Thanh lịch Paris gặp tối giản Nhật Bản, 'cuộc đối thoại' thời trang mùa thu đông

Bộ sưu tập (BST) thu đông 2025 là 'cuộc đối thoại' tinh tế giữa nét thanh lịch Paris và sự tối giản Nhật Bản - nơi vẻ đẹp cổ điển phương Tây hòa quyện vào tính tối giản, tinh tế cùng phong cách Nhật Bản - tạo nên vẻ đẹp vừa sang trọng và tính ứng dụng cao.
Các thiết kế mùa này được sáng tạo trên chất liệu cao cấp, cùng bảng màu được lựa chọn kỹ lưỡng, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa phong cách thanh lịch vượt thời gian của người Paris và tính ứng dụng hằng ngày từ Nhật Bản.
Vẻ đẹp Paris cổ điển và phong cách tối giản Nhật Bản
Phom dáng hiện đại cùng bảng màu phong phú
Chất liệu nhung trở thành chủ đạo khi được "xuất hiện" ở áo khoác ngắn, quần, chân váy mini..., phom dáng đơn giản nhưng tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.
BST thu đông 2025 gồm các thiết kế, tập trung vào phom dáng boxy và những trang phục có thể kết hợp theo set. Bên cạnh đó là những trang phục chất liệu nhung mang trọn tinh thần thanh lịch, tinh tế kiểu Pháp, bao gồm quần vải nhung ống cong, chân váy mini vải nhung và áo khoác vải nhung dáng ngắn, tạo giao diện ấn tượng cho phong cách đời thường và có thể phối thành set nổi bật.