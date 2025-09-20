Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười

Với thiết kế hiện đại và tính ứng dụng cao, giày lười chắc chắn là món đồ không thể thiếu trong tủ giày của bạn.

Sải bước thanh lịch cùng giày lười và quần dài

Giày lười mang chất liệu da lộn màu trắng thanh nhã, tạo cảm giác nhẹ nhàng ẢNH: @TU_HHAO

Phom giày ôm gọn với mũi tròn tinh tế và nơ thắt duyên dáng, vừa thoải mái khi di chuyển vừa tôn nét thời thượng. Kết hợp cùng quần dài trắng và áo phông trắng họa tiết, giúp bạn vừa thanh lịch vừa trẻ trung.

Mỗi bước đi trở nên đầy khí chất khi nàng diện đôi giày loafer đen chất liệu da bóng ẢNH: @BAOTHY.TRAN

Phần mũi vuông mạnh mẽ kết hợp chi tiết logo tinh tế giúp đôi giày thêm phần sang trọng. Sự kết hợp giữa quần jeans xắn gấu và áo phông đơn giản giúp nàng nổi bật theo cách tự nhiên và cuốn hút nhất.

Chất chơi với giày lười cùng quần shorts

Đôi giày loafer da đen bóng dáng trơn tối giản, mũ tròn tôn lên nét cá tính ẢNH: @MAIKYHAN

Khi kết hợp với quần shorts đen, áo babydoll trắng và tất cao cổ, tổng thể mang phong thái tinh nghịch mà vẫn giữ nét thời thượng.

Đôi giày lười da đen nổi bật với họa tiết chần chỉ tinh xảo, điểm nhấn đắt giá nằm ở phần logo kim loại sáng bóng trên thân giày ẢNH: @MINHHANG2206

Để tôn lên vẻ ngoài cuốn hút, hãy thử kết hợp đôi loafer này với quần shorts jeans rách bụi bặm và áo yếm ôm sát cuốn hút.

Chân váy dịu dàng khi phối với giày loafer

Điểm nhấn của bản phối là đôi giày lười da lộn màu be với phom dáng truyền thống nhưng phần đế cao dày phá cách ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Chất liệu mềm mại cùng gam trung tính giúp dễ phối nhiều phong cách. Khi kết hợp áo ba lỗ và áo khoác da, tổng thể trang phục vừa cá tính vừa thanh lịch.

Đôi giày loafer đế thô màu đen là điểm nhấn nổi bật cho toàn bộ trang phục, với phần đế cao và dày ẢNH: @NUTATAEVI

Kiểu giày này không chỉ giúp nàng trông cao hơn mà còn đem lại vẻ ngoài cá tính. Khi lựa chọn mặc cùng chân váy bút chì và áo dài tay rất phù hợp cho những ngày đầu thu se lạnh.

Váy liền cuốn hút hơn khi đi cùng giày lười

Một chút phá cách nhưng vẫn rất tinh tế, đôi giày loafer đế thô màu đen là điểm nhấn hoàn hảo cho chiếc váy đen nữ tính ẢNH: @LIZ_NGUYTHUYLINH

Với phần đế cao và dày dặn, đôi giày này không chỉ giúp bạn "ăn gian" chiều cao mà còn biến hóa một set đồ vừa thanh lịch, vừa cá tính. Khi kết hợp với tất trắng cổ cao, bản phối càng trở nên trẻ trung, hiện đại và đậm chất riêng.

Đôi giày loafer với thiết kế mũi tròn, da trơn bóng và phần đế dày chắc chắn tạo cảm giác hiện đại. Chi tiết logo kim loại sáng bóng ở mặt trước, khi đi cùng váy liền hồng pastel và tất cao cổ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét nữ tính và cá tính ẢNH: @HUYENBABY89







