Thanh lịch mà không 'kén' dáng với sắc trắng đơn giản

Thanh lịch, tinh tế và dễ phối đồ, sắc trắng giúp tôn lên mọi vóc dáng, mang lại vẻ ngoài sang trọng mà vẫn thoải mái.

Áo blazer và quần tây sắc trắng

Trong những ngày đi làm cần sự thoải mái nhưng vẫn giữ nét chỉn chu, áo blazer trắng kết hợp quần tây trắng tone sur tone chính là lựa chọn hoàn hảo. Bộ trang phục này vừa tối giản vừa toát lên khí chất thời trang khó lẫn ẢNH: @FA_ENGFA8

Lựa chọn áo blazer tay ngắn và chiếc quần tây ống suông tông trắng tinh khôi, phối thêm đôi giày cao gót mũi nhọn sắc trắng là nàng đã hoàn thiện diện mạo chỉn chu, sẵn sàng đi gặp đối tác hay khách hàng quan trọng ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Áo sơ mi và quần shorts cạp cao tông trắng

Nét thanh xuân của các nàng sẽ trở lại khi lựa chọn áo sơ mi phối cùng quần shorts cạp cao tông trắng tinh khôi. Nhấn nhá bằng chiếc túi xách màu nâu và giày bệt ôm chân là các nàng đã hoàn thiện tổng thể trẻ trung ẢNH: @HHYEENN

Mang nét năng động khi nàng lựa chọn phối áo sơ mi trắng với quần shorts kaki ẢNH: @NHUTHUUY

Các nàng có thể diện lên mình chiếc áo sơ mi dài tay sắc trắng, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần kaki cạp cao. Sắc trắng giúp nàng trở nên thanh thoát với sự kết hợp của các phụ kiện đơn giản như túi xách da là đã hoàn thiện diện mạo trẻ trung.

Đầm ngắn tông trắng

Những nàng tiểu thư yêu sự thuần khiết sẽ không thể bỏ lỡ chiếc đầm trắng dáng ngắn xòe bồng bềnh ẢNH: @LAMOONLMAO

Một chiếc đầm trễ vai cúp ngực trắng với điểm nhấn là những lớp layer tinh tế, phối cùng giày cao gót tone sur tone là hoàn thiện vẻ ngoài mộng mơ.

Không kém phần lôi cuốn với chiếc đầm trắng cúp ngực gợi cảm, được nhấn nhá bằng chi tiết layer trước ngực mang đến sự cân đối và tinh tế cho tổng thể ẢNH: @LEHUYNH.THUYNGAN

Phụ kiện dây chuyền và khuyên tai đính đá bắt sáng được phối hợp khéo léo, tạo điểm nhấn thanh lịch và hoàn thiện trọn vẹn vẻ đẹp đằm thắm.

Đầm dài trắng

Vẻ đẹp ngọt ngào của nàng sẽ được lan tỏa khắp xung quanh khi diện lên mình chiếc đầm trắng dáng dài ẢNH: @TRANALI.OFFICIAL

Các nàng có thể lựa chọn đầm sát nách ôm body để khéo léo khoe vòng eo thanh mảnh. Điểm nhấn của chiếc đầm là lớp chân váy voan điểm xuyết một vài bông hoa đính thủ công. Chỉ cần phối cùng túi xách cầm tay dáng hộp là đã có ngay diện mạo chuẩn nàng thơ.

Nàng diện lên mình chiếc váy trắng kín đáo với phần voan bồng bềnh, thắt eo khéo léo nhưng cũng không kém phần quyến rũ với phần xuyên thấu nhẹ. Chỉ cần phối cùng khuyên tai bản lớn ánh kim là đã có ngay bản phối mộng mơ ẢNH: @DQTTRAMYY







