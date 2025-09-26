Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?

Mùa thu này, giày bệt hứa hẹn sẽ thay thế vị trí của xăng đan xỏ ngón, trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ. Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, giày bệt còn dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Trong set đồ của Suzy, nhân vật chính không phải là quần jeans hay túi xách, mà là đôi giày bệt màu đỏ. Sắc đỏ nổi bật trên nền denim mang đến sự tươi mới, năng động. Khi kết hợp cùng túi tote cỡ lớn, bộ trang phục trở nên hoàn hảo cho cả phong cách đi làm ẢNH: INSTAGRAM SKUUKZKY

Chuu (cựu thành viên nhóm LOONA) kết hợp chân váy chấm bi với giày bệt Mary Jane màu đỏ. Bộ trang phục toát lên nét vừa retro vừa đáng yêu, đúng với phong cách đặc trưng của nữ idol ẢNH: INSTAGRAM CHUUO3O

Lisa (BlackPink) đem đến một lựa chọn bất ngờ khi kết hợp váy mini cổ yếm với giày bệt ballet chất liệu lưới. Không cần giày cao gót, cô vẫn tạo nên hình ảnh gợi cảm, mang "hơi thở" nghỉ dưỡng sang trọng. Chất liệu lưới nhẹ nhàng phù hợp khi dạo quanh hồ bơi và tham gia tiệc tối ẢNH: INSTAGRAM LALALALISA_M

Người đẹp Son Yeon Jae chọn phong cách hiện đại và cổ điển khi phối toàn bộ trang phục trắng với giày bệt đen. Sự tương phản này mang lại vẻ ngoài chỉn chu, thanh thoát mà vẫn đầy khí chất. Để giữ được sự sang trọng, cô tiết chế màu sắc, chỉ sử dụng tông đơn sắc ẢNH: INSTAGRAM YEONJAE_SON

Sự kết hợp giữa trang phục tối giản và giày bệt da bóng của người mẫu Irene tạo nên phong cách tối giản nhưng vẫn đầy sức hút. Đôi giày này không chỉ là điểm nhấn mà còn mang lại hiệu ứng như một món phụ kiện thời thượng ẢNH: INSTAGRAM IRENEISGOOD

Fashionista Onuk hoàn thiện phong cách đường phố với áo khoác màu beige, giày bệt kiểu ballet và tất mỏng xuyên thấu. Bản phối mang đến điểm nhấn thú vị, khi sự đối lập giữa tất và giày trở thành chi tiết thu hút ẢNH: INSTAGRAM ONNUK_

Một đôi giày bệt đen tưởng chừng đơn giản lại là mảnh ghép giúp cân bằng chiếc váy trắng bồng bềnh. Khi kết hợp cùng cardigan thắt ngang eo, phong cách của Yoon Jae trở nên hút mắt hơn ẢNH: INSTAGRAM YUN.E.JAE

Những đôi giày lưới được dự đoán sẽ trở thành "hot item" trong mùa mốt năm nay. Ngoài Lisa (BlackPink), chúng còn được fashionista hàng đầu nước Đức - Leonie Hanne yêu thích. Chất liệu lưới mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát, phù hợp cho cả thời tiết chuyển mùa ẢNH: INSTAGRAM LEONIEHANNE

Tùy vào cách phối đồ, chúng sẽ giúp đôi chân trông dài và cân đối hơn. Những màn biến hóa của các ngôi sao hay fashionista đang truyền cảm hứng cho phong cách thường ngày của giới trẻ.