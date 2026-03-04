Thoáng mát cả ngày dài với trang phục linen tự nhiên

Chất liệu linen tự nhiên vốn được yêu thích bởi bề mặt vải mộc mạc, thô nhám nhẹ nhưng lại cực kỳ thông thoáng, mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái. Mùa nắng đang đến và đây chính là lúc để nàng chăm chút lại tủ đồ đi làm, đi chơi cùng trang phục linen đa năng.
Làm chủ phong cách, tối ưu cảm nhận của bản thân cùng áo, váy linen
Thời trang linen đầu mùa xuân 2026 mang đến vô số những gam màu mới lạ, thú vị dành cho nhiều không gian. Váy sơ mi, áo kiểu thêu hoa phối quần ống rộng và chân váy dài để nàng diện đi học, đi làm; váy maxi, đầm hai dây, quần shorts và áo cách điệu phù hợp cho các buổi dạo phố, hẹn hò cà phê, mua sắm cuối tuần...
Nổi tiếng với khả năng thoáng khí nên cô nàng diện trang phục linen sẽ luôn cảm thấy thông thoáng, mát nhẹ và không bị "làm phiền" bởi hơi ẩm và mồ hôi. Phần lớn áo, váy linen đều có phom dáng suông rộng nhẹ nhàng và được sử dụng thêm dây vải, thắt lưng để tạo thêm điểm nhấn tôn dáng.
Không chỉ gói gọn các lựa chọn trang phục linen trong bảng màu quen thuộc với sắc đen than chì, trắng, màu muối tiêu, xanh đen, nâu đất... bảng màu linen mùa này tràn ngập các tông màu "ngọt" như sắc xanh lá non, đỏ rượu vang, màu vàng nắng, sắc cam đất tươi sáng tôn da...
Trang nhã, chỉn chu khi đi làm, thoải mái, phóng khoáng khi đi chơi với váy áo làm từ chất vải linen tự nhiên. Hãy làm đầy tủ đồ mùa xuân hè với các món đồ thời trang linen mang gam màu đa sắc
ẢNH: CANARY LINEN