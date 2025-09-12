Thời trang 'made in Vietnam' đến New York, Milan...

Việc chuyển hướng đến các sàn diễn quốc tế như Milan hay New York Fashion Week (NYFW) không chỉ là thay đổi địa điểm, mà còn thể hiện xu thế hội nhập toàn cầu của thời trang Việt, khi các thương hiệu tìm kiếm môi trường thử nghiệm, mở rộng thị trường và khẳng định dấu ấn 'made in Vietnam' trên bản đồ thời trang thế giới.

Từ Milan đến New York và cơ hội hội nhập thời trang đương đại

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Lê Vũ Linh (CEO Ivy Moda) nhấn mạnh: "New York là thị trường mà đội ngũ thương hiệu đã học tập và làm việc, nên chúng tôi tự tin đặt những bước chân đầu tiên trên bản đồ thời trang thế giới. Ngoài ra, Mỹ là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa, giúp việc định vị tệp khách hàng trở nên thuận lợi hơn".

Một thiết kế của Ivy Moda tại New York (mùa thời trang 2026) ẢNH: VŨ LINH

Trong khi đó, NTK Phạm Ngọc Anh (La Phạm) nhận xét: "NYFW có phong cách rất riêng - trẻ trung, phóng khoáng và năng động, khác hẳn Paris hay Milan. Tôi mong muốn đưa câu chuyện di sản Việt hòa nhập tinh thần ấy, để thế giới thấy thời trang Việt không chỉ truyền thống mà còn có khả năng đối thoại sôi động với xu hướng đương đại".

Cùng thời điểm, Phan Đăng Hoàng vẫn "trung thành" với Milan Fashion Week - nơi được xem là thiên đường của thời trang xa xỉ và thủ công tinh xảo. Ở lần trở lại này, NTK gen Z đã tiếp tục khẳng định định hướng đưa những dấu ấn văn hóa, truyền thống Việt Nam vào các thiết kế trên sàn diễn quốc tế.

Ivy Moda casting tại Tuần lễ thời trang New York ẢNH: IVY MODA

Tại NYFW, Ivy Moda kể câu chuyện về Hà Nội qua những chi tiết đời thường: cơn mưa, giờ tan tầm, nhịp phố phường tạo nên bộ sưu tập vừa đậm chất thủ đô, vừa đủ phá cách để trình diễn quốc tế.

Cùng cảm hứng về Hà Nội nhưng La Phạm chọn sông Hồng làm bối cảnh, liên kết ký ức tuổi thơ của hàng triệu người thủ đô với sông Aare và Limmat tại Thụy Sĩ - nơi NTK từng sinh sống, tạo ẩn dụ về hội nhập toàn cầu.

Ở Milan, bộ sưu tập của Phan Đăng Hoàng lại lấy cảm hứng từ tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, chủ yếu sử dụng kỹ thuật cắt may thủ công với 80% chất liệu Việt Nam như lụa tơ tằm, đũi..., nổi bật là lụa Lãnh Mỹ A - "báu vật thời trang Việt".

Hành trình từ Milan đến New York không chỉ là giới thiệu thương hiệu hay trình diễn sản phẩm, mà ẩn trong đó là chiến lược văn hóa và kinh tế: các nhà thiết kế Việt đưa chất liệu bản địa, kỹ thuật thủ công và quy trình sản xuất truyền thống lên sàn diễn quốc tế, biến di sản thành ngôn ngữ thiết kế đương đại. Việc sử dụng lụa, thổ cẩm và kỹ thuật may thủ công không chỉ khẳng định giá trị thẩm mỹ, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh về tính xác thực, bền vững và khả năng ứng dụng.

Khi chất liệu và kỹ thuật truyền thống được đặt trong bối cảnh quốc tế, "made in Vietnam" không còn là nhãn mác địa lý mà trở thành biểu tượng sáng tạo, bản sắc và đổi mới. Thời trang Việt vì thế không chỉ trình diễn, mà tham gia đối thoại toàn cầu với tự tin, kiên định bản sắc và khát vọng hội nhập.

Bộ sưu tập “Eternal River” của La Phạm tại Tuần lễ thời trang New York 2026. Đây là lần thứ ba nhà mốt này hiện diện tại một trong bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, sau những dấu ấn tại London và Paris

Ra quốc tế - cơ hội và phép thử cho bản lĩnh thương hiệu Việt?

Tham dự các tuần lễ thời trang, các nhà thiết kế Việt không chỉ đơn thuần quảng bá thương hiệu mà còn theo đuổi một chiến lược toàn cầu: mở rộng kênh bán lẻ, phát triển thương mại điện tử và xây dựng mối quan hệ với các nhà mua hàng quốc tế. Mục tiêu cuối cùng là khẳng định vị thế thương hiệu và nâng tầm thị trường nội địa.

CEO Vũ Linh của Ivy Moda nhận định, việc xuất hiện tại NYFW là một bước đi đầy thách thức nhưng cũng là cơ hội để thương hiệu ghi dấu ấn. "Đây chính là điểm mấu chốt để Ivy Moda trở nên đặc biệt hơn khi bước ra sân chơi lớn", anh chia sẻ. Mặc dù hành trình này không hề dễ dàng - từ việc định hình lại tầm nhìn đến khâu chuẩn bị cho một sự kiện cách nửa vòng trái đất nhưng bộ sưu tập xuân hè 2026 của Ivy Moda đã được tính toán kỹ lưỡng để vừa giữ được tinh thần "thời trang công sở" đặc trưng, vừa phù hợp với sân khấu quốc tế.

"Đến NYFW, CEO Vũ Linh kỳ vọng giới thiệu thương hiệu nói riêng và thời trang Việt Nam nói chung đến nhiều người yêu thời trang cùng các nhà kinh doanh tại Mỹ, đồng thời bắt đầu phát triển đa kênh, từ tiếp cận buyers (người mua) đến thương mại điện tử ẢNH: VŨ LINH

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở khâu tổ chức mà còn ở việc cân bằng giữa bản sắc và thị hiếu. NTK Phạm Ngọc Anh nhấn mạnh: "Khán giả toàn cầu muốn sự năng động, mới mẻ, nhưng nếu mất đi gốc rễ, chúng ta sẽ dễ bị hòa tan". Và chị đã chọn cách đưa "chất liệu Việt" vào ngữ cảnh hiện đại, tạo ra điểm chạm độc đáo để giúp La Phạm nổi bật.

Hành trình từ Milan đến New York chứng minh rằng thời trang Việt không chỉ dừng ở việc giới thiệu thương hiệu hay sản phẩm. Khi văn hóa, chất liệu và kỹ thuật thủ công được hòa vào ngôn ngữ thiết kế đương đại, "made in Vietnam" trở thành tuyên ngôn về bản sắc, sáng tạo và khát vọng hội nhập toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội đối thoại thực sự với cộng đồng thời trang quốc tế.

Năm 2025, Phan Đăng Hoàng vẫn "đến" Milan, qua thời trang anh tiếp tục giới thiệu những di sản hội họa Việt Nam của Nguyễn Gia Trí - bậc thầy tiên phong đưa sơn mài truyền thống hòa vào ngôn ngữ hội họa đương đại ẢNH: PHAN ĐĂNG HOÀNG



