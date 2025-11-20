  • An Giang
Thời trang 24/7

Tạo cá tính riêng cho trang phục qua những kiểu họa tiết đẹp nhất mùa đông 2025

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/11/2025 18:00 GMT+7

Trang phục họa tiết là một nét riêng cuốn hút, tạo nên bản sắc và cá tính riêng biệt cho phong cách thời trang của mỗi cá nhân. Mùa đông 2025, áo váy họa tiết hầu hết đều được kết hợp cùng trang phục màu trung tính, mang đến những bản phối sắc sảo, quyến rũ và thu hút mọi ánh mắt ngưỡng mộ.

Họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ ô vuông, họa tiết kẻ ngang nằm trong số những kiểu họa tiết được yêu thích nhất mùa đông này. Chúng được nhìn thấy trên vô số các thiết kế - từ áo blouse đến chân váy dài, từ đầm liền đến đến áo khoác crop...

Kiểu họa tiết đẹp nhất mùa, tạo cá tính riêng cho trang phục - Ảnh 1.

Một bản phối trang nhã và thanh lịch với quần jeans xanh, sơ mi trắng và giày cao gót được tạo điểm nhấn bằng áo khoác crop vải dạ họa tiết kẻ ô vuông cổ điển

ẢNH: DCHIC

Họa tiết kẻ ô vuông - từ gingham đến tartan

Không nhiều tín đồ thời trang bận tâm phân biệt tên gọi của từng loại họa tiết kẻ ô vuông. Tuy nhiên điểm nổi bật ở các thiết kế sử dụng các dòng kẻ đan xen chính là vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ thể hiện qua bảng màu dịu dàng, các chi tiết và phom dáng mềm mại. Bên cạnh đó không thể không nhắc đến sự kết hợp tinh tế của trang phục họa tiết và các món đồ màu trung tính thời thượng như áo măng tô, chân váy phá cách, cặp đôi váy da và áo sơ mi...

Kiểu họa tiết đẹp nhất mùa, tạo cá tính riêng cho trang phục - Ảnh 2.
Kiểu họa tiết đẹp nhất mùa, tạo cá tính riêng cho trang phục - Ảnh 3.

Áo blouse điệu đà với phần viền bèo xếp nếp trước ngực kết hợp chân váy phá cách hay thiết kế váy gingham trắng và nâu phối áo trench coat màu be là những ý tưởng tuyệt vời để nàng xuống phố đầy phong cách trong dịp đầu đông 2025

ẢNH: MAISON LEENAA

Kiểu họa tiết đẹp nhất mùa, tạo cá tính riêng cho trang phục - Ảnh 4.

Đầm slip dress họa tiết cổ điển nhưng đầy trẻ trung và hiện đại qua những đường cắt sáng tạo, tinh gọn tôn đường cong tối đa

ẢNH: CARACLUB

Kiểu họa tiết đẹp nhất mùa, tạo cá tính riêng cho trang phục - Ảnh 11.

Các chất liệu như vải dạ, tweed, da khá ăn ý khi được kết hợp cùng nhau. Với tủ đồ màu trung tính chủ đạo của mùa đông, một chiếc áo jacket họa tiết cũng đủ để tạo nên điểm nhấn sang chảnh và độc đáo

ẢNH: DCHIC

Họa tiết kẻ sọc phóng khoáng

Họa tiết kẻ sọc trở lại trong sự yêu kiều của những chiếc áo polo dệt kim, mongtoghi, áo phông dài tay và pha trộn nhiều dải màu sắc khác nhau. Trang phục kẻ ngang là gợi ý thú vị dành cho những cô nàng có vóc dáng mảnh dẻ - chúng tạo nên cảm giác vóc dáng đầy đặn hơn và tràn đầy sức sống.

Kiểu họa tiết đẹp nhất mùa, tạo cá tính riêng cho trang phục - Ảnh 5.
Kiểu họa tiết đẹp nhất mùa, tạo cá tính riêng cho trang phục - Ảnh 6.

Áo phông dài tay phối quần thể thao, áo polo dệt kim phối chân váy denim là những cách để nàng mặc trang phục kẻ ngang theo phong cách sport chic trong mùa đông này

ẢNH: CARACLUB

Kiểu họa tiết đẹp nhất mùa, tạo cá tính riêng cho trang phục - Ảnh 7.

Váy sơ mi chấm bi dáng chữ A vừa năng động, khỏe khoắn lại hiện đại và trẻ trung. Tông màu nền tối giúp giấu nhược điểm cơ thể trong khi các họa tiết chấm tròn giúp tạo nên sự tươi sáng và thu hút

ẢNH: CARACLUB

Trẻ trung với họa tiết chấm bi

Sự trẻ trung và tươi mới chính là dấu ấn nổi bật từ các bản vẽ họa tiết chấm bi mùa này. Váy chữ A chấm bi theo phong cách thể thao, kết hợp họa tiết chấm bi đỏ trên nền đen hay các bản vẽ chấm bi đen trắng điệu đà... mang đến vô số ý tưởng mặc đẹp đi chơi, hẹn hò, dự tiệc.

Kiểu họa tiết đẹp nhất mùa, tạo cá tính riêng cho trang phục - Ảnh 8.

Váy tiệc sang chảnh cho nàng diện trong mùa cuối năm kết hợp họa tiết chấm bi nhỏ xinh và chiếc nơ 3D thật điệu đà

ẢNH: HUEDO

Kiểu họa tiết đẹp nhất mùa, tạo cá tính riêng cho trang phục - Ảnh 9.
Kiểu họa tiết đẹp nhất mùa, tạo cá tính riêng cho trang phục - Ảnh 10.

Các chấm tròn họa tiết nhiều màu sắc tạo nên điểm thu hút cho các bản phối casual, thuận tiện cho nàng diện mọi lúc, mọi nơi

ẢNH: CARACLUB


