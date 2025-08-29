Tái định nghĩa thời trang công sở với phong cách office chic

Phong cách office chic (là sự kết hợp giữa thời trang công sở chuyên nghiệp và những yếu tố thời thượng, thanh lịch, sang trọng) không chỉ là cách ăn mặc, đó là một tuyên ngôn thời trang. Vẫn giữ nguyên nét chỉn chu và chuyên nghiệp nơi công sở, nhưng phong cách này mang đến làn gió mới bằng những thiết kế hiện đại và đầy tinh tế.
Những chiếc sơ mi cổ điển được làm mới, quần tây được biến tấu với tông màu thời thượng hay váy liền được cách tân tinh tế. Office chic là phong cách thời trang dành cho những người phụ nữ công sở hiện đại và thời thượng.
Office chic là phong cách dành cho những cô nàng công sở muốn bước vào văn phòng với vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn đủ để thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân. Không gò bó trong khuôn mẫu truyền thống, office chic mở ra không gian sáng tạo với những set đồ phối hợp tinh tế.