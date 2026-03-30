Thời trang du lịch mùa hè không thể thiếu túi cói

Mùa hè đến, những chuyến du lịch biển hay dạo phố nắng vàng trở thành trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Bên cạnh trang phục thoải mái, túi cói nhanh chóng trở thành phụ kiện "must have" của nàng, vừa mang vẻ mộc mạc, tự nhiên, vừa tạo điểm nhấn thời trang tinh tế cho mọi set đồ. Sự kết hợp giữa chất liệu thủ công và thiết kế hiện đại khiến túi cói không chỉ tiện dụng mà còn giúp nàng thể hiện phong cách nữ tính, phóng khoáng trong từng khoảnh khắc.

Chiếc túi cói mang hơi thở mùa hè, kết hợp giữa vẻ mộc mạc của chất liệu tự nhiên và đường nét thiết kế tinh tế. Kiểu dáng tote với miệng uốn cong mềm mại, quai và viền bằng da tối màu tạo điểm nhấn nổi bật ẢNH: @NYCHAA

Thân túi giữ màu be tự nhiên, điểm xuyết họa tiết chữ "C" ngược tạo hiệu ứng thị giác sinh động, thêm charm tròn nhẹ nhàng càng tăng sự tinh tế. Chất liệu cói đan tỉ mỉ kết hợp da cao cấp vừa bền vừa sang trọng, mang cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn thời thượng. Kết hợp với áo blouse nhún bèo và quần lụa cùng tông, tạo tổng thể mềm mại, hài hòa. Túi cói trở thành điểm nhấn giúp set đồ trắng tinh khôi trở nên sống động.

Túi cói được đan thủ công từ sợi thực vật tự nhiên, giữ được vẻ mộc mạc, gần gũi, đồng thời có độ bền cao. Thiết kế dáng tote lớn với quai xách kép linh hoạt và các mắt đan khít tạo hiệu ứng vân tự nhiên, không cần họa tiết cầu kỳ vẫn tinh tế ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Màu nâu vàng của túi trở thành điểm nhấn nhẹ nhàng cho các set đồ trắng hoặc tông sáng, giúp tổng thể hài hòa mà không đơn điệu. Khi phối cùng áo bra top và quần ống rộng, túi cói biến trang phục nghỉ dưỡng thành bản phối dạo phố biển hoàn chỉnh, vừa nữ tính, nhẹ nhàng, vừa hiện đại.

Túi có tông nâu tự nhiên của sợi cói, kiểu dáng hình thang ngược kinh điển với miệng rộng, đáy hẹp, bề mặt đan thô mộc tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng khí ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Tay cầm ngắn vừa xách tay vừa đeo khuỷu, toát lên nét nữ tính, thanh lịch. Khi phối cùng bikini đen và quần ống rộng trắng, túi tạo điểm nhấn màu sắc và chất liệu, đồng thời làm mềm set đồ, mang đến hiệu ứng sang trọng nhưng không gắng gượng. Túi cói không chỉ phù hợp cho các kỳ nghỉ biển mà còn là xu hướng đường phố mùa hè, giúp nàng thể hiện vẻ phóng khoáng, nữ tính và thời thượng.

Nàng thời thượng không thể bỏ lỡ chiếc túi dáng tote hình thang cổ điển với đáy rộng, miệng loe nhẹ, quai da nâu tương phản vừa chắc chắn vừa sang trọng ẢNH: @NGUYENLENGOCTHAO297

Chiếc túi cói mang hơi thở mùa hè, là điểm nhấn mộc mạc nhưng tinh tế cho tổng thể trang phục. Màu vàng nhạt tự nhiên của cói kết hợp cùng chi tiết logo da tạo điểm nhấn thị giác hài hòa, dung hòa giữa sự thô mộc và nét cao cấp. Nàng có thể lựa chọn set váy dài xanh pastel, để túi trở thành "điểm nghỉ" cho mắt, mang lại vẻ ngoài phóng khoáng, tự nhiên và thanh lịch. Khi phối cùng dép lê đồng màu, váy maxi bay bổng và phụ kiện như nón cói hay kính mát, tổng thể trở nên hoàn chỉnh, vừa nhẹ nhàng vừa hiện đại, tạo hình ảnh nàng thơ lý tưởng cho mùa hè và những chuyến du lịch.

Túi phom trụ cứng cáp, quai da nâu tương phản, kết hợp sợi cói vàng rơm đan mắt nhỏ mang cảm giác thủ công tinh tế. Miệng túi có lớp vải lót thắt nút tạo nét mềm mại, nữ tính ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Khi đặt cạnh váy lụa satin hồng đất, túi tạo sự đối lập thú vị, tiết chế độ "điệu" của váy và làm tổng thể gần gũi, hài hòa. Màu trung tính của túi trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật mà không lấn át set đồ. Phong cách Bohemian pha lẫn nét thanh lịch tự nhiên được thể hiện rõ, biến bản phối từ trang phục tiệc thành bộ dạo phố hay cà phê cuối tuần thư thái. Túi cói mini hay phối da đang là xu hướng bền vững, đại diện cho lối sống xanh, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn hiện đại, giúp nàng vừa sang trọng, vừa phóng khoáng trong mọi khoảnh khắc mùa hè.

Nàng sẽ thích chiếc túi dáng tote hình chữ nhật, quai ngắn bo tròn, được đan thủ công tỉ mỉ tạo kết cấu nổi bật, vừa nhẹ nhàng vừa thoáng mát ẢNH: @YAMMATIRA

Màu đen hiện đại đối lập với chất liệu mộc mạc, tạo chiều sâu và sự sang trọng cho tổng thể trang phục. Khi kết hợp cùng áo sơ mi vàng nhạt và quần jeans ống rộng, chiếc túi trở thành "trung tâm" phong cách, cân bằng tông màu tươi sáng, đồng thời kết hợp với kính mắt đen tạo sự hài hòa tinh tế.

Túi cói màu tối là xu hướng được phái đẹp yêu thích, dễ dàng ứng dụng từ bãi biển đến dạo phố, vừa nữ tính vừa thời thượng ẢNH: @YAMMATIRA

Túi cói không chỉ là món phụ kiện tiện dụng để đựng đồ cá nhân mà còn là điểm nhấn hoàn thiện phong cách mùa hè cho nàng. Với vẻ mộc mạc, tự nhiên cùng thiết kế tinh tế, túi cói giúp set đồ trở nên phóng khoáng, nữ tính và thời thượng hơn. Dù đi biển, dạo phố hay cà phê cuối tuần, một chiếc túi cói luôn là lựa chọn không thể thiếu, mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn đầy sức sống cho mùa hè.