Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025

Áo khoác "xấu xí" - ugly jacket là món đồ không thể thiếu cho mùa thu 2025, đây là cách gọi vui cho mẫu áo khoác oversized kiểu swing jacket, hybrid giữa bomber và blazer, nổi bật bởi đường cắt may độc đáo và tinh xảo.

Chiếc áo khoác khác biệt so với áo blazer thông thường

Đây là chiếc áo khoác không thể thiếu trên Instagram của các cô nàng It girl quốc tế ẢNH: @NYCHAA

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc áo khoác khác biệt so với những chiếc blazer thông thường, thì kiểu áo này đã trở thành một xu hướng thời trang được ưa chuộng ẢNH:@NLMARILYN

Lấy cảm hứng từ áo khoác bomber về độ rộng, nhưng nó vẫn là một sản phẩm lai với thiết kế được may đo tỉ mỉ hơn ẢNH: @WHATGIGIWEARS

Nhiều phiên bản đã xuất hiện tại các cửa hàng mùa thu 2025: từ những thiết kế tối giản và đơn sắc nhất đến những thiết kế với các chi tiết thời trang cao cấp như đường khâu nổi bật, nút áo cỡ lớn hay túi hình học ẢNH: @DIVRAV

Điểm chung vẫn là tính linh hoạt, tiện dụng, biến nó thành một trang phục thiết thực, hiện đại, thanh lịch và phù hợp với cả nam và nữ.

Mềm mại, đa năng, nhưng vẫn mang nét "xấu xí" ẢNH: @CHLOE

Phần vai áo hơi phồng, cấu trúc mềm mại nhưng vẫn toát lên vẻ kiến trúc, cùng kiểu dáng rộng rãi, không hề tạo cảm giác cồng kềnh nhờ những nếp gấp tinh tế ở eo. Những chi tiết này cho thấy một đường cắt may tỉ mỉ và tinh tế.

Bản sắc của nó được định hình bởi chất liệu kỹ thuật, làm cho nó trở nên hoàn hảo như một chiếc áo gió, thường được làm từ vải twill cotton chống thấm nước hoặc vải gabardine - chất liệu đặc trưng của áo khoác trench coat ẢNH: @SIENNAMILLER

Chiếc áo khoác "xấu xí" này chống mưa, thoải mái và thanh lịch đến bất ngờ. Nó không mang dáng vẻ quá thoải mái của áo khoác barn jacket, cũng không mang vẻ thể thao quá mức của áo khoác bomber. Nó không phải là áo blazer, nhưng nó có thể thay thế blazer một cách sành điệu trong nhiều dịp, từ trang phục thường ngày đến công sở, cho đến những buổi dạo phố buổi tối với một chiếc quần tây may đo hoặc chân váy midi.

Chiếc áo khoác này giờ đây đã trở thành một dạng "đồng phục" đương đại cho những ai muốn nổi bật mà không phải hy sinh sự thoải mái ẢNH: @NYCHAA

Và mặc dù cái tên "xấu xí" nghe vẫn còn khá khiêu khích, nhưng nó sẽ sớm chỉ còn là một ký ức đùa cợt bởi chiếc áo khoác này chắc chắn sẽ trở thành một món đồ kinh điển theo mùa mới, có khả năng định nghĩa lại chính khái niệm về trang phục mặc ngoài đường phố.