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Tỏa sáng giữa phố đông với sắc hồng ngọt ngào

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
11/07/2026 18:00 GMT+7

Mỗi mùa nắng, sắc hồng lại bước lên 'sàn diễn' đường phố với diện mạo mới, trở thành lựa chọn của những cô gái muốn nổi bật mà vẫn giữ được vẻ ngọt ngào.

Các nhà mốt liên tục làm mới bảng màu sắc hồng với đủ sắc độ, từ hồng pastel ngọt ngào, hồng phấn dịu nhẹ đến hồng đất sang trọng hay hồng fuchsia cá tính.

Tỏa sáng giữa phố đông với sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 1.

Set áo trễ vai cùng chân váy dài mang sắc hồng pastel ngọt ngào. Họa tiết kẻ sọc mỏng cùng phần xẻ tà nhẹ chân váy tạo sự độc đáo và tránh sự đơn điệu cho tổng thể

ẢNH: SAP.VN

Tỏa sáng giữa phố đông với sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 2.

Set trang phục công sở với áo sơ mi cùng chân váy dài chỉn chu cho những ngày họp hoặc làm việc. Gam màu hồng pastel lúc này tạo sự nhẹ nhàng, làm dịu sự chuyên nghiệp của các set đồ công sở thông thường

ẢNH: SAP.VN

Tỏa sáng giữa phố đông với sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 3.

Dạo biển với set đồ hồng độc đáo, áo thun hồng pastel cổ chữ V được viền ren điệu đà kết hợp chân váy dệt hoa rực rỡ, tạo điểm nhấn lạ mắt đầy sức sống

ẢNH: GOLA DESIGNS

Tỏa sáng giữa phố đông với sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 4.

Tôn lên nét tiểu thư với trang phục hồng pastel đầy dịu dàng. Áo vest cổ sen phối ren với phần tay bồng cùng chân váy xếp ly thu hút, gam hồng pastel trên nền chất liệu dạ đứng phom mang đến nét sang trọng cho người mặc

ẢNH: CELES_FOR_WOMEN

Tỏa sáng giữa phố đông với sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 5.

Cũng là set trang phục dạ hồng pastel đầy ngọt ngào với điểm nhấn nằm ở 3 bông hoa trà màu trắng trước ngực áo. Kết hợp chân váy ngắn chữ A không chỉ giúp tôn lên vóc dáng thon gọn mà còn giúp bạn tăng sự trẻ trung

ẢNH: JUCLOTHING

Tỏa sáng giữa phố đông với sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 6.

Những cô gái yêu thích tinh thần mùa hè phóng khoáng sẽ khó có thể bỏ qua sự kết hợp của áo hai dây tà bất đối xứng kết hợp với quần suông lụa thoáng mát. Chỉ phối cùng phụ kiện đơn giản như túi cói hay dép quai mảnh đã có ngay set đồ dạo hè xinh xắn

ẢNH: @GOUTDEJUN.IG

Tỏa sáng giữa phố đông với sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 7.

Không kém phần cuốn hút với set váy hồng tối giản, áo hai dây với phần bo chun trước ngực tôn dáng người mặc. Kết hợp chân váy dài xòe dịu dàng, giúp bạn nổi bật trong mọi hoàn cảnh

ẢNH: GOUTDEJUN.IG

Tỏa sáng giữa phố đông với sắc hồng ngọt ngào- Ảnh 8.

Thu hút ánh nhìn với trang phục voan nhẹ nhàng cho ngày hè nhờ thiết kế hai dây thanh mảnh kết hợp cùng chi tiết xếp tầng bồng bềnh phần eo. Chân váy suông đem lại sự thanh lịch cho người mặc dù là môi trường công sở hay hẹn hò

ẢNH: GOUTDEJUN.IG

 

sắc hồng áo trễ vai đồ công sở hồng pastel trang phục màu hồng

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