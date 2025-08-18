  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
18/08/2025 10:00 GMT+7

Những chiếc đầm pastel không chỉ là trang phục, mà còn là 'liều vitamin' cho tinh thần, giúp nàng thêm rạng rỡ và tràn đầy sắc xuân.

Tiết trời giao mùa luôn mang đến cảm giác mong manh, vừa dịu dàng vừa tươi mới. Và chỉ những gam màu pastel ngọt ngào mới đủ sức chạm đến tâm hồn, khơi gợi sắc mộng thanh xuân trong từng khoảnh khắc. Chính bởi thế, gam màu pastel ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu của phái đẹp mỗi khi muốn làm mới tủ đồ theo cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút.

Đầm pastel xanh dương

Đầm pastel xanh dương mang đến vẻ thanh khiết, giúp nàng tự tin tỏa sáng. Ngọc Châu chọn chiếc đầm xanh pastel lệch vai với chất liệu voan mềm mại giúp tôn lên khí chất thanh tao. 

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel- Ảnh 1.

Điểm nhấn với họa tiết hoa nổi cùng phần xẻ tà sâu khoe trọn đôi chân dài thon gọn

ẢNH: @NGOCCHAU_612

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel- Ảnh 2.

Trong khi đó Hương Giang lựa chọn chiếc đầm xanh pastel xẻ đùi quyến rũ

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Nàng hậu lựa chọn dáng đầm tà dài bay thướt tha với phong cách kín trên hở dưới để tạo điểm nhấn gợi cảm. Cô nàng phối cùng giày cao gót mũi nhọn kim sa cùng khuyên tai tròn bản lớn giúp hoàn thiện tổng thể thanh lịch mà vô cùng cuốn hút.

Đầm pastel tông vàng

Những quý cô nhẹ nhàng sẽ không thể bỏ lỡ chiếc đầm pastel tông vàng nhạt ngọt ngào. Hoàng Yến lựa chọn chiếc đầm cổ chữ V dáng xòe giúp tôn lên vóc dáng cực chuẩn. 

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel- Ảnh 3.

Chiếc đầm với điểm nhấn là phần vạt trước ngực xẻ sâu tạo điểm nhấn và hiệu ứng gợi cảm

ẢNH: @HOANG.YENNN_

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel- Ảnh 4.

Nàng có thể diện thiết kế đầm cổ yếm dáng dài giúp khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh. Điểm đắt giá ở bản phối chính là chi tiết bèo nhún bản lớn tạo thành làn sóng, khéo léo giúp tôn lên thần thái kiều diễm

ẢNH: @HHAPPYCLOTHING

Đầm pastel hồng phấn

Sự ngọt ngào sẽ được lan tỏa khắp không gian khi nàng diện chiếc đầm pastel màu hồng phấn. 

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel- Ảnh 5.

Thiên Ân lựa chọn thiết kế cổ yếm dáng dài, ôm trọn body chuẩn hoa hậu. Tông màu pastel dịu nhẹ với điểm nhấn chiếc nơ nhỏ xinh trước cổ

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel- Ảnh 6.

Hoa hậu Thanh Thủy lựa chọn chiếc đầm pastel hồng dáng dài cúp ngực với điểm nhấn là phần eo được may đo thủ công khéo léo. Phom đầm cúp ngực giúp nàng hậu khoe trọn đôi vai trần quyến rũ

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Đầm pastel xanh ngọc

Vẻ đẹp ngọt ngào xen lẫn nét yêu kiều được tôn lên triệt để khi nàng diện đầm pastel xanh ngọc. Chi Pu xuất hiện trước ống kính với chiếc đầm hai dây xanh ngọc cực thanh nhã. 

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel- Ảnh 7.

Nữ ca sĩ lựa chọn phối cùng tùng áo tone sur tone để tạo điểm nhấn quý phái cho tổng thể trang phục

ẢNH: @CHIPUPU

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel- Ảnh 8.

Mang nét đẹp thơ mộng, Sam xuất hiện với chiếc đầm pastel xanh ngọc bèo nhún cực thời trang. Cô nàng lựa chọn chất liệu voan pha lẫn lụa cùng điểm nhấn là đai chiết eo hình nơ để hoàn thiện tổng thể ngọt ngào

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Nàng như hóa thành bức tranh mùa xuân dịu nhẹ, khoác lên mình sắc pastel ngọt ngào đầy mê hoặc. Sự tinh khôi và thanh lịch ấy khẽ thì thầm nên câu chuyện thời trang của riêng nàng.

pastel đầm pastel xanh pastel hồng pastel đầm dự tiệc

Bài viết khác

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại

4 cách tăng cá tính với giày sneaker

4 cách tăng cá tính với giày sneaker

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Nâng tầm phong cách đời thường với áo sơ mi trắng đa năng

Nâng tầm phong cách đời thường với áo sơ mi trắng đa năng

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top