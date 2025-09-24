  • An Giang
Thời trang 24/7

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
24/09/2025 11:00 GMT+7

Khi tiết trời trở nên se lạnh, những chiếc áo khoác dày dặn có thể khiến bạn cảm thấy bí bách. Đó là lúc áo cardigan lên ngôi, trở thành 'chân ái' hoàn hảo cho mọi tín đồ thời trang.

Cardigan từ lâu đã trở thành một trong những món đồ đặc trưng của mùa thu. Với chất liệu len hoặc dệt kim mỏng, áo cardigan giữ cho người mặc cảm giác ấm áp nhưng không quá nặng nề. 

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan- Ảnh 1.

Đây là kiểu áo khoác nhẹ có thể kết hợp linh hoạt với nhiều trang phục khác, phù hợp cho những ngày đầu thu se lạnh

ẢNH: KOUSE

Dịu dàng, nhã nhặn cùng áo cardigan và váy liền

Cardigan chính là lựa chọn lý tưởng để tô điểm thêm nét nữ tính cho váy liền, đặc biệt trong những ngày đầu thu. Khi khoác ngoài áo cardigan dáng ngắn, những chiếc váy liền lập tức trở nên kín đáo pha lẫn nét lãng mạn.

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan- Ảnh 2.

Váy hai dây màu đỏ rượu vang, thiết kế xếp ly nhẹ nhàng, khi kết hợp cùng cardigan len móc mỏng màu kem buộc dây trước ngực sẽ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, dịu dàng

ẢNH: LAMER

Phụ kiện như băng đô ngọc trai, túi xách nhỏ quai gỗ và xăng đan quai mảnh màu trắng càng giúp tổng thể thêm hài hòa, mang đậm hơi hướng cổ điển, rất phù hợp cho buổi dạo chơi ngoài trời.

Cá tính trong công sở cùng cardigan phối chân váy denim

Lựa chọn phong cách tối giản nhưng vẫn tinh tế khi diện áo bra trắng ôm sát phối cùng cardigan dáng lửng màu pastel nhẹ nhàng như hồng, xanh... 

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan- Ảnh 3.

Phối cùng chân váy denim dáng dài cạp cao mang lại sự cân đối và nét phóng khoáng cho tổng thể trang phục. Cách kết hợp này vừa giữ được sự trẻ trung năng động, vừa thêm phần nữ tính

ẢNH: MARC

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan- Ảnh 4.

Đây là một lựa chọn phù hợp cho những nàng theo đuổi phong cách cá tính nhưng vẫn chuyên nghiệp trong môi trường công sở

ẢNH: LAMER

Trẻ trung năng động với cardigan và quần jeans

Khi muốn xuống phố trong diện mạo trẻ trung, áo cardigan và quần jeans chính là công thức bất bại. Cardigan mỏng nhẹ, dễ phối cùng bất kỳ dáng jeans nào từ skinny, ống đứng đến ống rộng, tạo nên phong cách tươi mới.

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan- Ảnh 5.
Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan- Ảnh 6.

Áo cardigan đỏ rượu vang hay vàng chanh nhẹ nhàng sẽ mang lại nguồn năng lượng tươi sáng, chỉ cần kết hợp cùng quần jeans xanh dáng suông cơ bản là đủ để trông nổi bật. Đây cũng là set đồ lý tưởng cho những buổi gặp gỡ bạn bè, vừa thoải mái vừa tràn đầy sức hút

ẢNH: @K&K FASHION, @ROUTINE

Ấm áp ngày thu với áo cardigan len

Cardigan len vốn gắn liền với sự ấm áp nhưng khi biến tấu cùng kiểu dáng oversized, chiếc áo này lại mang đến cho nàng một diện mạo cá tính. Cardigan len có thể khoác hờ trên vai cùng set trang phục trầm, chân váy dáng dài thể hiện sự chuyên nghiệp. 

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan- Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa các tông trầm cổ điển với nhau là lựa chọn hoàn hảo để phù hợp với không khí giao mùa

ẢNH: MANGO

Thời trang giao mùa không thể thiếu áo cardigan- Ảnh 8.

Bộ trang phục đơn giản nhưng gọn gàng với gam màu trầm chủ đạo kết hợp với chiếc áo thun trắng bên trong, khoác ngoài cardigan len màu xanh trầm cùng quần jeans ống đứng. Đây là cách phối phù hợp với những ngày đầu thu se lạnh, dễ ứng dụng cả trong môi trường công sở lẫn dạo phố

ẢNH: @KOODING

Cardigan là một trong những chiếc áo khoác đặc trưng nhất của mùa thu, mang lại sự linh hoạt và đa dạng trong phối đồ. Chính nhờ sự ứng dụng rộng rãi, chiếc áo này luôn là lựa chọn hàng đầu trong tủ đồ mùa thu của phái đẹp.

