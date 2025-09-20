Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười

Với thiết kế hiện đại và tính ứng dụng cao, giày lười chắc chắn là món đồ không thể thiếu trong tủ giày của bạn.
Sải bước thanh lịch cùng giày lười và quần dài
Phom giày ôm gọn với mũi tròn tinh tế và nơ thắt duyên dáng, vừa thoải mái khi di chuyển vừa tôn nét thời thượng. Kết hợp cùng quần dài trắng và áo phông trắng họa tiết, giúp bạn vừa thanh lịch vừa trẻ trung.
Phần mũi vuông mạnh mẽ kết hợp chi tiết logo tinh tế giúp đôi giày thêm phần sang trọng. Sự kết hợp giữa quần jeans xắn gấu và áo phông đơn giản giúp nàng nổi bật theo cách tự nhiên và cuốn hút nhất.
Chất chơi với giày lười cùng quần shorts
Khi kết hợp với quần shorts đen, áo babydoll trắng và tất cao cổ, tổng thể mang phong thái tinh nghịch mà vẫn giữ nét thời thượng.
Để tôn lên vẻ ngoài cuốn hút, hãy thử kết hợp đôi loafer này với quần shorts jeans rách bụi bặm và áo yếm ôm sát cuốn hút.
Chân váy dịu dàng khi phối với giày loafer
Chất liệu mềm mại cùng gam trung tính giúp dễ phối nhiều phong cách. Khi kết hợp áo ba lỗ và áo khoác da, tổng thể trang phục vừa cá tính vừa thanh lịch.
Kiểu giày này không chỉ giúp nàng trông cao hơn mà còn đem lại vẻ ngoài cá tính. Khi lựa chọn mặc cùng chân váy bút chì và áo dài tay rất phù hợp cho những ngày đầu thu se lạnh.
Váy liền cuốn hút hơn khi đi cùng giày lười
Với phần đế cao và dày dặn, đôi giày này không chỉ giúp bạn "ăn gian" chiều cao mà còn biến hóa một set đồ vừa thanh lịch, vừa cá tính. Khi kết hợp với tất trắng cổ cao, bản phối càng trở nên trẻ trung, hiện đại và đậm chất riêng.