Thời trang lông thú nhân tạo trở lại, chinh phục tín đồ thành thị

Một sự hồi sinh được lòng các tín đồ thành thị, đó là sự xuất hiện của những miếng lông thú giả trên quần áo và phụ kiện, giờ đây đã được khẳng định lại trên sàn diễn thu đông 2025 - 2026.

Lông thú nhân tạo dù là những chi tiết nhỏ vẫn là tâm điểm của diện mạo

Vừa hiện đại, vừa gợi nhắc sự xa hoa cổ điển, đây chính là minh chứng cho sự hồi sinh đầy ấn tượng của lông thú nhân tạo trong thế giới thời trang đương đại ẢNH: @LEONIEHANNE

Tông màu đen huyền bí, cộng hưởng với lối trang điểm đậm và chiếc túi xách đồng điệu, lông thú chính là chất liệu biểu tượng của mùa thu đông 2025, nơi sự xa hoa và nét gợi cảm giao hòa trong một diện mạo đầy mê hoặc ẢNH: @LEONIEHANNE

Lông thú nhân tạo đang có màn trở lại đầy ấn tượng trong mùa mốt mới, trở thành tâm điểm chinh phục tín đồ thành thị. Không chỉ mang vẻ sang trọng, cá tính mà chất liệu này còn gợi lên tinh thần thời trang bền vững - một giá trị được giới mộ điệu ngày nay đặc biệt coi trọng. Từ áo khoác dáng dài phủ lông bồng bềnh đến túi xách, phụ kiện điểm xuyết, lông thú nhân tạo mang lại sự ấm áp và phong thái đẳng cấp. Đây chính là lựa chọn giúp giới trẻ thành thị thể hiện gu thời trang sành điệu mà vẫn trọn vẹn tinh thần nhân văn.

Khoác chiếc áo lông thú nâu sang trọng trên vai, kết hợp cùng đầm đen cổ sâu điểm xuyết chi tiết đính đá lấp lánh, người mẫu mang đến một hình ảnh quý phái đầy mê hoặc ẢNH: @LOVESHACKFANCY

Chiếc áo khoác lông thú trắng muốt phủ dài chạm gót giúp người mặc toát lên vẻ xa hoa và rạng rỡ ẢNH: @LOVESHACKFANCY

Kết hợp cùng đầm ren trắng xuyên thấu và bốt cao cổ, tổng thể trang phục mang đến hình ảnh sang trọng, gợi cảm mà vẫn tràn đầy khí chất thời thượng.

Fashionista Hanna Lassen độc đáo với áo khoác họa tiết rằn ri cùng đôi bốt lông thú hiện đại tại Tuần lễ thời trang London vừa diễn ra cuối tháng 9 ẢNH: @NOORUNISA

Một set đồ street style đầy tinh thần thành thị và đậm chất mùa thu đông 2025 tại New York Fashion Week diễn ra ngày 16.9

ẢNH: @NYSTYLE

Lông thú giả đã quay trở lại thời trang, và các buổi trình diễn thời trang đang phô diễn nét quý phái hoàn hảo của chúng. Sau các tuần lễ thời trang Đan Mạch đến Lon don, New York, Paris và giờ đây đang diễn ra tại Milan, giới mộ điệu nhận thấy rằng chi tiết lông thú giả là điểm nhấn nổi bật nhất của các bộ sưu tập thu đông 2025. Nó tô điểm và mang đến nét tinh nghịch cho các bộ trang phục cocktail, váy, áo, và thậm chí cả đồ dệt kim. Tuần lễ thời trang Paris, Milan một lần nữa khẳng định điều này: chi tiết lông thú là xu hướng đáng chú ý nhất trong mùa thu đông 2025 và là một sự thay thế hợp lý cho những chiếc lông vũ đang thịnh hành.

Chất liệu lông thú nhân tạo chiếm trọn tâm điểm trên sàn diễn

Sử dụng lông thú làm phụ kiện như nhà mốt MSGM đến những chiếc áo ren ôm sát của Elie Saab và chân váy lông thú hồng của thương hiệu Bally đã khiến sàn catwalk "sôi động" về sự hồi sinh lông thú mùa này ẢNH: @MSGM, @ELISAAB, @BALLY

Chúng ta đã thấy nó ở mọi màu sắc và hình dáng. Chi tiết lông thú giả quyến rũ bởi vẻ thanh lịch và bất ngờ, thể hiện qua những chiếc áo cổ cao của Dsquared2 và Balenciaga, những chiếc áo len oversized của Antonio Marras, và những chiếc áo ren ôm sát của Elie Saab. Nhà mốt Blumarine đưa ra nhiều lựa chọn sáng tạo hơn khi quay trở lại thiết kế đồ dệt kim với phong cách tư sản, Marni và Ferragamo kết hợp các tấm vải lông với phụ kiện, và MSGM chỉ chọn vải lông làm phụ kiện.