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Tạo điểm nhấn cho mái tóc cùng những chiếc dây buộc tóc màu trắng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
11/07/2026 14:00 GMT+7

Xu hướng phối dây buộc tóc cùng trang phục đang trở thành trào lưu được các tín đồ thời trang vô cùng săn đón nhờ khả năng cộng hưởng nhân đôi sự nữ tính và điểm nhấn trên mái tóc.

Không phải ngẫu nhiên mà những chiếc dây buộc tóc lụa trắng đang phủ sóng mạnh mẽ trong các bộ ảnh thời trang mùa hè. Thiết kế bản to với màu sắc tinh khôi dễ dàng nổi bật trên mái tóc, phối cùng đầm hai dây viền ren hoặc váy lụa trơn hay trang phục nữ tính tạo sự nữ tính khó cưỡng.

Tạo điểm nhấn cho mái tóc cùng những chiếc dây buộc tóc màu trắng- Ảnh 1.

Sự xuất hiện của chiếc dây buộc tóc lụa tinh khôi này khi đi đôi với mẫu đầm hai dây viền ren tạo sự hài hòa về màu sắc, làm bật lên nét dịu dàng của người mặc. Ưu điểm lớn nhất của dòng dây buộc tóc lụa satin là bề mặt vải rất trơn mịn, giúp bảo quản mái tóc không bị gãy rụng hay tạo nếp hằn sâu khi buộc thời gian dài

ẢNH: @VU.NGUYETT

Sự trở lại của dây buộc tóc còn gắn liền với làn sóng thời trang đề cao sự lãng mạn trong tinh thần tối giản. Thay vì tạo điểm nhấn bằng những món trang sức lớn, phái đẹp lựa chọn những chiếc dây buộc tóc hình bông hoa vải trắng trên mái tóc, một chiếc nơ lụa buộc thấp hay một chiếc chun vải oversized được xử lý phồng mềm như những cánh hoa.

Tạo điểm nhấn cho mái tóc cùng những chiếc dây buộc tóc màu trắng- Ảnh 2.

Chiếc dây buộc tóc chất vải thô màu trắng được thun nhún kỹ lưỡng tạo phom dáng bông tròn xòe rộng thu hút trên mái tóc của phái đẹp. Khi đặt cạnh mẫu đầm cổ chữ V họa tiết, món phụ kiện mang sắc trắng dịu mắt này đóng vai trò cân bằng thị giác, tránh sự đơn điệu cho kiểu trang phục tối giản

ẢNH: DAHLIA STUDIO

Tạo điểm nhấn cho mái tóc cùng những chiếc dây buộc tóc màu trắng- Ảnh 3.

Món phụ kiện tóc bằng lụa màu trắng được may bóp chun khéo léo tạo độ nhún dày dặn, tỏa ra thành hình bông hoa trắng muốt làm nổi bật mái tóc đen. Sự kết hợp giữa sắc trắng tinh khôi của dây buộc tóc lụa và tông nền hoa xanh dễ dàng làm nổi bật trang phục

ẢNH: DAHLIA STUDIO

Người mặc ngày càng ưu tiên những món phụ kiện có giá trị sử dụng lâu dài thay vì chạy theo các sản phẩm mang tính mùa vụ. Một chiếc dây buộc tóc trắng chất lượng có thể đồng hành từ váy hoa dạo phố đến thời trang đi biển phóng khoáng hay những buổi chụp hình lưu niệm.

Tạo điểm nhấn cho mái tóc cùng những chiếc dây buộc tóc màu trắng- Ảnh 4.

Chiếc dây buộc tóc vải thô bản to đại, với những đường lượn sóng dập phồng mạnh mẽ tạo nên một bông hoa tuyết trắng nổi bật ngay trên cổ tay hoặc mái tóc. Kết hợp với váy ngắn sắc đỏ đô tương phản dễ dàng thu hút ánh nhìn của người đối diện

ẢNH: @_RIINNAX

Tạo điểm nhấn cho mái tóc cùng những chiếc dây buộc tóc màu trắng- Ảnh 5.

Dây buộc tóc trắng với hai lớp vải thô xếp chồng lên nhau, nhân đôi độ phồng và tạo nên phom dáng bông hoa đa chiều vô cùng sắc nét. Sự đồng điệu giữa chiếc dây buộc trên tóc cùng tông màu trắng tinh khôi giữa phụ kiện và đầm trắng xòe hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính

ẢNH: @_ RIINNAXX

Tạo điểm nhấn cho mái tóc cùng những chiếc dây buộc tóc màu trắng- Ảnh 6.

Chiếc dây buộc tóc mang nét phá cách hiện đại với chất liệu vải thô trắng tạo dáng bông hoa to bản đầy phóng khoáng. Khi kết hợp cùng dáng đầm dài có cùng chất liệu, kết cấu nhăn nhẹ đặc trưng của bộ đôi này mang lại điểm nhấn chiều sâu cá tính, xóa tan sự đơn điệu của set đồ một màu

ẢNH: @_RIINNAXX

Sự kết hợp giữa những chiếc dây buộc tóc tông trắng bồng bềnh và các mẫu đầm liền chính là bí quyết đơn giản giúp nhân đôi nét ngọt ngào cho diện mạo. Chỉ cần một chút khéo léo, bạn đã có ngay những công thức lên đồ dạo phố hay chụp ảnh kỷ niệm cực kỳ hút mắt.



Dây buộc tóc phụ kiện tóc Phụ kiện làm đẹp cho mái tóc

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