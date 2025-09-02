Thanh lịch mà không 'kén' dáng với sắc trắng đơn giản

Sắc trắng luôn là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Với ưu điểm thanh lịch, trang phục màu trắng mang đến vẻ đẹp giản đơn mà vẫn cuốn hút.
Thanh lịch, tinh tế và dễ phối đồ, sắc trắng giúp tôn lên mọi vóc dáng, mang lại vẻ ngoài sang trọng mà vẫn thoải mái.
Áo blazer và quần tây sắc trắng
Áo sơ mi và quần shorts cạp cao tông trắng
Các nàng có thể diện lên mình chiếc áo sơ mi dài tay sắc trắng, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần kaki cạp cao. Sắc trắng giúp nàng trở nên thanh thoát với sự kết hợp của các phụ kiện đơn giản như túi xách da là đã hoàn thiện diện mạo trẻ trung.
Đầm ngắn tông trắng
Một chiếc đầm trễ vai cúp ngực trắng với điểm nhấn là những lớp layer tinh tế, phối cùng giày cao gót tone sur tone là hoàn thiện vẻ ngoài mộng mơ.
Phụ kiện dây chuyền và khuyên tai đính đá bắt sáng được phối hợp khéo léo, tạo điểm nhấn thanh lịch và hoàn thiện trọn vẹn vẻ đẹp đằm thắm.
Đầm dài trắng
Các nàng có thể lựa chọn đầm sát nách ôm body để khéo léo khoe vòng eo thanh mảnh. Điểm nhấn của chiếc đầm là lớp chân váy voan điểm xuyết một vài bông hoa đính thủ công. Chỉ cần phối cùng túi xách cầm tay dáng hộp là đã có ngay diện mạo chuẩn nàng thơ.