệt hứa hẹn sẽ thay thế vị trí của xăng đan xỏ ngón, trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ. Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, giày bệt còn dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau.
Tùy vào cách phối đồ, chúng sẽ giúp đôi chân trông dài và cân đối hơn. Những màn biến hóa của các ngôi sao hay fashionista đang truyền cảm hứng cho phong cách thường ngày của giới trẻ.