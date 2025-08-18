Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Tiết trời giao mùa luôn mang đến cảm giác mong manh, vừa dịu dàng vừa tươi mới. Và chỉ những gam màu pastel ngọt ngào mới đủ sức chạm đến tâm hồn, khơi gợi sắc mộng thanh xuân trong từng khoảnh khắc. Chính bởi thế, gam màu pastel ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu của phái đẹp mỗi khi muốn làm mới tủ đồ theo cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút.

Đầm pastel xanh dương

Đầm pastel xanh dương mang đến vẻ thanh khiết, giúp nàng tự tin tỏa sáng. Ngọc Châu chọn chiếc đầm xanh pastel lệch vai với chất liệu voan mềm mại giúp tôn lên khí chất thanh tao.

Điểm nhấn với họa tiết hoa nổi cùng phần xẻ tà sâu khoe trọn đôi chân dài thon gọn ẢNH: @NGOCCHAU_612

Trong khi đó Hương Giang lựa chọn chiếc đầm xanh pastel xẻ đùi quyến rũ ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Nàng hậu lựa chọn dáng đầm tà dài bay thướt tha với phong cách kín trên hở dưới để tạo điểm nhấn gợi cảm. Cô nàng phối cùng giày cao gót mũi nhọn kim sa cùng khuyên tai tròn bản lớn giúp hoàn thiện tổng thể thanh lịch mà vô cùng cuốn hút.

Đầm pastel tông vàng

Những quý cô nhẹ nhàng sẽ không thể bỏ lỡ chiếc đầm pastel tông vàng nhạt ngọt ngào. Hoàng Yến lựa chọn chiếc đầm cổ chữ V dáng xòe giúp tôn lên vóc dáng cực chuẩn.

Chiếc đầm với điểm nhấn là phần vạt trước ngực xẻ sâu tạo điểm nhấn và hiệu ứng gợi cảm ẢNH: @HOANG.YENNN_

Nàng có thể diện thiết kế đầm cổ yếm dáng dài giúp khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh. Điểm đắt giá ở bản phối chính là chi tiết bèo nhún bản lớn tạo thành làn sóng, khéo léo giúp tôn lên thần thái kiều diễm ẢNH: @HHAPPYCLOTHING

Đầm pastel hồng phấn

Sự ngọt ngào sẽ được lan tỏa khắp không gian khi nàng diện chiếc đầm pastel màu hồng phấn.

Thiên Ân lựa chọn thiết kế cổ yếm dáng dài, ôm trọn body chuẩn hoa hậu. Tông màu pastel dịu nhẹ với điểm nhấn chiếc nơ nhỏ xinh trước cổ ẢNH: @ANTHIENDOAN

Hoa hậu Thanh Thủy lựa chọn chiếc đầm pastel hồng dáng dài cúp ngực với điểm nhấn là phần eo được may đo thủ công khéo léo. Phom đầm cúp ngực giúp nàng hậu khoe trọn đôi vai trần quyến rũ ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Đầm pastel xanh ngọc

Vẻ đẹp ngọt ngào xen lẫn nét yêu kiều được tôn lên triệt để khi nàng diện đầm pastel xanh ngọc. Chi Pu xuất hiện trước ống kính với chiếc đầm hai dây xanh ngọc cực thanh nhã.

Nữ ca sĩ lựa chọn phối cùng tùng áo tone sur tone để tạo điểm nhấn quý phái cho tổng thể trang phục ẢNH: @CHIPUPU

Mang nét đẹp thơ mộng, Sam xuất hiện với chiếc đầm pastel xanh ngọc bèo nhún cực thời trang. Cô nàng lựa chọn chất liệu voan pha lẫn lụa cùng điểm nhấn là đai chiết eo hình nơ để hoàn thiện tổng thể ngọt ngào ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Nàng như hóa thành bức tranh mùa xuân dịu nhẹ, khoác lên mình sắc pastel ngọt ngào đầy mê hoặc. Sự tinh khôi và thanh lịch ấy khẽ thì thầm nên câu chuyện thời trang của riêng nàng.