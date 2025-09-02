Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025

Áo khoác "xấu xí" - ugly jacket là món đồ không thể thiếu cho mùa thu 2025, đây là cách gọi vui cho mẫu áo khoác oversized kiểu swing jacket, hybrid giữa bomber và blazer, nổi bật bởi đường cắt may độc đáo và tinh xảo.
Chiếc áo khoác khác biệt so với áo blazer thông thường
Điểm chung vẫn là tính linh hoạt, tiện dụng, biến nó thành một trang phục thiết thực, hiện đại, thanh lịch và phù hợp với cả nam và nữ.
Phần vai áo hơi phồng, cấu trúc mềm mại nhưng vẫn toát lên vẻ kiến trúc, cùng kiểu dáng rộng rãi, không hề tạo cảm giác cồng kềnh nhờ những nếp gấp tinh tế ở eo. Những chi tiết này cho thấy một đường cắt may tỉ mỉ và tinh tế.
Chiếc áo khoác "xấu xí" này chống mưa, thoải mái và thanh lịch đến bất ngờ. Nó không mang dáng vẻ quá thoải mái của áo khoác barn jacket, cũng không mang vẻ thể thao quá mức của áo khoác bomber. Nó không phải là áo blazer, nhưng nó có thể thay thế blazer một cách sành điệu trong nhiều dịp, từ trang phục thường ngày đến công sở, cho đến những buổi dạo phố buổi tối với một chiếc quần tây may đo hoặc chân váy midi.
Và mặc dù cái tên "xấu xí" nghe vẫn còn khá khiêu khích, nhưng nó sẽ sớm chỉ còn là một ký ức đùa cợt bởi chiếc áo khoác này chắc chắn sẽ trở thành một món đồ kinh điển theo mùa mới, có khả năng định nghĩa lại chính khái niệm về trang phục mặc ngoài đường phố.