Tím thạch anh - tông màu thanh lịch, tinh tế và huyền diệu của mùa thu

Mỗi mùa đều có những màu sắc đặc trưng riêng, và tím thạch anh là tông màu bạn không thể bỏ lỡ trong mùa thu đông sắp tới.

Một tông màu vương giả và thanh lịch

Tím thạch anh, sắc màu luôn gắn liền với chiều sâu huyền bí, gần gũi, gắn liền với tâm linh, nhưng cũng là một sắc màu vương giả, tinh tế, thường mang đậm tính biểu tượng và tín ngưỡng ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Một tông màu không bao giờ lỗi mốt trong thời trang ẢNH: MISTERZIMI

ẢNH: @SYBILLAOFFICIAL

Trong khi mùa xuân chuộng những tông màu pastel, mùa hè chuộng màu trắng tinh khôi hoặc ngược lại, những sắc thái rực rỡ và táo bạo, thì khi nói đến việc lựa chọn màu sắc cho mùa thu, những sắc thái chủ đạo là nâu, đỏ đậm và các sắc thái của màu tím, chẳng hạn như đỏ burgundy và màu bordeaux được yêu thích.

Tím thạch anh là tông màu gì?

Một sắc thái vương giả giúp tôn lên vẻ đẹp cho trang phục thu đông 2025 ẢNH: @PARISFASHIONWEEK, RALPH LAUREN

Một sắc tím pha - yếu tố đặc trưng của loại đá mà nó lấy cảm hứng: thạch anh tím. Một loại đá quý có nguồn gốc cổ xưa và huyền thoại, một biến thể của thạch anh, luôn gắn liền với hoàng gia, đến mức Cleopatra và các Pharaoh Ai Cập sau này đã sử dụng loại đá này trong con dấu của họ.

Tím thạch anh và đỏ tía: hai tông màu, hai cá tính

Tông màu tím thạch anh như một sự thay thế tuyệt vời của tông màu đỏ tía ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Tông màu này gần với sắc xanh đậm và ít rực rỡ hơn, do đó phù hợp hơn với phong cách nhấn mạnh sự thanh lịch giản dị và tinh tế, hoàn hảo cho trang phục buổi tối và cũng phù hợp với trang phục ban ngày ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Sự kết hợp hoàn hảo giữa tông ấm và lạnh (thực tế, màu tím bắt nguồn từ việc pha trộn hai màu cơ bản là xanh lam và đỏ), và nó phù hợp với hầu hết mọi người. Tất nhiên, hãy thử nghiệm với các sắc thái khác nhau của màu tím thạch anh và cường độ màu để tạo ra hiệu ứng tốt nhất, phù hợp nhất với tông da và màu tóc của bạn.