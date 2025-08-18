Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Tiết trời giao mùa luôn mang đến cảm giác mong manh, vừa dịu dàng vừa tươi mới. Và chỉ những gam màu pastel ngọt ngào mới đủ sức chạm đến tâm hồn, khơi gợi sắc mộng thanh xuân trong từng khoảnh khắc. Chính bởi thế, gam màu pastel ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu của phái đẹp mỗi khi muốn làm mới tủ đồ theo cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút.
Đầm pastel xanh dương
Đầm pastel xanh dương mang đến vẻ thanh khiết, giúp nàng tự tin tỏa sáng. Ngọc Châu chọn chiếc đầm xanh pastel lệch vai với chất liệu voan mềm mại giúp tôn lên khí chất thanh tao.
Nàng hậu lựa chọn dáng đầm tà dài bay thướt tha với phong cách kín trên hở dưới để tạo điểm nhấn gợi cảm. Cô nàng phối cùng giày cao gót mũi nhọn kim sa cùng khuyên tai tròn bản lớn giúp hoàn thiện tổng thể thanh lịch mà vô cùng cuốn hút.
Đầm pastel tông vàng
Những quý cô nhẹ nhàng sẽ không thể bỏ lỡ chiếc đầm pastel tông vàng nhạt ngọt ngào. Hoàng Yến lựa chọn chiếc đầm cổ chữ V dáng xòe giúp tôn lên vóc dáng cực chuẩn.
Đầm pastel hồng phấn
Sự ngọt ngào sẽ được lan tỏa khắp không gian khi nàng diện chiếc đầm pastel màu hồng phấn.
Đầm pastel xanh ngọc
Vẻ đẹp ngọt ngào xen lẫn nét yêu kiều được tôn lên triệt để khi nàng diện đầm pastel xanh ngọc. Chi Pu xuất hiện trước ống kính với chiếc đầm hai dây xanh ngọc cực thanh nhã.
Nàng như hóa thành bức tranh mùa xuân dịu nhẹ, khoác lên mình sắc pastel ngọt ngào đầy mê hoặc. Sự tinh khôi và thanh lịch ấy khẽ thì thầm nên câu chuyện thời trang của riêng nàng.