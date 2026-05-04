Thời trang 24/7

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
04/05/2026 14:00 GMT+7

Với dải sắc độ đa dạng từ đỏ tươi rực rỡ đến đỏ đô trầm ấm, những chiếc đầm đỏ không chỉ tôn da mà còn dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách.

Từ những thiết kế body quyến rũ ôm trọn đường cong đến dáng váy xòe bay bổng mang hơi thở cổ điển, mỗi chiếc đầm đỏ đều mang trong mình một cá tính riêng, sẵn sàng biến người mặc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Đầm đỏ vốn đã là tâm điểm, vì vậy nghệ thuật phối đồ nằm ở sự tiết chế. Với phong cách tối giản, phom dáng và thiết kế đơn giản tăng vẻ sang trọng cho người mặc.

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ- Ảnh 1.

Đầm đỏ đô cổ chữ V gây ấn tượng bởi những đường chỉ tưa viền độc đáo dọc theo cổ áo và gấu váy. Phần dưới được tạo dáng bí bồng bềnh với cấu trúc bất đối xứng, điểm xuyết đóa hoa đỏ và dây rủ bên hông

ẢNH: @_HUOGGIANGGGG

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ- Ảnh 2.

Đầm đỏ đô dáng lửng này sử dụng chất liệu thun trơn co giãn, ôm sát cơ thể với thiết kế hai dây thanh mảnh. Chất vải thun có ưu điểm thấm hút mồ hôi tốt và ít nhăn, rất phù hợp cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè thân mật. Nhờ phom dáng tối giản, chiếc đầm này giúp người mặc phô diễn đường cong một cách tự nhiên mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ

ẢNH: @_CHIPUPU

So với những gam màu trung tính như đen, trắng hay be, đầm đỏ mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và khả năng thu hút ánh nhìn gần như tuyệt đối. Sắc đỏ không chỉ tôn da mà còn tạo cảm giác quyền lực, nổi bật hơn hẳn trong không gian đông người.

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ- Ảnh 3.

Chiếc đầm đỏ đô tay dài sở hữu thiết kế cổ yếm đính hoa bản lớn đi kèm đường cut out một bên vai. Phần chân váy được may bằng chất liệu voan nhẹ nhàng, chia thành ba tầng xòe rộng giúp tôn vinh vòng eo và tạo sự uyển chuyển khi di chuyển

ẢNH: @_THUYTHNG__

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ- Ảnh 4.

Đầm đỏ đô dáng phồng ngắn trên gối có phần cổ được bo chun co giãn tạo nên những đường nếp gấp tự nhiên. Thiết kế này đặc biệt ưu tiên sự thoải mái, phù hợp cho những chuyến du lịch mùa hè hoặc dạo phố nhờ chất vải nhẹ và không gò bó vóc dáng

ẢNH: @_ROTTOR

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ- Ảnh 5.

Chiếc đầm đỏ tươi dáng maxi với thiết kế cúp ngực giúp khoe khéo bờ vai trần và xương quai xanh quyến rũ, trong khi độ dài chạm gót tạo cảm giác vóc dáng cao ráo hơn. Hãy lựa chọn túi da đen quai xích để tăng thêm nét sang trọng cho bản phối này

ẢNH: @_ISEMINAH

Những chiếc đầm từ chất liệu satin cao cấp rất giữ dáng nên bạn chỉ cần ủi nhẹ là trang phục đã trở nên chỉn chu cho các buổi tiệc sang trọng.

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ- Ảnh 6.

Đầm body hai dây ngắn thu hút ánh nhìn nhờ hiệu ứng lấp lánh từ các sợi dệt kim sa bắt sáng cực tốt. Chi tiết vùng ngực được cắt cúp đặc biệt giúp tôn dáng gợi cảm nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo, không gây phản cảm cho người diện

ẢNH: @_ISEMINAH

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ- Ảnh 7.

Thiết kế đầm ngắn chất tafta có độ đứng phom tuyệt vời, kết hợp cùng cổ chữ V sâu đính hạt màu vàng lấp lánh tỉ mỉ. Điểm nhấn bắt mắt nhất là chiếc nơ to bản màu vàng đính một bên hông, tạo sự tương phản rực rỡ giữa hai gam màu đỏ và vàng đồng

ẢNH: @_YUUMY.YAFA999

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ- Ảnh 8.

Chiếc đầm đỏ đô lửng được may từ vải satin bóng mịn với đường cắt lệch vai và kỹ thuật nhún bèo ở một bên hông. Vạt váy cắt chéo cùng phom dáng đồng hồ cát giúp định hình vòng eo và tạo hiệu ứng hông quả táo vô cùng quyến rũ cho người mặc

ẢNH: CARDINA

Sự biến hóa đa dạng của đầm đỏ từ chất liệu đến kiểu dáng chính là chìa khóa giúp phái đẹp khẳng định bản sắc thời trang riêng biệt. Dù bạn yêu thích nét quyến rũ của lụa satin hay sự cá tính của denim phối lưới, gam màu đỏ vẫn luôn biết cách giúp bạn tỏa sáng rạng rỡ.



Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế

Áo blazer ca rô giúp nàng 'đốn tim' người đối diện

Áo blazer ca rô giúp nàng 'đốn tim' người đối diện

Gợi ý phối quần công sở đa kiểu dáng

Gợi ý phối quần công sở đa kiểu dáng

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn

Chỉ cần một chiếc kính mát, nàng đã có thể 'nâng hạng' diện mạo mùa hè

Chỉ cần một chiếc kính mát, nàng đã có thể 'nâng hạng' diện mạo mùa hè

Mặc váy thế nào để vóc dáng cân đối càng nổi bật?

Mặc váy thế nào để vóc dáng cân đối càng nổi bật?

Chẳng sợ nắng hè với những chiếc kính mát cực xinh

Chẳng sợ nắng hè với những chiếc kính mát cực xinh

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len

