  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản

Kim Ngọc
Kim Ngọc
14/11/2025 08:00 GMT+7

Thời trang tối giản là câu trả lời cho mọi phong cách và không gian. Với một tủ đồ tối giản, nàng vừa có thể sở hữu phong thái sang trọng, quý phái qua những thiết kế váy midi tinh tế, vừa cực kỳ thoải mái, dễ chịu với những bản phối đơn sắc nhưng linh hoạt và giàu tính ứng dụng vào mọi hoạt động thường ngày.

Xây dựng tủ đồ thời trang tối giản bắt đầu bằng việc chọn đúng những món đồ cơ bản, cần thiết và có thể sử dụng mọi lúc, có thể biến đổi nhiều cách mặc, nhiều phong cách khác nhau.

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản - Ảnh 1.

Jumpsuit màu beige hướng đến hình ảnh thanh lịch cổ điển qua việc tinh giản hầu hết các chi tiết trang trí và chỉ tập trung vào những đường cắt sáng tạo nhằm tạo ra hình ảnh chỉn chu, hoàn hảo với mọi vóc dáng

ẢNH: HOIVU

Thiết kế liền thân tối giản

Từ váy midi đến jumpsuit, từ những mẫu đầm tiệc đến mini dress hay đầm cocktail, trang phục liền thân mang đến sự tiện dụng, linh hoạt và dễ dàng tạo nên hình ảnh sang trọng cho phong cách cá nhân tối giản. Mùa thu đông có tiết trời lạnh chủ đạo, do vậy trang phục có khả năng giữ ấm tốt, mềm mại và có thể mặc nhiều lớp sẽ được ưu tiên. Váy dài từ chất liệu vải dệt kim, đầm midi lụa, jumpsuit từ vải cotton linen... là những gợi ý để nàng bổ sung vào tủ đồ.

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản - Ảnh 2.

Chất liệu vải dệt kim là lựa chọn hàng đầu cho các thiết kế đầm dáng dài mùa lạnh. Không chỉ mang đến cảm nhận dễ chịu cho cơ thể, loại vải này còn là mảnh đất màu mỡ để các nhà mốt thỏa sức sáng tạo, áp dụng các kỹ thuật cắt may kinh điển để tạo nên những cấu trúc tinh tế tôn dáng xuất sắc

ẢNH: MOCEVA

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản - Ảnh 3.

Sức hút từ mẫu váy dài màu cream nằm ở sự kỳ công qua việc cắt vải xéo, đường xếp nếp mềm mại nơi eo tạo độ xòe tự nhiên cho trang phục. Một chiếc váy midi cổ chữ V với phần cổ áo bẻ nửa sau vừa đủ chuyên nghiệp, lịch thiệp mà vẫn đầy quyến rũ

ẢNH: L’ALLÉE

Những bản phối tối giản đa năng

Quý cô hiện đại không "đóng khung" bản thân trong bất kỳ một phong cách nào. Họ sẵn sàng thay đổi hình ảnh để phù hợp với cá tính, sở thích và vai trò riêng mà bản thân đảm nhiệm. Từ những cặp đôi quen thuộc như áo sơ mi và chân váy A, áo vest và quần âu công sở đến những set đồ suit chỉn chu lịch thiệp đều có thể được biến hóa, ứng dụng theo mục đích riêng.

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản - Ảnh 4.
Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản - Ảnh 5.

Sự hòa quyện của các gam màu trắng và đen làm nên những bản phối tối giản đẹp cuốn hút. Áo vest cách điệu với phần thân crop và tay đính lông vũ diện cùng quần kẻ sọc cạp cao; áo khoác dài chần bông màu đen trắng phối cùng chân váy mini và bốt cao chạm gối đầy cá tính

ẢNH: MOCEVA

Có nhiều cách để tạo điểm nhấn cho các bản phối màu đen, trong đó phụ kiện thời trang như khăn lụa, giày cao gót, túi xách và trang sức đóng góp phần lớn vào tính thẩm mỹ hiện đại

ẢNH: L’ALLÉE, HOIVU

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản - Ảnh 9.

Trắng kem và nâu đất hài hòa, dịu dàng và nữ tính trong bản phối dành cho nàng công sở

ẢNH: L’ALLÉE

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản - Ảnh 10.

Sự cộng hưởng của vẻ đẹp cổ điển và phong cách hiện đại được thể hiện hài hòa qua bản phối áo blazer, chân váy bút chì màu xanh ô liu phối áo dệt kim cách điệu qua chi tiết cut out táo bạo

ẢNH: MOCEVA

Những gam màu không thể thiếu của tủ đồ tối giản mùa này

Tủ đồ tối giản không chỉ có trang phục mang gam màu đen và trắng mà còn được bổ sung thêm nhiều màu sắc thời thượng. Màu nâu sang trọng, cream quý phái hay sắc xanh mint, xanh ô liu và xám nhạt cổ điển giao hòa cùng hiện đại. Ở mỗi bản phối, quý cô có thể áp dụng hai công thức đơn giản - tương phản hoặc tương đồng. Trang phục chính và các món phụ kiện có thể có cùng tông màu nhưng khác về sắc độ hoặc phụ kiện nổi bật, tương phản với bản phối khi xem xét ở góc độ tổng thể.

Tỏa khí chất cao sang, giản đơn mà đặc sắc từ tủ đồ thời trang tối giản - Ảnh 12.

Sắc xanh lạ mắt thổi làn gió mới vào tủ đồ ngày đông của quý cô vốn đầy ắp những gam màu trung tính. Sắc độ nhẹ nhàng và mềm mại này giúp cân bằng tâm trạng, mang đến cảm xúc dễ chịu và vẻ đẹp tự nhiên

ẢNH: L’ALLÉE


Tối giản tủ đồ tối giản thời trang tối giản áo blazer Phong cách cổ điển

Bài viết khác

Váy midi đa năng, cứ diện lên là đẹp mọi lúc

Váy midi đa năng, cứ diện lên là đẹp mọi lúc

Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách

Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách

Vải đũi trở lại với áo sơ mi, váy... đúng chất 'mộc mà sang'

Vải đũi trở lại với áo sơ mi, váy... đúng chất 'mộc mà sang'

'Biến hóa' đa dạng với họa tiết da báo

'Biến hóa' đa dạng với họa tiết da báo

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Trang phục tông màu beige, điểm chạm của phong cách và sự nữ tính

Trang phục tông màu beige, điểm chạm của phong cách và sự nữ tính

Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư gây ấn tượng trên sàn diễn tuần lễ thời trang

Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư gây ấn tượng trên sàn diễn tuần lễ thời trang

Chân váy midi và giày lười, bộ đôi kết hợp đi làm đi chơi đều đẹp

Chân váy midi và giày lười, bộ đôi kết hợp đi làm đi chơi đều đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top