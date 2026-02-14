Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?

Tết là khoảnh khắc để mẹ và bé cùng nhau rạng rỡ trong những bộ trang phục xinh xắn, đáng yêu. Giữa vô vàn lựa chọn, những set đồ đẹp mắt lại có sự đồng điệu tinh tế luôn trở thành ưu tiên của nhiều gia đình.
Những thiết kế dành cho mẹ và bé dịp tết ngày càng đa dạng, từ sắc đỏ rực rỡ mang ý nghĩa may mắn đến phom dáng mềm mại, dễ mặc. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, trang phục tết còn cần mang lại sự thoải mái để mẹ và bé tự tin tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội.
Một bộ trang phục tết đẹp không chỉ giúp mẹ và bé ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn là cách lan tỏa sự ấm áp, gắn kết của gia đình trong những ngày đầu năm. Chỉ cần lựa chọn khéo léo, tết này mẹ và bé hoàn toàn có thể cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng.