Tái định nghĩa thời trang công sở với phong cách office chic

Những chiếc sơ mi cổ điển được làm mới, quần tây được biến tấu với tông màu thời thượng hay váy liền được cách tân tinh tế. Office chic là phong cách thời trang dành cho những người phụ nữ công sở hiện đại và thời thượng.

Chiếc áo sơ mi trắng tưởng chừng đơn giản nhưng lại có khả năng nâng tầm diện mạo nhờ thiết kế vạt chéo tinh tế, phom dáng chuẩn chỉnh và chất liệu mềm mại. Dễ dàng phối cùng quần âu đen để tạo nên set đồ thanh lịch, hiện đại ẢNH: NEM FASHION

Màu tím lavender luôn gợi cảm giác dịu dàng và thanh thoát, đủ tinh tế để tôn lên vẻ thanh lịch của người mặc. Thiết kế chinh phục phái đẹp bằng chi tiết nơ vai khéo léo, hàng cúc nhỏ duyên dáng nơi cổ áo và phom dáng suông nhẹ ẢNH: NEM FASHION

Tối giản nhưng không đơn điệu, set đồ tone sur tone này là lựa chọn hàng đầu cho những quý cô công sở hiện đại. Thiết kế ghi điểm với áo peplum chiết eo tôn dáng, kết hợp cùng quần ống suông đồng màu giúp tổng thể trở nên cuốn hút ẢNH: NEM FASHION

Bộ trang phục với áo sơ mi cổ buộc nơ kết hợp quần ống suông màu nâu đất không chỉ tôn dáng mà còn dễ dàng đồng hành cùng bạn trong nhiều bối cảnh. Bản phối này giúp bạn giữ được phong thái chuyên nghiệp mà vẫn thoải mái, tự tin ẢNH: GUMAC

Sắc xanh dịu nhẹ cho ngày làm việc thêm phần thư thái mà vẫn giữ được nét thanh lịch, chuyên nghiệp của phong cách office chic. Thiết kế phối áo cổ ve và quần ống suông mang lại cảm giác vừa chỉn chu, vừa thoải mái, lý tưởng cho một ngày làm việc hiệu quả ẢNH: NEM FASHION

Thiết kế với phom chiết eo khéo léo, tay áo rũ nhẹ đầy nữ tính và thắt lưng đồng màu tạo nên tổng thể hài hòa, cuốn hút. Gam trắng trang nhã giúp bạn dễ dàng tỏa sáng theo cách riêng, dù ở công sở hay trong những buổi hẹn sau giờ làm ẢNH: NEM FASHION

Set đồ kết hợp giữa áo sơ mi sọc xanh nhạt và quần âu ống đứng màu be mang lại vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn đủ thoải mái cho ngày dài di chuyển. Cách phối layer nhẹ với áo thun bên trong tạo cảm giác năng động, trẻ trung hơn ẢNH: GUMAC

Váy sơ mi dáng dài với gam xanh pastel dịu mắt mang đến vẻ ngoài nhã nhặn, phù hợp với nhiều độ tuổi và phong cách. Phần cổ áo cổ điển kết hợp cùng chi tiết cà vạt cá tính tạo thêm điểm nhấn ấn tượng ẢNH: NEM FASHION

Office chic là phong cách dành cho những cô nàng công sở muốn bước vào văn phòng với vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn đủ để thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân. Không gò bó trong khuôn mẫu truyền thống, office chic mở ra không gian sáng tạo với những set đồ phối hợp tinh tế.