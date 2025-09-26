  • An Giang
Thời trang 24/7

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
26/09/2025 20:00 GMT+7

Không cần đến những đôi giày cao gót kiêu kỳ, loạt sao hàng đầu châu Á như Suzy, Lisa (BlackPink) hay các fashionista đều đang 'phải lòng' những thiết kế giày bệt với phong cách đa dạng và linh hoạt.

Mùa thu này, giày bệt hứa hẹn sẽ thay thế vị trí của xăng đan xỏ ngón, trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ. Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, giày bệt còn dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?- Ảnh 1.

Trong set đồ của Suzy, nhân vật chính không phải là quần jeans hay túi xách, mà là đôi giày bệt màu đỏ. Sắc đỏ nổi bật trên nền denim mang đến sự tươi mới, năng động. Khi kết hợp cùng túi tote cỡ lớn, bộ trang phục trở nên hoàn hảo cho cả phong cách đi làm

ẢNH: INSTAGRAM SKUUKZKY

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?- Ảnh 2.

Chuu (cựu thành viên nhóm LOONA) kết hợp chân váy chấm bi với giày bệt Mary Jane màu đỏ. Bộ trang phục toát lên nét vừa retro vừa đáng yêu, đúng với phong cách đặc trưng của nữ idol

ẢNH: INSTAGRAM CHUUO3O

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?- Ảnh 3.

Lisa (BlackPink) đem đến một lựa chọn bất ngờ khi kết hợp váy mini cổ yếm với giày bệt ballet chất liệu lưới. Không cần giày cao gót, cô vẫn tạo nên hình ảnh gợi cảm, mang "hơi thở" nghỉ dưỡng sang trọng. Chất liệu lưới nhẹ nhàng phù hợp khi dạo quanh hồ bơi và tham gia tiệc tối

ẢNH: INSTAGRAM LALALALISA_M

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?- Ảnh 4.

Người đẹp Son Yeon Jae chọn phong cách hiện đại và cổ điển khi phối toàn bộ trang phục trắng với giày bệt đen. Sự tương phản này mang lại vẻ ngoài chỉn chu, thanh thoát mà vẫn đầy khí chất. Để giữ được sự sang trọng, cô tiết chế màu sắc, chỉ sử dụng tông đơn sắc

ẢNH: INSTAGRAM YEONJAE_SON

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?- Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa trang phục tối giản và giày bệt da bóng của người mẫu Irene tạo nên phong cách tối giản nhưng vẫn đầy sức hút. Đôi giày này không chỉ là điểm nhấn mà còn mang lại hiệu ứng như một món phụ kiện thời thượng

ẢNH: INSTAGRAM IRENEISGOOD

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?- Ảnh 6.

Fashionista Onuk hoàn thiện phong cách đường phố với áo khoác màu beige, giày bệt kiểu ballet và tất mỏng xuyên thấu. Bản phối mang đến điểm nhấn thú vị, khi sự đối lập giữa tất và giày trở thành chi tiết thu hút

ẢNH: INSTAGRAM ONNUK_

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?- Ảnh 7.

Một đôi giày bệt đen tưởng chừng đơn giản lại là mảnh ghép giúp cân bằng chiếc váy trắng bồng bềnh. Khi kết hợp cùng cardigan thắt ngang eo, phong cách của Yoon Jae trở nên hút mắt hơn

ẢNH: INSTAGRAM YUN.E.JAE

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?- Ảnh 8.

Những đôi giày lưới được dự đoán sẽ trở thành "hot item" trong mùa mốt năm nay. Ngoài Lisa (BlackPink), chúng còn được fashionista hàng đầu nước Đức - Leonie Hanne yêu thích. Chất liệu lưới mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát, phù hợp cho cả thời tiết chuyển mùa

ẢNH: INSTAGRAM LEONIEHANNE

Tùy vào cách phối đồ, chúng sẽ giúp đôi chân trông dài và cân đối hơn. Những màn biến hóa của các ngôi sao hay fashionista đang truyền cảm hứng cho phong cách thường ngày của giới trẻ.

