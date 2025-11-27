Tiện lợi và không bao giờ lỗi mốt với những chiếc đầm denim

Trong nhịp sống hiện đại, những chiếc đầm denim luôn được phái đẹp yêu thích bởi sự chỉn chu nhưng không kém phần trẻ trung.

Đầm denim cổ sơ mi

Một chiếc đầm denim xanh đậm dáng suông vừa vặn, dài đến bắp chân, tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo cần thiết ẢNH: CARDINA

Thiết kế cổ sơ mi, tay ngắn gập và hàng cúc chạy dọc trước tạo điểm nhấn của sự gọn gàng và tinh tế. Phần túi ngực và chiếc đai eo đồng chất liệu giúp tôn đường cong một cách nhẹ nhàng, tránh sự đơn điệu của dáng suông.

Nổi bật với một set áo sơ mi và chân váy maxi denim dài chấm mắt cá chân, nổi bật với các đường chỉ may màu sáng tương phản chạy dọc thân váy và túi ẢNH: LEIKA

Áo sơ mi thanh lịch, tay dài với phần cổ tay có thể gập lên, phối với chân váy có chi tiết túi hộp lớn ở phần chân váy tạo vẻ cá tính. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng to bản chất liệu denim buộc ngang eo, cùng với đó là một chiếc túi xách nhỏ dáng tròn và đôi giày cao gót mũi nhọn màu kem nhạt.

Đầm denim chiết eo

Những thiết kế chiết eo luôn mang đến vẻ quyến rũ nhẹ nhàng, và khi được thể hiện bằng chất liệu denim, nó trở thành biểu tượng của sự tinh tế pha chút cá tính ẢNH: FORMAT

Nàng chọn chiếc đầm denim xanh navy đậm, dài quá gối với phom dáng mô phỏng áo choàng sang trọng. Chi tiết thắt eo tạo hình một chiếc nơ là điểm nhấn đắt giá, giúp phần thân trên trở nên sắc nét và thời thượng. Tay ngắn phồng mang đến nét nữ tính, kết hợp cùng các đường chỉ trắng nổi bật khiến tổng thể thêm phần nổi bật.

Cá tính hơn với đầm denim màu xanh nhạt dáng xòe dài quá gối, mang phong cách cổ điển với phần trên ôm sát không tay, cổ bẻ lịch sự và hàng cúc chạy dọc thân trước ẢNH: PANTIO

Chiếc đầm chiết eo với chi tiết nhún bèo mềm mại ở phần thân dưới, tạo độ bồng bềnh và nữ tính, kết hợp với giày cao gót mũi nhọn ánh bạc và túi hộp nhỏ gọn cùng chất liệu.

Đầm denim không tay màu xanh đậm, dáng xòe dài qua gối với các đường chỉ may màu vàng nổi bật chạy dọc và ngang thân đầm, tạo họa tiết nổi bật trên nền denim đậm màu. Đầm có cổ tròn, hàng cúc kim loại màu vàng ở phía trước và được nhấn eo bằng một chiếc thắt lưng mảnh cùng chất liệu ẢNH: K&K FASHION

Những dịp dạo phố, cà phê hay trà chiều sẽ trở nên thú vị hơn với một chiếc đầm denim dáng ngắn xòe là lựa chọn hoàn hảo cho các nàng yêu phong cách tiểu thư hiện đại ẢNH: GDS

Chiếc đầm denim màu xanh xám nhạt dài trên đầu gối, điểm với tay áo ngắn hơi phồng và cổ chữ V, tạo nét thanh thoát và vô cùng trẻ trung. Chi tiết thắt eo bằng dây rút và hàng cúc nhỏ phía trước tạo dáng xòe nhẹ đầy nữ tính.

Denim on denim

Với những nàng thích sự linh hoạt và trẻ trung, set đồ denim on denim là lựa chọn thời thượng giúp dễ dàng biến hóa phong cách ẢNH: G9 MOZA

Sự kết hợp giữa crop top và chân váy giúp tổng thể vừa năng động vừa giữ được nét tinh tế cần thiết của môi trường công sở. Phần áo crop top tay ngắn cổ chữ V, điểm xuyết hoa đính tinh tế, chân váy midi chữ A dài quá gối với hàng cúc nổi bật và đường chỉ sáng tương phản mang nét cổ điển nhưng vẫn rất tôn dáng.

Thanh lịch hơn trong set denim màu xanh đậm, với phần chân váy dáng maxi dài đến bắp chân, mang phong cách công sở ẢNH: TOSON

Phần áo được thiết kế kiểu sơ mi ngắn tay với cổ bẻ thanh lịch, hàng cúc kim loại màu vàng nổi bật và chi tiết túi hộp ở ngực. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn ánh kim màu vàng đồng và một chiếc túi xách nhỏ màu nâu da bò để hoàn thiện tổng thể chuyên nghiệp.