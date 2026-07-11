Tỏa sáng giữa phố đông với sắc hồng ngọt ngào

Những cô gái yêu thích tinh thần mùa hè phóng khoáng sẽ khó có thể bỏ qua sự kết hợp của áo hai dây tà bất đối xứng kết hợp với quần suông lụa thoáng mát. Chỉ phối cùng phụ kiện đơn giản như túi cói hay dép quai mảnh đã có ngay set đồ dạo hè xinh xắn