Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?

Những thiết kế dành cho mẹ và bé dịp tết ngày càng đa dạng, từ sắc đỏ rực rỡ mang ý nghĩa may mắn đến phom dáng mềm mại, dễ mặc. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, trang phục tết còn cần mang lại sự thoải mái để mẹ và bé tự tin tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội.

Một sắc hồng nhẹ như cánh đào đầu mùa, mềm mại mà tinh khôi. Váy suông phom chữ A với chi tiết cổ tay đính lông vũ tạo nét kiêu sa. Chất vải dày dặn đủ ấm cho những ngày mùa đông lạnh giá ẢNH: ANNA & CHLOE

Gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi sắc đỏ rượu vang trầm ấm, vải nhung mềm mướt và nét thanh lịch, cổ điển từ ren. Phom váy suông chữ A được xử lý khéo léo với phần thân trên gọn gàng và chân váy xòe nhẹ, tạo độ rơi theo từng chuyển động ẢNH: ANNA & CHLOE

Điểm nhấn nằm ở chiếc nơ to bản với bông hoa hồng giữa ngực nhằm đem đến sự cân bằng hoàn hảo. Thiết kế cộc tay phom suông dễ dàng kết hợp với áo khoác dạ dáng dài hay trench coat thanh lịch để giữ ấm vào mùa lạnh ẢNH: ANNA & CHLOE

Nổi bật với sắc đỏ tươi rực rỡ, mang tinh thần lễ hội và sự ấm áp ngày xuân. Thiết kế phom rộng, mềm mại, điểm xuyết họa tiết hoa thêu tinh tế, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn duyên dáng cho cả mẹ và bé ẢNH: ANNA & CHLOE

Bộ trang phục mang sắc đỏ trầm trang nhã, tôn lên vẻ đẹp nền nã và khí chất Á Đông. Thiết kế đồng điệu cho mẹ và bé với phom dáng gọn gàng, mềm mại, vừa chỉn chu vừa thoải mái, rất phù hợp cho những dịp lễ tết, sum vầy gia đình ẢNH: ANNA & CHLOE

Cảm giác đầu tiên khi chạm vào những thiết kế từ vải nhung là sự êm ái, mềm mịn và đầy nâng niu. Chất liệu này có độ đứng phom vừa vặn, giúp mẹ trông gọn gàng, thanh lịch hơn, trong khi bé vẫn được bao bọc trong sự thoải mái, nhẹ nhàng ẢNH: ANNA & CHLOE

Yếm denim màu đỏ rượu vang phối cùng áo kẻ sọc bên trong tạo cảm giác trẻ trung, ấm áp và rất đậm không khí mùa lễ hội. Thiết kế đồng điệu cho mẹ và bé vừa năng động, thoải mái khi di chuyển, vừa đáng yêu và nổi bật khi dạo phố ẢNH: NHÀ LEM KIDS

Set đồ ghi điểm bởi dáng yếm xinh xắn, chất vải mềm thoáng, mẹ mặc gọn gàng còn bé thì thoải mái chạy nhảy suốt ngày dài. Một set đồ dễ mặc nhưng vẫn xinh yêu để lưu lại khoảnh khắc du xuân rộn ràng ẢNH: HILO BEBE

Một bộ trang phục tết đẹp không chỉ giúp mẹ và bé ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn là cách lan tỏa sự ấm áp, gắn kết của gia đình trong những ngày đầu năm. Chỉ cần lựa chọn khéo léo, tết này mẹ và bé hoàn toàn có thể cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng.