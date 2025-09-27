  • An Giang
Thời trang 24/7

Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
27/09/2025 14:00 GMT+7

Phong cách thời trang lấy cảm hứng từ học đường mang vẻ trẻ trung và tươi mới. Với những bản phối quen thuộc như sơ mi, vest gile, chân váy xếp ly hay giày loafer, tổng thể vừa giữ được nét thanh lịch, vừa toát lên vẻ năng động.

Những bản phối mang hơi hướng học đường không chỉ gợi nhắc về tuổi trẻ đầy năng lượng mà còn tạo nên sự cân bằng giữa thanh lịch và đáng yêu. Kiểu phối này dễ dàng ứng dụng trong đời sống hằng ngày, từ công sở, dạo phố cho đến những buổi hẹn cuối tuần.

Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường- Ảnh 1.

Gam màu xanh navy trở lại như một biểu tượng của sự thanh lịch và chuẩn mực, được khéo léo thể hiện qua thiết kế vest gile kết hợp cùng sơ mi trắng. Tùy cách phối, bạn có thể chọn chân váy xếp ly để toát lên vẻ duyên dáng, hoặc phối cùng quần âu để nhấn mạnh phong thái chỉn chu

ẢNH: THE MAGNOLIA

Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường- Ảnh 2.

Áo sơ mi baby blue phối cùng gile cổ tim dáng suông và chân váy chữ A tạo nên tổng thể thanh lịch - lựa chọn lý tưởng cho nàng công sở hiện đại. Đây còn là bản phối lấy cảm hứng từ thời trang học đường, giúp nàng dễ dàng hack tuổi với vẻ ngoài tươi mới và rạng rỡ

ẢNH: THE MAGNOLIA

Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường- Ảnh 3.

Váy A-line dáng ngắn xòe nhẹ, cổ trắng đính nơ và đuôi cá xếp ly mang nét thanh lịch, tinh tế. Chất vải chéo giữ phom đẹp, thoải mái suốt ngày dài, khéo tôn dáng và che khuyết điểm. Dễ dàng phối cùng giày búp bê dịu dàng hay loafer năng động

ẢNH: GERME STORE

Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường- Ảnh 4.

Sự phối hợp giữa sơ mi xanh baby blue cùng gile ôm dáng navy và chân váy xếp ly mang lại diện mạo chỉn chu mà vẫn trẻ trung. Thiết kế này khéo léo cân bằng nét thanh lịch và năng động, phù hợp cho nàng muốn làm mới phong cách hằng ngày

ẢNH: THE MAGNOLIA

Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường- Ảnh 5.

Tạo điểm nhấn với chi tiết xếp ly và vạt vuông tối giản mà vẫn độc đáo, mang đến lựa chọn duyên dáng cho nàng công sở mùa đầu thu. Váy A-line cổ sen tay bồng nhẹ, xếp ly ngực viền ren trắng giúp tôn dáng, cân đối vai, che hông đùi và làm sáng da, dễ dàng phối phụ kiện

ẢNH: GERME STORE

Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường- Ảnh 6.

Thiết kế lấy cảm hứng từ nét thanh lịch cổ điển nhưng được thổi vào tinh thần mới mẻ. Áo sơ mi trắng cổ nhọn phối cùng gile xanh navy ôm dáng, kết hợp quần ống suông tạo nên tổng thể gọn gàng, sang trọng

ẢNH: THE MAGNOLIA

Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường- Ảnh 7.

Là một quý cô hiện đại, chắc chắn thiết kế này sẽ giúp bạn ghi điểm với vẻ thanh lịch và tinh tế. Sự kết hợp giữa sắc navy sang trọng, kẻ sọc nổi bật cùng cổ chữ V phóng khoáng tạo nên tổng thể chuẩn mực, vừa cổ điển vừa thời thượng

ẢNH: THE MAGNOLIA

Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường- Ảnh 8.

Set đồ học đường mang "hơi thở" thể thao gồm áo polo và chân váy tennis đồng điệu, mang đến vẻ năng động và trẻ trung. Dễ phối cùng sneakers, loafer hay bốt cổ ngắn, thêm mũ nồi, mũ lưỡi trai để hoàn thiện tổng thể

ẢNH: GERME STORE

Có thể nói, thời trang học đường chính là "chiếc chìa khóa" giúp nàng hiện đại vừa làm mới hình ảnh, vừa giữ được nét trẻ trung, gần gũi.

Học đường Bản phối Thanh lịch Sơ mi quần ống suông phong cách học đường

