Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản

Xây dựng tủ đồ thời trang tối giản bắt đầu bằng việc chọn đúng những món đồ cơ bản, cần thiết và có thể sử dụng mọi lúc, có thể biến đổi nhiều cách mặc, nhiều phong cách khác nhau.
Thiết kế liền thân tối giản
Từ váy midi đến jumpsuit, từ những mẫu đầm tiệc đến mini dress hay đầm cocktail, trang phục liền thân mang đến sự tiện dụng, linh hoạt và dễ dàng tạo nên hình ảnh sang trọng cho phong cách cá nhân tối giản. Mùa thu đông có tiết trời lạnh chủ đạo, do vậy trang phục có khả năng giữ ấm tốt, mềm mại và có thể mặc nhiều lớp sẽ được ưu tiên. Váy dài từ chất liệu vải dệt kim, đầm midi lụa, jumpsuit từ vải cotton linen... là những gợi ý để nàng bổ sung vào tủ đồ.
Những bản phối tối giản đa năng
Quý cô hiện đại không "đóng khung" bản thân trong bất kỳ một phong cách nào. Họ sẵn sàng thay đổi hình ảnh để phù hợp với cá tính, sở thích và vai trò riêng mà bản thân đảm nhiệm. Từ những cặp đôi quen thuộc như áo sơ mi và chân váy A, áo vest và quần âu công sở đến những set đồ suit chỉn chu lịch thiệp đều có thể được biến hóa, ứng dụng theo mục đích riêng.
Sự hòa quyện của các gam màu trắng và đen làm nên những bản phối tối giản đẹp cuốn hút. Áo vest cách điệu với phần thân crop và tay đính lông vũ diện cùng quần kẻ sọc cạp cao; áo khoác dài chần bông màu đen trắng phối cùng chân váy mini và bốt cao chạm gối đầy cá tính
ẢNH: MOCEVA
Có nhiều cách để tạo điểm nhấn cho các bản phối màu đen, trong đó phụ kiện thời trang như khăn lụa, giày cao gót, túi xách và trang sức đóng góp phần lớn vào tính thẩm mỹ hiện đại
ẢNH: L’ALLÉE, HOIVU
Những gam màu không thể thiếu của tủ đồ tối giản mùa này
Tủ đồ tối giản không chỉ có trang phục mang gam màu đen và trắng mà còn được bổ sung thêm nhiều màu sắc thời thượng. Màu nâu sang trọng, cream quý phái hay sắc xanh mint, xanh ô liu và xám nhạt cổ điển giao hòa cùng hiện đại. Ở mỗi bản phối, quý cô có thể áp dụng hai công thức đơn giản - tương phản hoặc tương đồng. Trang phục chính và các món phụ kiện có thể có cùng tông màu nhưng khác về sắc độ hoặc phụ kiện nổi bật, tương phản với bản phối khi xem xét ở góc độ tổng thể.