Thời trang 24/7

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
20/09/2025 12:00 GMT+7

Giày lười hay còn gọi là giày loafer nổi bật với thiết kế không dây tiện lợi và dáng vẻ thanh lịch giúp nàng sành điệu mọi lúc mọi nơi.

Với thiết kế hiện đại và tính ứng dụng cao, giày lười chắc chắn là món đồ không thể thiếu trong tủ giày của bạn.

Sải bước thanh lịch cùng giày lười và quần dài 

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười- Ảnh 1.

Giày lười mang chất liệu da lộn màu trắng thanh nhã, tạo cảm giác nhẹ nhàng

ẢNH: @TU_HHAO

Phom giày ôm gọn với mũi tròn tinh tế và nơ thắt duyên dáng, vừa thoải mái khi di chuyển vừa tôn nét thời thượng. Kết hợp cùng quần dài trắng và áo phông trắng họa tiết, giúp bạn vừa thanh lịch vừa trẻ trung.

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười- Ảnh 2.

Mỗi bước đi trở nên đầy khí chất khi nàng diện đôi giày loafer đen chất liệu da bóng

ẢNH: @BAOTHY.TRAN

Phần mũi vuông mạnh mẽ kết hợp chi tiết logo tinh tế giúp đôi giày thêm phần sang trọng. Sự kết hợp giữa quần jeans xắn gấu và áo phông đơn giản giúp nàng nổi bật theo cách tự nhiên và cuốn hút nhất.

Chất chơi với giày lười cùng quần shorts 

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười- Ảnh 3.

Đôi giày loafer da đen bóng dáng trơn tối giản, mũ tròn tôn lên nét cá tính

ẢNH: @MAIKYHAN

Khi kết hợp với quần shorts đen, áo babydoll trắng và tất cao cổ, tổng thể mang phong thái tinh nghịch mà vẫn giữ nét thời thượng.

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười- Ảnh 4.

Đôi giày lười da đen nổi bật với họa tiết chần chỉ tinh xảo, điểm nhấn đắt giá nằm ở phần logo kim loại sáng bóng trên thân giày

ẢNH: @MINHHANG2206

Để tôn lên vẻ ngoài cuốn hút, hãy thử kết hợp đôi loafer này với quần shorts jeans rách bụi bặm và áo yếm ôm sát cuốn hút.

Chân váy dịu dàng khi phối với giày loafer 

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười- Ảnh 5.

Điểm nhấn của bản phối là đôi giày lười da lộn màu be với phom dáng truyền thống nhưng phần đế cao dày phá cách

ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Chất liệu mềm mại cùng gam trung tính giúp dễ phối nhiều phong cách. Khi kết hợp áo ba lỗ và áo khoác da, tổng thể trang phục vừa cá tính vừa thanh lịch.

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười- Ảnh 6.

Đôi giày loafer đế thô màu đen là điểm nhấn nổi bật cho toàn bộ trang phục, với phần đế cao và dày

ẢNH: @NUTATAEVI

Kiểu giày này không chỉ giúp nàng trông cao hơn mà còn đem lại vẻ ngoài cá tính. Khi lựa chọn mặc cùng chân váy bút chì và áo dài tay rất phù hợp cho những ngày đầu thu se lạnh.

Váy liền cuốn hút hơn khi đi cùng giày lười

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười- Ảnh 7.

Một chút phá cách nhưng vẫn rất tinh tế, đôi giày loafer đế thô màu đen là điểm nhấn hoàn hảo cho chiếc váy đen nữ tính

ẢNH: @LIZ_NGUYTHUYLINH

Với phần đế cao và dày dặn, đôi giày này không chỉ giúp bạn "ăn gian" chiều cao mà còn biến hóa một set đồ vừa thanh lịch, vừa cá tính. Khi kết hợp với tất trắng cổ cao, bản phối càng trở nên trẻ trung, hiện đại và đậm chất riêng.

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười- Ảnh 8.

Đôi giày loafer với thiết kế mũi tròn, da trơn bóng và phần đế dày chắc chắn tạo cảm giác hiện đại. Chi tiết logo kim loại sáng bóng ở mặt trước, khi đi cùng váy liền hồng pastel và tất cao cổ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét nữ tính và cá tính

ẢNH: @HUYENBABY89



giày lười giày loafer quần shorts Cá tính thời trang

