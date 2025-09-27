Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường

Phong cách thời trang lấy cảm hứng từ học đường mang vẻ trẻ trung và tươi mới. Với những bản phối quen thuộc như sơ mi, vest gile, chân váy xếp ly hay giày loafer, tổng thể vừa giữ được nét thanh lịch, vừa toát lên vẻ năng động.
Những bản phối mang hơi hướng học đường không chỉ gợi nhắc về tuổi trẻ đầy năng lượng mà còn tạo nên sự cân bằng giữa thanh lịch và đáng yêu. Kiểu phối này dễ dàng ứng dụng trong đời sống hằng ngày, từ công sở, dạo phố cho đến những buổi hẹn cuối tuần.
Có thể nói, thời trang học đường chính là "chiếc chìa khóa" giúp nàng hiện đại vừa làm mới hình ảnh, vừa giữ được nét trẻ trung, gần gũi.