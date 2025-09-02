  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
02/09/2025 18:00 GMT+7

Lần đầu tiên xuất hiện tại show diễn thời trang Chloé, chiếc áo khoác này đã ngay lập tức chinh phục các tín đồ thời trang sành điệu, nhanh chóng trở thành một lựa chọn thay thế vừa tiện dụng vừa sành điệu cho những chiếc blazer cổ điển. Nhưng điều gì làm nên sự đặc biệt của nó?

Áo khoác "xấu xí" - ugly jacket là món đồ không thể thiếu cho mùa thu 2025, đây là cách gọi vui cho mẫu áo khoác oversized kiểu swing jacket, hybrid giữa bomber và blazer, nổi bật bởi đường cắt may độc đáo và tinh xảo.

Chiếc áo khoác khác biệt so với áo blazer thông thường

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025- Ảnh 1.

Đây là chiếc áo khoác không thể thiếu trên Instagram của các cô nàng It girl quốc tế

ẢNH: @NYCHAA

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025- Ảnh 2.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc áo khoác khác biệt so với những chiếc blazer thông thường, thì kiểu áo này đã trở thành một xu hướng thời trang được ưa chuộng

ẢNH:@NLMARILYN

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025- Ảnh 3.

Lấy cảm hứng từ áo khoác bomber về độ rộng, nhưng nó vẫn là một sản phẩm lai với thiết kế được may đo tỉ mỉ hơn

ẢNH: @WHATGIGIWEARS

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025- Ảnh 4.

Nhiều phiên bản đã xuất hiện tại các cửa hàng mùa thu 2025: từ những thiết kế tối giản và đơn sắc nhất đến những thiết kế với các chi tiết thời trang cao cấp như đường khâu nổi bật, nút áo cỡ lớn hay túi hình học

ẢNH: @DIVRAV

Điểm chung vẫn là tính linh hoạt, tiện dụng, biến nó thành một trang phục thiết thực, hiện đại, thanh lịch và phù hợp với cả nam và nữ.

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025- Ảnh 5.

Mềm mại, đa năng, nhưng vẫn mang nét "xấu xí"

ẢNH: @CHLOE

Phần vai áo hơi phồng, cấu trúc mềm mại nhưng vẫn toát lên vẻ kiến trúc, cùng kiểu dáng rộng rãi, không hề tạo cảm giác cồng kềnh nhờ những nếp gấp tinh tế ở eo. Những chi tiết này cho thấy một đường cắt may tỉ mỉ và tinh tế.

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025- Ảnh 6.

Bản sắc của nó được định hình bởi chất liệu kỹ thuật, làm cho nó trở nên hoàn hảo như một chiếc áo gió, thường được làm từ vải twill cotton chống thấm nước hoặc vải gabardine - chất liệu đặc trưng của áo khoác trench coat

ẢNH: @SIENNAMILLER

Chiếc áo khoác "xấu xí" này chống mưa, thoải mái và thanh lịch đến bất ngờ. Nó không mang dáng vẻ quá thoải mái của áo khoác barn jacket, cũng không mang vẻ thể thao quá mức của áo khoác bomber. Nó không phải là áo blazer, nhưng nó có thể thay thế blazer một cách sành điệu trong nhiều dịp, từ trang phục thường ngày đến công sở, cho đến những buổi dạo phố buổi tối với một chiếc quần tây may đo hoặc chân váy midi.

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025- Ảnh 7.

Chiếc áo khoác này giờ đây đã trở thành một dạng "đồng phục" đương đại cho những ai muốn nổi bật mà không phải hy sinh sự thoải mái

ẢNH: @NYCHAA

Và mặc dù cái tên "xấu xí" nghe vẫn còn khá khiêu khích, nhưng nó sẽ sớm chỉ còn là một ký ức đùa cợt bởi chiếc áo khoác này chắc chắn sẽ trở thành một món đồ kinh điển theo mùa mới, có khả năng định nghĩa lại chính khái niệm về trang phục mặc ngoài đường phố. 

áo khoác blazer áo khoác bomber thời trang Thu đông

Bài viết khác

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa

Vẻ đẹp quyến rũ từ những thiết kế hở vai

Vẻ đẹp quyến rũ từ những thiết kế hở vai

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch

Thanh lịch mà không 'kén' dáng với sắc trắng đơn giản

Thanh lịch mà không 'kén' dáng với sắc trắng đơn giản

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo

Trang phục công sở ngày thu, đơn giản mà vẫn sành điệu

Trang phục công sở ngày thu, đơn giản mà vẫn sành điệu

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh

5 phong cách chuyển giao từ hè sang thu thoải mái mà vẫn sang chảnh

5 phong cách chuyển giao từ hè sang thu thoải mái mà vẫn sang chảnh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top