Thời trang 24/7

Thu này, blazer dáng rộng hứa hẹn bùng nổ trên mọi 'mặt trận' thời trang

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
04/10/2025 20:00 GMT+7

Nếu quan tâm đến xu hướng thời trang và phong cách trên mạng xã hội, hẳn bạn đã nhận ra đâu là món đồ đang 'làm mưa làm gió' trong mùa thu này. Không gì khác, đó chính là áo khoác blazer oversized.

Từ quần âu, chân váy đến váy liền, chiếc blazer phóng khoáng này có thể phối đồ một cách linh hoạt, mang lại nhiều lựa chọn đa dạng cho phong cách, từ đời thường, công sở cho đến những buổi dạo phố.

Thu này, blazer dáng rộng hứa hẹn bùng nổ trên mọi 'mặt trận' thời trang- Ảnh 1.

Một gợi ý phối đồ ấn tượng là kết hợp blazer với quần âu đồng bộ về chất liệu và màu sắc để tạo nên tổng thể thanh lịch, chuyên nghiệp. Nếu lo ngại sự đơn điệu, bạn có thể học hỏi fashionista Svenja khi khéo léo thêm khăn lụa làm điểm nhấn

ẢNH: INSTAGRAM SVENJAGZER

Thu này, blazer dáng rộng hứa hẹn bùng nổ trên mọi 'mặt trận' thời trang- Ảnh 2.

Hoặc lựa chọn áo trong tông sáng giống người đẹp Agata để tạo sự cân bằng. Áo trắng hoặc be sáng khi kết hợp với blazer và quần âu sẽ khiến tổng thể vừa thoáng mát vừa hiện đại. Bạn có thể nhấn nhá thêm bằng phụ kiện như kính râm, mũ lưỡi trai hay túi xách gam trầm

ẢNH: INSTAGRAM VERYCRANBERRY

Thu này, blazer dáng rộng hứa hẹn bùng nổ trên mọi 'mặt trận' thời trang- Ảnh 3.

Chất liệu ren vốn được ưa chuộng vào mùa xuân hè vẫn tiếp tục khẳng định vị trí trong mùa thu này. Khi kết hợp váy ren với một chiếc blazer oversized màu trung tính, fahionista Felicia Akerstrom có ngay tổng thể vừa nữ tính vừa quyến rũ

ẢNH: INSTAGRAM FAKERSTROM

Thu này, blazer dáng rộng hứa hẹn bùng nổ trên mọi 'mặt trận' thời trang- Ảnh 4.

Trời trở lạnh hơn, bạn có thể layer váy ren với quần ống rộng và khoác ngoài chiếc blazer giống cô nàng Hanna, vừa giữ ấm vừa giữ trọn sự duyên dáng. Từ những buổi trà chiều thân mật cùng bạn bè đến những dịp đòi hỏi sự chỉn chu, công thức này đều có thể "cân" được

ẢNH: INSTAGRAM HANNAJANIC

Thu này, blazer dáng rộng hứa hẹn bùng nổ trên mọi 'mặt trận' thời trang- Ảnh 5.

Áo khoác oversized cho thấy sức mạnh khi có thể kết hợp và biến hóa cùng nhiều kiểu quần khác nhau. Fashionista Svenja phối áo blazer dáng rộng cùng quần bermuda màu trắng dài ngang gối là có ngay một diện mạo thanh lịch, hiện đại

ẢNH: INSTAGRAM SVENJAGZER

Thu này, blazer dáng rộng hứa hẹn bùng nổ trên mọi 'mặt trận' thời trang- Ảnh 6.

Phong cách casual được nâng lên tầm cao mới với bộ trang phục này của Sylwia. Quần shorts kẻ sọc mang lại nét trẻ trung, áo blazer tô điểm vẻ thanh lịch, trong khi sneakers và tất cổ cao giúp tổng thể thêm năng động. Điểm nhấn tinh tế còn đến từ chuỗi ngọc trai và kính tròn retro

ẢNH: INSTAGRAM SYLWIIIA.W

Thu này, blazer dáng rộng hứa hẹn bùng nổ trên mọi 'mặt trận' thời trang- Ảnh 7.

Kết hợp blazer với váy maxi là một ý tưởng hay, bởi sự đối lập giữa nét mềm mại, thanh lịch. Công thức hoàn hảo của fashionista Isabela Baccarini đã biến những chiếc váy maxi vốn dĩ mang hơi hướng nhẹ nhàng, nữ tính trở nên hiện đại và có chiều sâu hơn

ẢNH: INSTAGRAM IIABELABACCARINI

Thu này, blazer dáng rộng hứa hẹn bùng nổ trên mọi 'mặt trận' thời trang- Ảnh 8.

Nếu yêu thích phong cách menswear thì bạn hãy học ngay cô nàng Anaïs cách phối đồ: blazer dáng rộng kết hợp cùng sơ mi và cà vạt kẻ sọc, vừa mạnh mẽ vừa thời thượng. Điểm cộng nằm ở giày cao gót mũi nhọn và clutch ánh bạc, giúp tổng thể bớt cứng nhắc và giữ được nét quyến rũ

ẢNH: INSTAGRAM ANAISDAGOSTINO

Khác với sự gọn gàng, chỉn chu của blazer truyền thống, áo blazer oversized đem đến sự thoải mái và phóng khoáng hơn. Chính sự "thừa thãi có chủ đích" ấy lại tạo nên cảm giác tự do, dễ ứng dụng từ phong cách đường phố đến văn phòng làm việc.



