Tạo điểm nhấn cho mái tóc cùng những chiếc dây buộc tóc màu trắng

Xu hướng phối dây buộc tóc cùng trang phục đang trở thành trào lưu được các tín đồ thời trang vô cùng săn đón nhờ khả năng cộng hưởng nhân đôi sự nữ tính và điểm nhấn trên mái tóc.
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Không phải ngẫu nhiên mà những chiếc dây buộc tóc lụa trắng đang phủ sóng mạnh mẽ trong các bộ ảnh thời trang mùa hè. Thiết kế bản to với màu sắc tinh khôi dễ dàng nổi bật trên mái tóc, phối cùng đầm hai dây viền ren hoặc váy lụa trơn hay trang phục nữ tính tạo sự nữ tính khó cưỡng.
Sự trở lại của dây buộc tóc còn gắn liền với làn sóng thời trang đề cao sự lãng mạn trong tinh thần tối giản. Thay vì tạo điểm nhấn bằng những món trang sức lớn, phái đẹp lựa chọn những chiếc dây buộc tóc hình bông hoa vải trắng trên mái tóc, một chiếc nơ lụa buộc thấp hay một chiếc chun vải oversized được xử lý phồng mềm như những cánh hoa.
Người mặc ngày càng ưu tiên những món phụ kiện có giá trị sử dụng lâu dài thay vì chạy theo các sản phẩm mang tính mùa vụ. Một chiếc dây buộc tóc trắng chất lượng có thể đồng hành từ váy hoa dạo phố đến thời trang đi biển phóng khoáng hay những buổi chụp hình lưu niệm.
Sự kết hợp giữa những chiếc dây buộc tóc tông trắng bồng bềnh và các mẫu đầm liền chính là bí quyết đơn giản giúp nhân đôi nét ngọt ngào cho diện mạo. Chỉ cần một chút khéo léo, bạn đã có ngay những công thức lên đồ dạo phố hay chụp ảnh kỷ niệm cực kỳ hút mắt.