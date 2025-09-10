Thanh lịch Paris gặp tối giản Nhật Bản, 'cuộc đối thoại' thời trang mùa thu đông

Các thiết kế mùa này được sáng tạo trên chất liệu cao cấp, cùng bảng màu được lựa chọn kỹ lưỡng, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa phong cách thanh lịch vượt thời gian của người Paris và tính ứng dụng hằng ngày từ Nhật Bản.

Vẻ đẹp Paris cổ điển và phong cách tối giản Nhật Bản

Trang phục hoàn hảo với những thiết kế thoải mái và thanh lịch ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Sáng tạo và táo bạo trong cách phối kết trang phục nhưng vẫn giữ được chất lượng ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Ngoài màu xanh navy và trắng ngà kinh điển, BST mang đến bảng màu đa dạng gồm đỏ, xanh rừng và nâu sô cô la, hoàn thiện phong cách mùa thu đông ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Phom dáng hiện đại cùng bảng màu phong phú

BST là một cuộc “đối thoại thời trang” duy trì từ mùa thu đông 2023 đến nay ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Chất liệu nhung trở thành chủ đạo khi được "xuất hiện" ở áo khoác ngắn, quần, chân váy mini..., phom dáng đơn giản nhưng tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Tập trung vào những thiết kế sang trọng với kiểu dáng hình hộp, và có thể mặc kết hợp theo set cùng nhiều màu sắc và chất liệu đa dạng, BST mùa này tôn lên tinh thần và phong cách thanh lịch kiểu Pháp ẢNH: UNIQLO VIETNAM

BST gợi ý nhiều cách phối mới sáng tạo, khắc họa sống động cá tính của thời trang Paris và cũng thể hiện triết lý LifeWear của thương hiệu thời trang Nhật Bản: đơn giản, chất lượng, bền vững và tinh tế trong từng chi tiết ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Trang phục hoàn hảo cho mùa thu đông với những thiết kế thoải mái và đầy thanh lịch ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Comptoir des Cotonniers nổi tiếng với phong cách thanh lịch tối giản, tiện dụng, thường thấy ở phụ nữ Pháp: tinh giản nhưng thoải mái, hiện đại nhưng vẫn rất nữ tính ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Các sản phẩm len với chất liệu và thiết kế được tinh chọn, tạo nên phom dáng đơn giản mà tinh tế ẢNH: UNIQLO VIETNAM

BST thu đông 2025 gồm các thiết kế, tập trung vào phom dáng boxy và những trang phục có thể kết hợp theo set. Bên cạnh đó là những trang phục chất liệu nhung mang trọn tinh thần thanh lịch, tinh tế kiểu Pháp, bao gồm quần vải nhung ống cong, chân váy mini vải nhung và áo khoác vải nhung dáng ngắn, tạo giao diện ấn tượng cho phong cách đời thường và có thể phối thành set nổi bật.



