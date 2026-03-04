  • An Giang
Thời trang 24/7

Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên

Kim Ngọc
Kim Ngọc
04/03/2026 08:00 GMT+7

Bước vào mùa nhiều nắng là bước vào mùa của trang phục linen. Váy maxi dáng suông, đầm cổ yếm, sơ mi linen thêu hoa, quần và áo cánh từ vải linen... mang đến cho nàng vẻ ngoài chỉn chu, lịch sự và cảm giác thư thái, thoáng mát dễ chịu.

Chất liệu linen tự nhiên vốn được yêu thích bởi bề mặt vải mộc mạc, thô nhám nhẹ nhưng lại cực kỳ thông thoáng, mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái. Mùa nắng đang đến và đây chính là lúc để nàng chăm chút lại tủ đồ đi làm, đi chơi cùng trang phục linen đa năng.

Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên- Ảnh 1.

Áo linen không tay dáng rộng phối chân váy maxi dáng xòe, chi tiết thêu hoa trên ngực áo hòa quyện cùng bản in họa tiết hoa cỏ trên chân váy biến nàng thành "nữ hoàng mùa xuân" rực rỡ và cuốn hút

ẢNH: CANARY LINEN

Làm chủ phong cách, tối ưu cảm nhận của bản thân cùng áo, váy linen

Thời trang linen đầu mùa xuân 2026 mang đến vô số những gam màu mới lạ, thú vị dành cho nhiều không gian. Váy sơ mi, áo kiểu thêu hoa phối quần ống rộng và chân váy dài để nàng diện đi học, đi làm; váy maxi, đầm hai dây, quần shorts và áo cách điệu phù hợp cho các buổi dạo phố, hẹn hò cà phê, mua sắm cuối tuần...

Nổi tiếng với khả năng thoáng khí nên cô nàng diện trang phục linen sẽ luôn cảm thấy thông thoáng, mát nhẹ và không bị "làm phiền" bởi hơi ẩm và mồ hôi. Phần lớn áo, váy linen đều có phom dáng suông rộng nhẹ nhàng và được sử dụng thêm dây vải, thắt lưng để tạo thêm điểm nhấn tôn dáng.

Không chỉ gói gọn các lựa chọn trang phục linen trong bảng màu quen thuộc với sắc đen than chì, trắng, màu muối tiêu, xanh đen, nâu đất... bảng màu linen mùa này tràn ngập các tông màu "ngọt" như sắc xanh lá non, đỏ rượu vang, màu vàng nắng, sắc cam đất tươi sáng tôn da...

Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên- Ảnh 2.

Đầm linen dáng suông với điểm nhấn xếp nếp và cài cúc bọc vải trên thân trước khéo khoe nét thanh xuân tươi trẻ, quyến rũ của quý cô đang sải bước giữa mùa xuân 2026

ẢNH: TOUCH DRESS

Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên- Ảnh 3.

Phong cách đường phố hay dự tiệc đều có thể trở thành không gian hoàn hảo cho bản phối đầm linen màu đỏ rượu nồng nàn và quyến rũ. Thiết kế dáng cổ chữ V khẽ cuốn hút ánh nhìn và để lộ bờ vai thanh mảnh, dây thắt eo buộc hờ cho nàng sự tự do tạo kiểu khác nhau trong mỗi lần mặc

ẢNH: TOUCH DRESS

Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên- Ảnh 4.

Váy sơ mi linen với điểm nhấn thú vị tạo hiệu ứng thị giác. Tông màu muối tiêu kết hợp cùng phom dáng oversized khiến trang phục trở nên đa năng, có thể ứng dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau

ẢNH: CANARY LINEN

Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên- Ảnh 5.

Sắc vàng óng ả của áo tay chuông có phần cổ đứng nhỏ nhắn khơi gợi nét thẩm mỹ truyền thống, kết hợp hài hòa cùng chân váy midi màu xanh rêu và giày cao gót

ẢNH: TOUCH DRESS

Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên- Ảnh 6.

Thoải mái, thoáng mát cả ngày dài đi làm, đi học cùng bản phối linen tươi sáng gồm áo hai dây, sơ mi lien thêu hoa và quần ống đứng

ẢNH: CANARY LINEN

Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên- Ảnh 7.

Áo cổ yếm có đường viền bằng vải cùng màu với quần tạo nên nét duyên dáng khó có thể rời mắt

ẢNH: TOUCH DRESS

Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên- Ảnh 8.

Nàng tận hưởng cảm giác dễ chịu trong mùa nắng khi diện trang phục linen đi làm, đi chơi. Các món đồ cơ bản như quần dài, áo và chân váy luôn có thể kết hợp chéo để tạo ra các bản phối mới

ẢNH: CANARY LINEN

Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên- Ảnh 9.
Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên- Ảnh 10.

Trang nhã, chỉn chu khi đi làm, thoải mái, phóng khoáng khi đi chơi với váy áo làm từ chất vải linen tự nhiên. Hãy làm đầy tủ đồ mùa xuân hè với các món đồ thời trang linen mang gam màu đa sắc

ẢNH: CANARY LINEN

linen trang phục linen váy linen áo linen chất liệu linen

