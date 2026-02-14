  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
14/02/2026 17:44 GMT+7

Tết là khoảnh khắc để mẹ và bé cùng nhau rạng rỡ trong những bộ trang phục xinh xắn, đáng yêu. Giữa vô vàn lựa chọn, những set đồ đẹp mắt lại có sự đồng điệu tinh tế luôn trở thành ưu tiên của nhiều gia đình.

Những thiết kế dành cho mẹ và bé dịp tết ngày càng đa dạng, từ sắc đỏ rực rỡ mang ý nghĩa may mắn đến phom dáng mềm mại, dễ mặc. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, trang phục tết còn cần mang lại sự thoải mái để mẹ và bé tự tin tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội.

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?- Ảnh 1.

Một sắc hồng nhẹ như cánh đào đầu mùa, mềm mại mà tinh khôi. Váy suông phom chữ A với chi tiết cổ tay đính lông vũ tạo nét kiêu sa. Chất vải dày dặn đủ ấm cho những ngày mùa đông lạnh giá

ẢNH: ANNA & CHLOE

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?- Ảnh 2.

Gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi sắc đỏ rượu vang trầm ấm, vải nhung mềm mướt và nét thanh lịch, cổ điển từ ren. Phom váy suông chữ A được xử lý khéo léo với phần thân trên gọn gàng và chân váy xòe nhẹ, tạo độ rơi theo từng chuyển động

ẢNH: ANNA & CHLOE

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?- Ảnh 3.

Điểm nhấn nằm ở chiếc nơ to bản với bông hoa hồng giữa ngực nhằm đem đến sự cân bằng hoàn hảo. Thiết kế cộc tay phom suông dễ dàng kết hợp với áo khoác dạ dáng dài hay trench coat thanh lịch để giữ ấm vào mùa lạnh

ẢNH: ANNA & CHLOE

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?- Ảnh 4.

Nổi bật với sắc đỏ tươi rực rỡ, mang tinh thần lễ hội và sự ấm áp ngày xuân. Thiết kế phom rộng, mềm mại, điểm xuyết họa tiết hoa thêu tinh tế, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn duyên dáng cho cả mẹ và bé

ẢNH: ANNA & CHLOE

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?- Ảnh 5.

Bộ trang phục mang sắc đỏ trầm trang nhã, tôn lên vẻ đẹp nền nã và khí chất Á Đông. Thiết kế đồng điệu cho mẹ và bé với phom dáng gọn gàng, mềm mại, vừa chỉn chu vừa thoải mái, rất phù hợp cho những dịp lễ tết, sum vầy gia đình

ẢNH: ANNA & CHLOE

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?- Ảnh 6.

Cảm giác đầu tiên khi chạm vào những thiết kế từ vải nhung là sự êm ái, mềm mịn và đầy nâng niu. Chất liệu này có độ đứng phom vừa vặn, giúp mẹ trông gọn gàng, thanh lịch hơn, trong khi bé vẫn được bao bọc trong sự thoải mái, nhẹ nhàng

ẢNH: ANNA & CHLOE

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?- Ảnh 7.

Yếm denim màu đỏ rượu vang phối cùng áo kẻ sọc bên trong tạo cảm giác trẻ trung, ấm áp và rất đậm không khí mùa lễ hội. Thiết kế đồng điệu cho mẹ và bé vừa năng động, thoải mái khi di chuyển, vừa đáng yêu và nổi bật khi dạo phố

ẢNH: NHÀ LEM KIDS

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?- Ảnh 8.

Set đồ ghi điểm bởi dáng yếm xinh xắn, chất vải mềm thoáng, mẹ mặc gọn gàng còn bé thì thoải mái chạy nhảy suốt ngày dài. Một set đồ dễ mặc nhưng vẫn xinh yêu để lưu lại khoảnh khắc du xuân rộn ràng

ẢNH: HILO BEBE

Một bộ trang phục tết đẹp không chỉ giúp mẹ và bé ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn là cách lan tỏa sự ấm áp, gắn kết của gia đình trong những ngày đầu năm. Chỉ cần lựa chọn khéo léo, tết này mẹ và bé hoàn toàn có thể cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng.

Tết trang phục mẹ và bé thiết kế Thanh lịch

Bài viết khác

Diện áo cardigan theo phong cách tối giản ‘sang, xịn, mịn’ cho những ngày đầu năm

Diện áo cardigan theo phong cách tối giản ‘sang, xịn, mịn’ cho những ngày đầu năm

Trang phục kẻ và công thức mặc trẻ, khỏe chưa bao giờ lỗi mốt

Trang phục kẻ và công thức mặc trẻ, khỏe chưa bao giờ lỗi mốt

Nàng dạo xuân thêm xinh nhờ sức hút túi dáng bán nguyệt

Nàng dạo xuân thêm xinh nhờ sức hút túi dáng bán nguyệt

Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai

Ấm áp, cá tính khi mặc áo nỉ cùng mũ lưỡi trai

Cách phối áo sơ mi trắng, sơ mi thêu hoa đẹp nhất mùa xuân 2026

Cách phối áo sơ mi trắng, sơ mi thêu hoa đẹp nhất mùa xuân 2026

Thoải mái mọi lúc mọi nơi cùng các mẫu áo nữ chuẩn gu

Thoải mái mọi lúc mọi nơi cùng các mẫu áo nữ chuẩn gu

Áo sơ mi kẻ sọc và những công thức phối đồ dễ áp dụng hằng ngày

Áo sơ mi kẻ sọc và những công thức phối đồ dễ áp dụng hằng ngày

Mặc đẹp với họa tiết trừu tượng, tuyên ngôn của sự cá tính

Mặc đẹp với họa tiết trừu tượng, tuyên ngôn của sự cá tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top