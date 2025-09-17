  • An Giang
Thời trang 24/7

Thoát khỏi phong cách đơn điệu với bốt cao cổ cá tính

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/09/2025 16:00 GMT+7

Bốt cao cổ đem lại nét cá tính và mới mẻ, giúp bạn thoát khỏi vẻ quen thuộc thường ngày.

Bốt cao cổ mở ra nhiều cách biến hóa thú vị, chỉ cần một chút sáng tạo, bạn sẽ dễ dàng làm mới diện mạo. Mỗi bước đi đều mang phong thái tự tin và đầy cuốn hút.

Duyên dáng nổi bật cùng bốt cao cổ và chân váy 

Thoát khỏi phong cách đơn điệu với bốt cao cổ cá tính- Ảnh 1.

Bốt cao cổ gam nâu trầm với chất da bóng nhẹ tạo nét sành điệu tinh tế

ẢNH: @BAO.HANHAN

Mũi tròn, đế dày cùng gót thấp vững chắc mang lại cảm giác khỏe khoắn. Nàng sẽ càng nổi bật hơn khi phối cùng chân váy ngắn và áo hai dây dáng crop top cuốn hút.

Thoát khỏi phong cách đơn điệu với bốt cao cổ cá tính- Ảnh 2.

Đôi bốt cao cổ mũi nhọn màu đen mang đến vẻ sắc sảo, thiết kế ôm gọn đôi chân

ẢNH: @BUNNI.YUCI

Kết hợp cùng tất trắng nổi bật, phối với chân váy xếp nếp ngắn, bộ trang phục này không chỉ kéo dài dáng người mà còn làm nổi bật nét duyên dáng pha lẫn sự mạnh mẽ tự tin của người mặc.

Trẻ trung khi diện bốt cao cổ với quần shorts 

Thoát khỏi phong cách đơn điệu với bốt cao cổ cá tính- Ảnh 3.

Mỗi bước đi trở nên đầy uy lực với đôi bốt cao cổ da đen, dáng thẳng ôm vừa chân

ẢNH: @CHIPUPU

Thiết kế mũi tròn cân đối và phần đế cao su dày dặn mang lại sự chắc chắn khi di chuyển. Khi phối cùng quần shorts legging ôm sát màu đen, kết hợp thêm áo khoác da bên ngoài mang đến diện mạo trẻ trung và cá tính.

Thoát khỏi phong cách đơn điệu với bốt cao cổ cá tính- Ảnh 4.

Đôi bốt cao cổ phong cách cổ điển, dáng ôm vừa phải chạm gối cùng mũi nhọn thanh thoát phối với quần shorts ngắn và áo cổ yếm đồng màu mang lại vẻ sang trọng xen lẫn cá tính

ẢNH: HUFFY FUZZY

Ngọt ngào mà kiêu kỳ với bốt cao cổ và váy liền 

Thoát khỏi phong cách đơn điệu với bốt cao cổ cá tính- Ảnh 5.

Đôi bốt cao cổ gam đen với phần mũi nhọn và dáng cắt lượn độc đáo mang lại khí chất kiêu kỳ

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Chất liệu da lộn mềm mại càng làm tăng vẻ sang trọng, khi phối cùng váy liền tầng xếp bồng bềnh, tổng thể bộ trang phục vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, khiến người đối diện khó rời ánh nhìn.

Thoát khỏi phong cách đơn điệu với bốt cao cổ cá tính- Ảnh 6.

Mỗi bước đi trở nên dứt khoát với đôi bốt cao cổ dáng chiến binh

ẢNH: @TRANG_PHAP

Thiết kế mũi tròn, phần đế cao dày giúp tăng chiều cao và tạo nét uy quyền cho người mặc. Sự kết hợp giữa bốt cao cổ và váy liền mang lại một tổng thể vừa ngọt ngào vừa kiêu kỳ.

Cá tính với bốt cao cổ, chân váy và áo ba lỗ 

Thoát khỏi phong cách đơn điệu với bốt cao cổ cá tính- Ảnh 7.

Đôi bốt da cao chạm đầu gối chính là điểm nhấn giúp bạn nâng tầm phong cách

ẢNH: @DUONGHOANGYEN1506

Thiết kế đế thô vững chãi và mũi nhọn cá tính không chỉ tôn lên đôi chân thon dài mà còn tạo nên tổng thể mạnh mẽ. Kết hợp cùng chân váy ngắn và áo ba lỗ ôm sát, khoác thêm chiếc áo măng tô bên ngoài, mang đến vẻ ngoài sành điệu.

Thoát khỏi phong cách đơn điệu với bốt cao cổ cá tính- Ảnh 8.

Tâm điểm của mọi ánh nhìn chính là đôi bốt da màu nâu đất, thiết kế cao ngang bắp chân, được điểm xuyết thêm tất trắng tinh khôi lấp ló, tạo nên sự tương phản đầy thú vị và nét phá cách độc đáo

ẢNH: @NAOMIROESTEL


bốt cao cổ Phụ kiện bốt da chân váy ngắn bốt

